Essai routier 2024 Honda Prologue : Un premier aperçu de l’avenir électrique de Honda qui ne sera pas celui-ci

Un véhicule électrique performant qui laisse entrevoir les aspirations de Honda en matière d’électrification, mais qui se heurte à ses racines GM.

La Honda Prologue combine un style attrayant avec l’ingénierie GM, offrant un véhicule électrique spacieux et fonctionnel.

Les performances et l’autonomie sont suffisantes, mais ne sont pas à la hauteur de son prix de 70 000 $.

Louez ce VE — c’est un prélude éphémère à la future gamme électrifiée de Honda.

Il est rare que j’examine un véhicule en sachant qu’il a une durée de vie limitée. Le Prologue 2024 de Honda, bien qu’il soit tout nouveau, donne l’impression d’un chapitre qui se ferme déjà, même si Honda Canada parle déjà de son avenir pour l’année-modèle 2026. La faute à ses origines : ce véhicule électrique repose sur la plateforme Ultium de General Motors et a été construit dans le cadre d’un partenariat entre Honda et GM, aujourd’hui dissous. Le Prologue n’a pas vocation à rester sur le long terme, les ambitieux projets d’électrification de Honda s’étendant jusqu’en 2040. Il ne s’agit donc que d’un prologue à la véritable ère des véhicules électriques de Honda.

Simple et efficace

Malgré sa nature éphémère, il y a beaucoup à dire sur ce VUS intermédiaire. Tout d’abord, parlons du style. Mon modèle d’essai, peint en bleu Pacifique avec des accents noirs brillants, avait une allure vive et moderne sans pour autant attirer l’attention. Les jantes de 21 pouces de la version Touring conviennent parfaitement à son design, ajoutant juste ce qu’il faut de présence. C’est subtil, mais séduisant — une confiance tranquille qui n’en fait pas trop.

À l’intérieur, la Prologue offre ce que j’appellerais une simplicité fonctionnelle. Le conducteur dispose d’un écran numérique de 11 pouces et d’un écran tactile de 11,3 pouces avec Google intégré. J’apprécie que Honda ait gardé les choses pratiques avec des boutons durs pour le contrôle de la climatisation. Cependant, l’habitacle semble étrangement spartiate pour un véhicule dont le prix avoisine les 70 000 $ dans le cas de la version Touring testée. Les plastiques sont simples et, bien que tout fonctionne comme il se doit, l’habitacle n’a pas le lustre et la sensation de luxe que l’on attend à ce niveau de prix. En revanche, même l’intérieur d’une Honda Civic est plus inspiré.

L’espace est un point fort apparent. Le plancher plat et les dimensions généreuses de la Prologue en font un véhicule électrique familial. Les passagers arrière disposent de beaucoup d’espace pour les jambes, et l’espace de chargement de 671 litres est large et pratique. Il n’y a pas de coffre à l’avant, mais il y a un bon espace de rangement sous le plancher à l’arrière. Il est indéniablement fonctionnel, même s’il n’est pas luxueux.

Juste assez de tout pour la route

En ce qui concerne les performances, la Prologue fournit exactement ce qu’il faut, ni plus ni moins. Les deux moteurs développent 288 chevaux et 333 lb-pi de couple, ce qui est suffisant pour rouler en douceur. L’accélération à partir d’un arrêt se fait sans effort, comme on peut s’y attendre d’un véhicule électrique, mais la Prologue n’essaie pas de vous impressionner avec une vitesse fulgurante. Et c’est très bien ainsi : il ne s’agit pas d’un VUS performant.

L’autonomie est correcte, la version Touring affichant 439 km grâce à la batterie de 85 kWh de série. Les modèles de base dotés de roues plus petites portent cette autonomie à 452 km. La recharge est simple, grâce à la prise en charge de la recharge rapide en courant continu de 150 kW, qui permet d’augmenter l’autonomie en 20 minutes environ, ce qui laisse largement le temps de prendre un café.

La Prologue roule confortablement, absorbant les bosses même sur ses grandes roues de 21 pouces. Cependant, une bizarrerie saute aux yeux : en dessous de 39 km/h, elle émet un étrange son synthétique de VE qui est plus intrusif que nécessaire, exactement comme ses jumelles GM. Si la réglementation sur les bruits extérieurs peut le justifier, l’expérience intérieure en pâtit.

Malgré son côté pratique et sa facilité d’utilisation, la Prologue ne justifie pas entièrement son prix. Des concurrents comme le Chevrolet Blazer EV offrent plus de caractéristiques, comme un plus grand écran tactile de 17,7 pouces, pour un prix similaire. Le design intérieur sobre de la Prologue pourrait convenir à un prix plus bas, mais il est décevant dans la gamme des 70 000 $.

Cela dit, les admirateurs de Honda apprécieront ce que la Prologue représente : le premier vrai pas de la marque vers l’électrification en Amérique du Nord. Les premiers utilisateurs de la Prologue sont essentiellement des bêta-testeurs pour l’avenir des VE de Honda, qui finiront par passer à leur propre plate-forme e:Architecture. Dans cette optique, la location est bien plus judicieuse que l’achat. Lorsque la Prologue sera plus que probablement remplacée dans quelques années, la valeur de revente en prendra certainement un coup.

Réflexions finales

La Honda Prologue 2024 n’est pas révolutionnaire, mais c’est un bon début. Elle offre une conduite confortable, une autonomie pratique et beaucoup d’espace pour la famille. Cependant, même à 60 000 $ pour le modèle EX de base et surtout à 70 000 $, il est conçu pour une expérience plus haut de gamme que ce qu’il offre. Pour ceux qui sont impatients de s’engager dans la voie des véhicules électriques Honda, le Prologue offre un bref aperçu de la route à suivre. Mais si vous recherchez le meilleur rapport qualité-prix, c’est l’un des nombreux VE à louer plutôt qu’à posséder.