La Nissan Leaf S 2027 devient le véhicule électrique neuf le plus abordable au Canada

La nouvelle Leaf S est offerte à partir de 37 996 $

Sa batterie de 53 kWh lui procure une autonomie estimée à 341 kilomètres

La recharge NACS, la thermopompe et les sièges avant chauffants sont inclus de série.

La gamme Nissan Leaf accueille une version plus abordable pour 2027. Offerte à partir de 34 998 $, la nouvelle Leaf S affiche le prix de détail suggéré le plus bas parmi les véhicules électriques neufs au Canada.

Une fois les frais de transport et de préparation de 2 200 $, la taxe sur la climatisation et les frais de concessionnaire applicables ajoutés, le prix de vente annoncé atteint 37 966 $ avant taxes. La Leaf S est toutefois admissible au Programme pour l’abordabilité des véhicules électriques (PAVE) du gouvernement fédéral, ce qui pourrait ramener son PDSF sous la barre des 30 000 $ pour les acheteurs admissibles.

Cela place la Leaf dans une position inhabituelle pour un véhicule électrique moderne. Au lieu de rivaliser uniquement avec des multisegments électriques coûtant largement plus de 40 000 $, la version S se rapproche du prix de plusieurs véhicules à essence de dimensions comparables.

Une batterie plus petite, mais une autonomie toujours intéressante

Le prix inférieur s’explique principalement par une batterie de plus petite capacité. Alors que la Leaf S+ et les versions supérieures utilisent une batterie de 75 kWh, la Leaf S reçoit une batterie de 53 kWh et un moteur électrique de 130 kW développant 174 chevaux et 254 lb-pi de couple.

Nissan estime que la Leaf S pourra parcourir jusqu’à 341 kilomètres sur une charge. C’est nettement moins que les 488 kilomètres proposés par la Leaf S+, mais cette autonomie devrait demeurer suffisante pour la conduite urbaine, les déplacements quotidiens et les trajets régionaux occasionnels.

Une recharge rapide de 10 à 80 % devrait prendre environ 35 minutes. La version S utilise également un chargeur embarqué de 7,2 kW, comparativement au chargeur amélioré de 11 kW offert dans les versions S+ et supérieures. Sa recharge de niveau 2 sera donc plus lente que celle des versions plus coûteuses.

Ces compromis constituent le principal désavantage de la Leaf S. Son prix est bas pour un véhicule électrique, mais les automobilistes qui parcourent régulièrement de longues distances pourraient considérer que les 147 kilomètres d’autonomie supplémentaires et la recharge à domicile plus rapide de la Leaf S+ à 45 198 $ valent la différence.

Bien équipée pour les hivers canadiens

Nissan n’a pas retiré les équipements adaptés au froid pour atteindre ce prix. Une thermopompe, un chauffe-batterie et des sièges avant chauffants sont inclus de série, tandis que la batterie est dotée d’un système de gestion thermique actif. Nissan a testé ce système au Québec pendant la période la plus froide de l’année afin de vérifier son efficacité dans de véritables conditions hivernales canadiennes.

La version S reçoit également des ports de recharge J1772 et NACS distincts. Le port J1772 sert à la recharge en niveaux 1 et 2, tandis que le port NACS permet la recharge rapide. La fonction V2L peut également fournir jusqu’à 1 500 watts.

L’habitacle comprend deux écrans de 12,3 pouces, Apple CarPlay et Android Auto sans fil ainsi que le système ProPILOT Assist de Nissan. Sa présentation demeure plus simple que celle des versions supérieures, avec des sièges en tissu à réglage manuel et un système audio à quatre haut-parleurs. Les bouches d’aération arrière sont également réservées aux versions SV+ et Platine+, ce qui constitue une omission regrettable pour un véhicule susceptible d’intéresser les jeunes familles. Le coffre offre une capacité pratique de 566 litres derrière les sièges arrière et de 1 572 litres lorsque ceux-ci sont rabattus.

Comment se compare-t-elle?

Avant l’arrivée des Kia EV4 et EV3, la Fiat 500e figurait parmi les véhicules électriques les moins chers au Canada. Son PDSF de 39 995 $ demeure près de 5 000 $ plus élevé que celui de la Leaf S. Une fois les frais de transport et les autres frais obligatoires ajoutés, son prix grimpe à environ 42 290 $.

Les rabais des constructeurs et des concessionnaires peuvent rendre certains exemplaires restants de la 500e moins chers en pratique. La Fiat demeure toutefois une citadine considérablement plus petite. Elle propose aussi une autonomie estimée à seulement 227 kilomètres, contre 341 kilomètres pour la Leaf. La Nissan est donc à la fois moins chère selon le PDSF et beaucoup plus pratique.

La Kia EV3 représente maintenant la rivale la plus directe de la Leaf S. Au Québec, l’EV3 Light à traction débute à 39 298 $, frais de transport et autres frais inclus, comparativement à 37 966 $ pour la Nissan. La Kia EV4 Light à traction suit à environ 41 298 $. La Chevrolet Bolt LT 2027 coûte 43 425 $ avant les incitatifs, frais applicables inclus, mais propose plus de 400 kilomètres d’autonomie. Enfin, le Hyundai Kona électrique coûte environ 46 916 $ au au au en fonction de la version choisie.

Les modèles à essence demeurent moins chers. Un Nissan Kicks, un Chevrolet Trax ou un Hyundai Kona coûte généralement entre 27 000 $ et 31 000 $. La Leaf S peut donc conserver un léger supplément par rapport à un multisegment à essence comparable. L’incitatif fédéral peut réduire une grande partie de cet écart, tandis que les coûts d’énergie et d’entretien moins élevés pourraient le diminuer davantage avec le temps.

Une autre version s’en vient

La Leaf accueillera bientôt une proche cousine avec l’arrivée du Mitsubishi Eclipse Sportback 2027. Ce futur véhicule électrique partagera la plateforme, la motorisation et une grande partie de la carrosserie de la Leaf, tout en adoptant des éléments distinctifs à l’avant et à l’arrière.

Les caractéristiques et les prix canadiens n’ont pas encore été annoncés. On ignore également si Mitsubishi proposera une version équivalente à la Leaf S dotée de la plus petite batterie, ou si le constructeur se concentrera sur la configuration de 75 kWh offrant une autonomie supérieure.

Pour les acheteurs qui peuvent recharger à domicile et qui ne parcourent pas régulièrement des centaines de kilomètres sur l’autoroute, la Leaf S semble réellement concurrentielle. Son autonomie de 341 kilomètres n’est pas exceptionnelle, mais son équipement, sa préparation pour l’hiver et son PDSF inférieur à 35 000 $ répondent à l’un des problèmes les plus persistants du marché canadien des véhicules électriques : l’abordabilité.