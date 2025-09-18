Honda Civic 2025 : écolo ou pas?

La Honda Civic 2025 est un choix incontournable dans le segment des voitures compactes. Toutefois, elle n’est plus aussi abordable qu’auparavant.

Chaque année, on a l’impression qu’une autre voiture compacte mord la poussière et les consommateurs à la recherche d’une bagnole abordable se retrouvent avec moins d’options, ou doivent regarder du côté des petits multisegments. La Honda Civic 2025 demeure tout de même un joueur solide dans ce créneau, alors que le modèle s’est avéré la voiture de tourisme la plus vendue au Canada depuis 1997, à l’exception de 2022 et 2023 lorsqu’elle a été surpassée par son ennemie jurée, la Toyota Corolla.

Pour 2025, la Civic obtient une mise à jour de mi-génération, comprenant une révision esthétique de la partie avant, de nouveaux feux arrière, de nouvelles teintes de carrosserie, de nouvelles jantes en alliage, l’interface Google built-in dans certaines variantes et — notamment — le retour d’une motorisation hybride. C’est vrai, les Civic hybrides n’ont pas connu beaucoup de succès au fil des ans, avec des ventes très discrètes, mais cette fois-ci, Honda nous dit que le moteur hybride est là pour de bon, et prévoit même que ce dernier représentera environ 60 % des ventes totales de la Civic au Canada.

La concurrence de la Civic comprend la Hyundai Elantra, la Kia K4, la Mazda3, la Nissan Sentra, la Subaru Impreza, la Toyota Corolla, la Toyota Prius, les Volkswagen Golf GTI et Golf R ainsi que la Volkswagen Jetta.

La gamme Honda Civic 2025 au Canada comprend maintenant les déclinaisons LX, Sport, Sport Hybrid, Sport Touring Hybrid et Si pour la berline, ainsi que Sport, Sport Hybrid, Sport Touring Hybrid et Type R pour la version cinq portes à hayon. Chacune d’elles mise sur les roues motrices avant.

Les LX et Sport sont équipées d’un nouveau quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres, produisant 150 chevaux et un couple de 133 livres-pied, géré par une boîte automatique à variation continue. Les Sport Hybrid et Sport Touring Hybrid utilisent le système hybride de Honda, incluant un quatre cylindres de 2,0 litres, deux moteurs électriques et une batterie de 1,06 kWh, pour une puissance combinée de 200 chevaux et un couple de 232 livres-pied. La motorisation hybride propose également quatre niveaux de récupération d’énergie et de freinage lors des décélérations, fonctionnant à l’aide de palettes montées au volant.

Entre-temps, la Civic Si conserve son quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre et sa boîte manuelle à six rapports, générant 200 chevaux et un couple de 192 livres-pied, alors que la rutilante Civic Type R profite d’un bloc turbo de 2,0 litres déballant 315 chevaux et 310 livres-pied.

En gros, la Civic propose l’un des meilleurs équilibres entre agrément de conduite et confort de roulement dans son segment. Les motorisations sont énergiques, la direction est légère tout en demeurant communicative, et la voiture semble toujours en contrôle, à moins de la conduire comme si on l’avait volée, bien entendu.

On aimerait toutefois un diamètre de braquage plus court. Cela complique un peu les manœuvres de stationnement au centre commercial, du moins, par rapport à sa concurrence. Ce n’est pas un défaut majeur, mais il y a de meilleurs choix parmi les voitures compactes si l’on conduit fréquemment en ville. De plus, dans les versions hybrides, les palettes au volant nous permettent de régler l’intensité du système de freinage régénératif, mais l’on doit répéter le processus à chaque redémarrage du moteur.

Pour la conduite sportive, les Civic Si et Type R sont évidemment tout indiquées. La Si est moins criarde pour les gens plus, disons, matures, alors que la Type R plaira à une clientèle très limitée, qui aime les voitures performantes, bruyantes et qui attirent l’attention. En revanche, ces deux variantes proposent un roulement plus ferme, les rendant moins intéressantes pour la conduite de tous les jours, et ne sont proposées qu’avec une boîte manuelle.

La Honda Civic 2025 fonctionne à l’essence ordinaire, sauf les Si et Type R dans lesquelles le constructeur recommande plutôt l’essence à taux d’octane de 91. Voici les cotes de consommation :

Déclinaison Ville/route/mixte (L/100 km) LX berline 7,4 / 5,8 / 6,7 Sport berline 7,6 / 6,0 / 6,9 Sport à hayon 7,7 / 6,1 / 7,0 Sport Hybrid, Sport Touring Hybrid berline 4,7 / 5,1 / 4,9 Sport Hybrid, Sport Touring Hybrid à hayon 4,8 / 5,4 / 5,0 Si berline 8,7 / 6,4 / 7,7 Type R à hayon 10,8 / 8,3 / 9,7

La Civic n’est pas le modèle plus écoénergétique parmi les voitures compactes, mais l’ensemble de ses moteurs est frugal, alors la consommation n’est pas un problème. Avec un peu d’écoconduite, on peut battre les cotes officielles, et lors de notre plus récent essai de la Civic hybride à hayon, nous avons obtenu une excellente moyenne de 4,5 L/100 km.

L’équipement de série comprend les roues en acier de 16 pouces avec enjoliveurs, les rétroviseurs chauffants, la clé intelligente, le climatiseur automatique, le siège du conducteur à hauteur réglable, les sièges avant chauffants, la chaîne audio à huit haut-parleurs, le système multimédia à écran tactile de sept pouces et l’intégration Apple CarPlay/Android Auto. On a aussi droit à la multitude de systèmes de sécurité avancés, dont le régulateur de vitesse adaptatif, les feux de route automatiques, la surveillance des angles morts, le freinage autonome d’urgence, la surveillance du trafic transversal, l’assistance dans les embouteillages, l’avertissement de sortie de voie et la prévention de sortie de voie.

Parmi les caractéristiques livrables, on retrouve les jantes en alliage de 18 pouces, le toit ouvrant, le volant chauffant, le climatiseur automatique à deux zones et les sièges recouverts de cuir synthétique et de tissu. Les variantes Sport Touring Hybrid proposent aussi le sonar de stationnement, le couvercle du coffre à ouverture électrique, les sièges à 8 réglages électriques pour le conducteur et à 4 réglages pour le passager avant, les sièges arrière chauffants, le système multimédia à écran tactile de neuf pouces, Google built-in, l’intégration Apple CarPlay/Android Auto sans fil, la recharge de téléphones par induction, la borne Wi-Fi intégrée (forfait de données requis) et la chaîne Bose à 12 haut-parleurs.

La Civic Si comprend également des pédales en alliage et des sièges sport enveloppés de tissu noir et rouge, alors que la Type R attire l’attention avec son ensemble de jupes et son aileron ainsi que ses sièges sport rouges.

L’habitacle de la Honda Civic 2025 est spacieux, à l’avant comme à l’arrière, alors que le design intérieur procure une sensation d’espace encore plus grande. La surface vitrée est grande, permettant une bonne visibilité vers le monde extérieur. La Civic à hayon propose un coffre plus logeable (sur papier) avec les dossiers de sièges arrière relevés que ses rivales à cinq portes, et comprend un cache-bagages rétractable, alors pas besoin de le retirer pour transporter des objets de plus grande taille.

Le système multimédia de Honda est facile à utiliser, avec de grosses zones de boutons à l’écran ainsi que des boutons physiques à gauche de l’écran tactile, nous permettant de contrôler le volume et d’accéder rapidement au menu principal, même lorsque l’on a activé Apple CarPlay et Android Auto.

Notre critique la plus forte concerne les sièges avant. Non seulement ils manquent de soutien lombaire, mais leurs assises ne sont pas assez rembourrées, et l’on s’en lasse durant de longs voyages. Les consommateurs préférant des sièges spongieux devraient faire l’essai d’une Civic avant de se décider.

On souligne d’autres petits inconvénients dans l’habitacle. Il n’y a pas de bouches d’aération aux places arrière, autre que celles en dessous des sièges avant, alors les occupants à cet endroit ne seront peut-être pas à l’aise sans de l’air frais au visage. Ces mêmes occupants n’ont pas droit à des dossiers à inclinaison réglable. La planche de bord grillagée de la Civic est jolie, mais l’on se demande bien comment garder cet endroit propre au fil du temps, surtout des dégâts qui pourraient se ramasser derrière ladite grille.

La Honda Civic 2025 est offerte à partir de 30 670 $ tous frais compris, alors que la motorisation hybride est disponible à partir de 36 430 $. La Civic Si est disponible à partir de 38 930 et la Type R, à 55 630 $. Ces tarifs incluent notamment des frais de concessionnaire de 900 $, comme indiqué sur le site internet de Honda Canada.

Grâce à sa réputation de fiabilité et de durabilité, la Civic profite d’une bonne valeur de revente. Et tant mieux, car les prix ont augmenté drôlement au cours des dernières années. Son tarif de base est l’un des plus élevés du segment, et à plus de 30 000 $, on s’attend à plus que des roues en acier et un dossier arrière qui ne se rabat pas. Et ce, même que la berline Civic est construite chez nous au Canada.

Écolo, la Honda Civic 2025? Elle l’est certainement, surtout qu’elle est maintenant disponible avec une motorisation hybride puissante et peu gourmande. La compacte de Honda n’est pas parfaite, et coûte cher, mais il s’agit d’un achat recommandé pour l’ensemble de l’œuvre.

