Honda ramène l’Insight sous forme 100 % électrique

Honda a été pionnière à la fin des années 1990 en lançant l’Insight, une voiture au design très aérodynamique et dotée d’une motorisation hybride. Si c’est la Toyota Prius qui s’est imposée dans le genre au début des années 2000, il faut se rappeler que c’est Honda qui a proposé le premier modèle hybride chez nous, un peu avant Toyota. Et voilà que l’Insight effectue un retour. Honda vient en effet d’annoncer sa renaissance, une nouvelle qui a pris tout le monde par surprise.

La première Insight a marqué les esprits avec son design aérodynamique.

Le modèle qui sera lancé appartiendra à la quatrième génération.

Pour la première fois, l’Insight sera entièrement électrique.

Attention toutefois, car pour le moment la nouvelle concerne le marché asiatique. Nous allons aller aux sources pour savoir si l’on peut espérer quelque chose en Amérique du Nord, mais ne retenez pas votre souffle ; la réponse pourrait tarder.

Pour le modèle, on parlera d’un quatrième tour de piste. En effet, après l’aventure de la première mouture, une deuxième génération avait été lancée en 2010, un modèle qui ressemblait un peu à la Civic, mais qui n’offrait pas vraiment une meilleure consommation. À la fin de 2014, elle tirait sa révérence.

En 2019, une troisième génération a été proposée, mais, à la fin de 2022, on lui a dit au revoir.

Et voilà qu’après une pause de quelques années, le modèle revient, mais la formule change drastiquement ; on aura droit à un produit tout électrique qui sera, en prime, proposé sous forme de VUS. Son design demeure quelconque, mais ce qui est intéressant, c’est qu’il reprend une silhouette connue en Chine, celle de la Honda e:N2, un VUS électrique lancé là-bas en 2024 par le partenaire chinois de Honda, Dongfeng.

La planche de bord, pour un, est pratiquement identique. Honda n’aura donc pas eu à puiser loin pour redonner vie à l’Insight.

Pour ce qui est des détails techniques, outre le fait que le véhicule proposera l’équivalent d’environ 400 km d’autonomie (conversion effectuée au cycle de l’EPA en vigueur en Amérique du Nord), Honda est demeurée avare de commentaires.

À l’intérieur, la connectivité sera bien sûr centrale à l’offre, avec des écrans de 12,8 pouces pour le système multimédia et de 9,4 pouces pour le bloc d’instruments, ainsi qu’une chaîne audio Bose offrant 12 haut-parleurs.

Le modèle va faire ses débuts au Japon dès ce printemps. Ce que nous allons bien sûr surveiller de près, c’est sa possible commercialisation sur d’autres marchés. L’utilisation du nom « Insight », en ce sens qu’il est connu, pourrait nous donner un indice sur les intentions de Honda.

Mais encore, la compagnie n’a pas été un exemple de cohérence ces dernières années.

Une histoire à suivre.