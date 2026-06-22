Jeep partage une image aiguiche du Cherokee Trailhawk; la version qui devrait permettre au VUS timide de passer au niveau supérieur

Le futur Cherokee Trailhawk suit les récentes annonces concernant le Grand Cherokee alors que Jeep continue de miser sur les capacités hors route.

Jeep a présenté un premier aperçu du futur Cherokee Trailhawk, avec des détails supplémentaires attendus ultérieurement.

L’annonce fait suite au récent dévoilement des modèles Grand Cherokee Trailhawk et Overland 2027.

Les commentaires des clients et le taux d’adoption continuent d’influencer sa stratégie axée sur les véhicules à vocation tout-terrain.

Jeep a dévoilé un premier aperçu du futur Cherokee Trailhawk, signalant le retour de la populaire version axée sur les capacités hors route du VUS compact au sein de sa gamme de véhicules utilitaires.

Ce dévoilement fait suite à l’introduction récente des modèles Grand Cherokee Trailhawk et Overland 2027, prolongeant le regain d’intérêt de la marque envers les variantes axées sur les capacités tout-terrain.

Selon Jeep, et nous sommes convaincus que les tableaux de ventes le confirment également, les commentaires des clients ont joué un rôle dans l’orientation du développement de sa gamme de produits. Les tendances actuelles privilégient tout ce qui affiche une allure robuste, un domaine dans lequel Jeep excelle. Ainsi, la marque continuera de faire des performances hors route et des capacités tout-terrain des éléments centraux de son identité.

L’appellation Cherokee Trailhawk a historiquement été associée à un équipement tout-terrain rehaussé, notamment des systèmes de motricité spécialisés, une garde au sol accrue, des pneus dédiés, des crochets de remorquage rouges et des technologies de conduite axées sur le franchissement. Jeep n’a toutefois pas encore communiqué les caractéristiques techniques, les détails du groupe motopropulseur ni les données relatives aux capacités du futur modèle; cependant, le groupe motopropulseur hybride du Cherokee devrait être reconduit.

Aucun détail concernant le calendrier de production, les prix, le lieu de fabrication ou la disponibilité sur les marchés n’a été dévoilé. Jeep a indiqué que de plus amples renseignements au sujet du Cherokee Trailhawk seront communiqués à une date ultérieure.