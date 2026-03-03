Honda CR-V 2026 : écolo ou pas?

Le Honda CR-V 2026 est un choix logique dans sa catégorie pour l’ensemble de ses qualités. Toutefois, il est cher, et ses variantes de base ne proposent pas tout l’équipement auquel on peut s’attendre pour le prix.

Le choix est grand dans le segment des multisegments compacts, et plusieurs d’entre eux satisferont les besoins, les désirs et les budgets des familles canadiennes. Cependant, seuls quelques-uns représentent des choix sans risque dans cette catégorie, qualifiés ainsi par leur réputation de fiabilité, leur rapport qualité-prix et leur polyvalence. L’un de ceux-là, c’est le Honda CR-V 2026.

La catégorie comprend aussi le Buick Envision, le Chevrolet Equinox, le Ford Bronco Sport, le Ford Escape discontinué, le GMC Terrain, le Honda CR-V, le Hyundai Tucson, le Jeep Compass, le Kia Sportage, le Mazda CX-5, le Mitsubishi Eclipse Cross, le Mitsubishi Outlander, le Nissan Rogue, le Subaru Forester, le Toyota RAV4 et le Volkswagen Tiguan.

Chacun d’eux propose ses propres qualités et défauts. Le CR-V est toutefois un joueur établi en combinant un habitacle logeable, une belle convivialité et une économie d’essence, construit au Canada de surcroît. En parlant de consommation de carburant, Honda a étendu la disponibilité de la motorisation hybride pour le millésime 2026. De plus, le constructeur lance la version TrailSport pour ceux appréciant une apparence plus robuste afin de mieux représenter leur style de vie actif, alors que l’écran tactile de neuf pouces du système multimédia et l’intégration sans fil d’Apple CarPlay et Android Auto, autrefois disponibles en option, figurent désormais de série sur toutes les déclinaisons.

Le Honda CR-V 2026 est offert en variantes LX, Sport, TrailSport, EX-L et Touring, et seule la LX de base peut être munie des roues motrices avant, ou des quatre roues motrices. Le reste propose le rouage intégral de série. Les LX et Sport sont équipées d’un quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre produisant 190 chevaux et un couple de 179 livres-pied, assorti d’une boîte automatique à variation continue. En option dans la version Sport, de série dans les TrailSport, EX-L et Touring, le système hybride comprend un quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres, d’un moteur électrique de propulsion, d’un moteur-générateur et d’une batterie de 1,06 kWh. La puissance totale s’élève à 204 chevaux et le couple, à 247 livres-pied.

Les cotes de consommation sont les suivantes :

Motorisation Ville/route/mixte L/100 km L4 turbo de 1,5 L à traction 8,4 / 7,1 / 7,8 L4 turbo de 1,5 L à rouage intégral 9,1 / 7,6 / 8,4 L4 hybride de 2,0 L à rouage intégral 6,0 / 6,9 / 6,4 TrailSport, L4 hybride 2,0 L à rouage intégral 6,3 / 7,2 / 6,7

Sur papier, le CR-V est l’un des multisegments compacts non hybrides les moins énergivores, alors que parmi les hybrides, il consomme légèrement plus que le Ford Escape et la Kia Sportage et le Toyota RAV4, légèrement moins que le Hyundai Tucson et le Subaru Forester. Cependant, il faut travailler en peu plus fort en écoconduite dans le Honda pour atteindre ces cotes avec la motorisation hybride. Nous avons tout de même obtenu une moyenne très respectable de 7,5 L/100 km lors de notre essai hivernal du CR-V TrailSport.

D’autre part, la direction du CR-V est très légère, sans être surassistée, donnant l’impression de conduire un véhicule moins imposant et moins lourd qu’il ne l’est vraiment. Les versions hybrides sont puissantes, mais leur motorisation est optimisée pour l’économie de carburant avant les performances pures, et ça paraît.

Affichant un caractère plus aventurier, la version TrailSport obtient quelques exclusivités, comme un éclairage d’ambiance orange dans l’habitacle, des tapis protecteurs avec un logo TrailSport, des logos TrailSport cousus dans les appuie-tête des sièges avant, des surpiqûres orange, des poignées de porte noires, des jantes en alliage grises de 18 pouces, des pneus tout-terrain 235/60R18, et c’est tout. Pas de garde au sol relevée, pas de plaques de protection de sous-carrosserie, pas d’ajouts mécaniques. Pour de véritables capacités hors route, il faut plutôt regarder du côté des Bronco Sport et Compass.

On apprécie l’habitabilité du CR-V, offrant de l’espace convenable pour tous les occupants, alors que la grande surface vitrée permet une belle visibilité vers l’extérieur. L’aire de chargement se classe parmi les plus logeables du segment. Son volume maximal de 2 166 litres avec les dossiers arrière rabattus n’est surpassé que par celui du Mitsubishi Outlander. Certains rivaux proposent des habitacles mieux insonorisés, et le quatre cylindres de la motorisation hybride est bruyant en pleine accélération.

Le système multimédia du CR-V est convivial, d’autant plus que l’ancien écran de sept pouces a été abandonné. L’interface semble avoir été conçue spécifiquement pour faciliter l’utilisation d’Apple CarPlay et d’Android Auto. Il faut également souligner la longue liste d’équipement de sécurité active, comprise dans toutes les déclinaisons. En revanche, la version de base ne déborde pas de caractéristiques. On y retrouve un volant en uréthane, une chaîne audio à seulement quatre haut-parleurs, pas de ports USB pour les passagers arrière et des roues en acier.

Faisons justement le tour de la liste d’équipement. Le Honda CR-V 2026 comprend les roues de 17 pouces avec enjoliveurs, l’éclairage extérieur à DEL, le dégivrage des essuie-glaces de pare-brise, la clé intelligente avec démarrage à distance, le climatiseur automatique à deux zones, le siège du conducteur à hauteur réglable, les sièges avant chauffants, la chaîne audio à quatre haut-parleurs, l’instrumentation numérique de sept pouces pour le conducteur, le système multimédia à écran tactile de neuf pouces, Apple CarPlay/Andoid Auto sans fil, la recharge de téléphones par induction, le freinage autonome d’urgence avec détection de piétons, le régulateur de vitesse adaptatif, la prévention de sortie de voie, la surveillance des angles morts, l’alerte de trafic transversal arrière et les feux de route automatiques.

La version Sport ajoute les jantes en alliage de 18 pouces, les essuie-glaces asservis à la vitesse, les longerons de toit, le toit ouvrant, le hayon à commande électrique, deux haut-parleurs supplémentaires, le volant chauffant gainé de cuir, les miroirs de courtoisie éclairés, l’éclairage d’ambiance blanc et le siège du conducteur à huit réglages électriques, alors que la Sport hybride obtient aussi la borne Wi-Fi et les services connectés HondaLink (abonnement requis), les ports USB-C aux places arrière, les sorties d’échappement chromées, et une trousse de gonflage au lieu d’une roue de secours.

En montant dans la gamme, la TrailSport bénéficie également d’une instrumentation numérique de 10,2 pouces pour le conducteur et d’une chaîne audio à huit haut-parleurs, alors que la EX-L reçoit un sonar de stationnement avant et arrière, un pare-brise laminé, un rétroviseur à atténuation automatique, une mémoire de position pour le conducteur, un siège du passager avant à quatre réglages électriques, du cuir perforé avec accents orange ainsi que des sièges arrière chauffants. La version Touring est munie de roues de 19 pouces, d’essuie-glaces à capteur de pluie, d’un hayon électrique à mains libres, de 12 haut-parleurs, d’une interface Google built-in avec Amazon Alexa et radio HD, ainsi qu’un freinage automatique à basse vitesse.

Le Honda CR-V 2026 se détaille entre 40 075 $ et 54 700 $ au Canada, comprenant les frais de transport et de préparation de 2 000 $, la taxe du climatiseur de 100 $ et les frais de concessionnaire de 1 000 $, mais pas les options installées chez le concessionnaire.

Il faut l’avouer, le prix de base du CR-V figure parmi les plus élevés du segment, alors que les déclinaisons hybrides coûtent au bas mot 49 000 $ tout frais inclus. Celles-ci sont les plus chères de la catégorie, avec des prix aussi élevés que certains rivaux munis de motorisations hybrides rechargeables. Le RAV4 est désormais offert de série avec un moteur hybride et un rouage intégral, disponible à partir d’environ 41 000 $.

Notons aussi que la capacité de remorquage du CR-V n’est pas des plus impressionnantes, limitée à 680 kilogrammes pour les LX et Sport, et à seulement 454 kg pour les déclinaisons hybrides.

Alors, on achète?

Oui, à moins d’avoir des besoins spécifiques. Il n’est pas une aubaine, mais le Honda CR-V 2026 jouit d’une belle réputation de fiabilité, il conservera sa valeur longtemps, et il est construit ici au Canada, alors on encourage l’économie locale. Il est aussi très polyvalent, facile à conduire et son interface multimédia est conviviale. Il est aussi franchement écolo avec une consommation parmi les plus basses du segment.

