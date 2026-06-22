Lucid réduit ses effectifs de 18 % alors que la demande pour les véhicules électriques continue de fluctuer

Le constructeur de véhicules électriques réduit ses effectifs, ajuste sa production et restructure sa direction afin d’améliorer sa performance financière.

Lucid supprimera environ 18 % de ses effectifs dans le cadre de sa deuxième restructuration de l’année.

Les plus récentes mesures de réduction des coûts devraient générer des économies annuelles de 158 millions de dollars américains.

Les plans de production et les postes de direction sont révisés afin de refléter le ralentissement de la demande pour les véhicules électriques.

Lucid Group amorce un nouvel important effort de restructuration après avoir annoncé son intention d’éliminer environ un poste sur cinq au sein de ses effectifs, marquant ainsi la deuxième vague de réductions d’emplois de l’entreprise en 2026.

Le constructeur de véhicules électriques, fabricant de la berline Air et du VUS Gravity, a indiqué que les suppressions de postes toucheront les employés permanents, les contractuels ainsi que les travailleurs de production rémunérés à l’heure. La restructuration devrait générer environ 158 millions de dollars américains d’économies annuelles tout en entraînant quelque 32 millions de dollars américains en charges ponctuelles en trésorerie.

Ces plus récentes réductions font suite à une précédente compression des effectifs annoncée en février, lorsque Lucid avait éliminé environ 12 % de son personnel mondial. À la fin de 2025, l’entreprise employait environ 9 000 personnes, ce qui laisse entendre que les mesures combinées pourraient entraîner la suppression d’environ 2 500 postes.

La restructuration s’inscrit dans une série d’initiatives visant à améliorer la rentabilité et à atteindre un flux de trésorerie positif. Lucid affirme réduire ses dépenses d’exploitation, simplifier sa structure organisationnelle et ajuster ses volumes de production afin de mieux refléter la demande prévue des clients.

Les activités de production sont également modifiées. L’entreprise a éliminé un deuxième quart de travail à son usine d’assemblage de l’Arizona, qui avait été mis en place à la fin de l’année dernière afin de soutenir une hausse de la production.

Des changements à la direction accompagnent la restructuration. Lucid a supprimé le poste de chef de l’exploitation, entraînant le départ de Marc Winterhoff, qui avait auparavant occupé le poste de chef de la direction par intérim avant de revenir à ses fonctions de chef de l’exploitation.

Plus tôt cette année, Lucid a indiqué que des problèmes touchant son fournisseur de sièges avaient considérablement perturbé les livraisons du Gravity en février. Ces contraintes d’approvisionnement ont contribué à des résultats du premier trimestre inférieurs aux attentes des analystes.

Les revenus du premier trimestre ont totalisé 282,5 millions de dollars américains, soit un montant nettement inférieur aux prévisions des analystes, qui s’élevaient à environ 389,2 millions de dollars américains. Les dirigeants ont indiqué que les conditions de la demande demeurent irrégulières, ce qui amène l’entreprise à gérer soigneusement ses niveaux de production afin d’éviter une accumulation excessive des stocks.

L’entreprise évalue également le calendrier de production des véhicules reposant sur sa future plateforme de véhicules électriques de taille intermédiaire. Lucid avait auparavant prévu amorcer la production de ces modèles à la fin de 2026, bien que la direction ait indiqué que les plans de fabrication demeurent à l’étude.

L’action de Lucid avait reculé d’environ 49 % en 2026 jusqu’au 18 juin, alors que les investisseurs évaluaient l’affaiblissement de la demande pour les véhicules électriques, la hausse des coûts d’exploitation et l’incertitude entourant les futurs niveaux de production.

Source: Automotive News