Chevrolet Trax 2026 : écolo ou pas?

Le Chevrolet Trax 2026 est le véhicule le plus abordable vendu par General Motors sur le marché canadien. Bien qu’il soit un multisegment bien équipé, il doit confronter bon nombre de concurrents à petit budget.

L’inflation, le prix de l’essence en hausse et les primes d’assurance de plus en plus élevées, voilà que trois raisons expliquant pourquoi les consommateurs canadiens se tournent de plus en plus vers des véhicules d’occasion. Pourtant, s’acheter une bagnole neuve, avec cette odeur de voiture neuve, s’avère presque toujours une expérience satisfaisante. Au Canada, le Chevrolet Trax 2026 est peut-être le modèle le moins cher chez GM, mais il est en fait le dixième plus abordable sur le marché, avec un prix de base de 29 798 $.

Quel est le modèle le moins cher? Ce titre revient au Hyundai Venue et son prix plancher de 25 098 $, un rival direct du Trax.

Par les concurrents du Trax chez les multisegments sous-compacts, on compte le Buick Encore GX et le Buick Envista, le Chevrolet Trailblazer, le Honda HR-V, le Hyundai Kona et le Hyundai Venue, le Kia Niro et le Kia Seltos, le Mazda CX-30, le Mitsubishi RVR, le Nissan Kicks, le Subaru Crosstrek, le Toyota Corolla Cross et le Volkswagen Taos. On peut aussi considérer des berlines comme la Honda Civic, la Hyundai Elantra, la Kia K4, la Mazda3, la Nissan Sentra, la Subaru Impreza, la Toyota Corolla et la Volkswagen Jetta.

Le Chevrolet Trax 2026 accueille cinq passagers et est offert exclusivement avec un rouage à traction, comme le Venue. Presque tous les autres modèles dans sa catégorie peuvent être munis d’un rouage intégral, soit de série ou en option. On aime bien le design extérieur, affichant un soupçon de robustesse, alors que la version Activ risque de plaire aux amateurs de plein air, même si cette version ne propose aucunement des capacités hors route accrues.

Le Trax est offert en déclinaisons 1RS, LT, 2RS et Activ. Sous le capot, elles incluent toutes un trois cylindres turbocompressé de 1,2 litre, développant 137 chevaux et un couple de 162 livres-pied, géré par une boîte automatique à six rapports. Rien pour écrire à sa mère, mais le couple maximal se manifeste à seulement 2 500 tr/min, compensant pour la puissance modeste et permettant des décollages tout de même adéquats.

Au fil des années, on a conduit des moteurs à trois cylindres beaucoup moins raffinés que celui du Trax, mais, malgré son couple généreux à bas régime, les blocs à quatre cylindres dans la plupart des rivaux sont plus doux, plus silencieux et plus puissants. Le Trax n’est pas ennuyant à conduire, mais il n’est pas divertissant non plus.

Les cotes de consommation ville / route / mixte sont établies à 8,5 / 7,6 / 8,1 L/100 km. Lors de notre essai du Trax 1RS, nous avons observé une moyenne équivalente à la cote mixte, c’est-à-dire 8,1 L/100 km. C’est tout à fait convenable, mais plusieurs de ses concurrents peuvent faire mieux. Les Kona, Venue, Kicks, Corolla Cross et Taos consomment tous sous les 8,0 L/100 km en conduite mixte, alors que certains rivaux consomment autant que le Trax, mais avec l’atout d’être équipé d’un rouage intégral.

Le Trax peut quand même être considéré comme un bon remplacement pour une berline, grâce à la polyvalence additionnelle de son hayon, et l’on note beaucoup d’espace aux places arrière, dont un excellent dégagement pour les jambes avec un plancher plat. De plus, le volume de chargement se range dans la moyenne parmi les multisegments sous-compacts. Cependant, la qualité de roulement n’est pas très impressionnante. On peut ressentir chaque bosse ou craquement sur la chaussée, et là, on ne parle même pas du Trax 2RS avec ses roues de 19 pouces et ses pneus à flancs plus minces.

L’équipement de série du Chevrolet Trax 2026 comprend les jantes en alliage de 18 pouces, les phares et les feux de jour à DEL, les essuie-glaces à intermittence variable, les rétroviseurs chauffants à réglage électrique, le siège du conducteur à hauteur réglable, les sièges avant chauffants, le volant chauffant et gainé de similicuir, le système multimédia à écran tactile de huit pouces, Apple CarPlay/Android Auto sans fil et la chaîne audio à quatre haut-parleurs. Le Trax est également muni de caractéristiques de sécurité de série, comme le freinage autonome d’urgence avec détection de piétons, l’avertissement et la prévention de sortie de voie, la surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal arrière, le sonar de recul et les feux de route automatiques.

La version LT obtient des jantes de 17 pouces, un éclairage signature à DEL, des longerons de toit, un cache-bagages, une clé intelligente, un climatiseur automatique, un écran tactile de 11 pouces et un système audio à six haut-parleurs, alors que la version 2RS ajoute des roues de 19 pouces, un vide-poches au dossier du siège du passager avant ainsi qu’un siège du conducteur à 10 réglages électriques. Le Trax Activ propose des roues de 18 pouces et le même niveau d’équipement que le 2RS. Un toit ouvrant est disponible en option sur la version 1RS et, curieusement, il est jumelé avec la recharge de téléphones par induction en option sur les LT, 2RS et Activ.

Au Canada, le Chevrolet Trax 2026 se détaille entre 29 799 $ et 24 888 $, incluant les frais de transport et de préparation de 2 300 $, la taxe du climatiseur de 100 $ et les frais de concessionnaire de 350 $.

Pour le prix demandé, le Trax propose une liste d’équipement de série passablement longue, surtout en matière de systèmes de sécurité avancés. Habituellement, dans les petits véhicules, le volant chauffant et la surveillance des angles morts sont réservés aux déclinaisons plus chères. GM a aussi compris que l’ergonomie de la planche de bord représente un facteur dans la sécurité au volant, en proposant des commandes physiques pour régler la climatisation, de même qu’un bouton pour le volume audio.

Toutefois, la résolution de l’écran tactile de huit pouces n’est pas très grande, et ledit écran n’est pas aussi réactif au toucher du doigt que l’affichage de 11 pouces. Le garnissage des sièges en tissu dans la version 1RS semble durable, mais rugueux au toucher, alors que les rhéostats de la climatisation sont un peu difficiles à tourner, et la garniture en plastique sur la partie inférieure du volant fait bon marché. La fermeture des portes et l’activation des serrures sont accompagnées d’un bruit peu raffiné. Le tout fonctionne, bien sûr, mais l’on découvre aisément où les mesures d’économie ont été appliquées dans ce Chevrolet d’entrée de gamme.

Au final, le Chevrolet Trax 2026 s’avère un véhicule écolo par défaut, compte tenu de ses dimensions et de son moteur de faible cylindrée. En revanche, il y a de meilleurs choix dans le segment pour ceux voulant consommer le moins d’essence possible. On l’apprécie pour son niveau d’équipement, un peu moins pour sa conduite peu engageante, son roulement ferme et sa motorisation manquant de raffinement.

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