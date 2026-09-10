Ford pourrait transformer votre expérience de camping grâce au Bronco

Le Bronco, c’est connu, est un vrai véhicule hors route, c’est-à-dire doté de capacités extraordinaires. Si certains VUS vendent l’idée d’un mode de vie hors route, le Bronco incarne l’expression ultime de ce mode de vie. Sans surprise, on voit Ford repousser sans cesse les limites avec un tel produit, et la dernière demande de brevet de l’entreprise nous en donne un bel exemple : un volet de camping de luxe semble dans les cartons.

Ford a fait une demande pour plusieurs brevets visant à bonifier le potentiel camping du Bronco

Les concepts incluent une plateforme de couchage intérieure et des tentes de toit

Plusieurs éléments existent déjà chez des fournisseurs du marché secondaire

Une plateforme repliable et des tentes de toit

Parmi les concepts illustrés dans les documents déposés par le constructeur, on retrouve une plateforme repliable qui simplifierait le camping à l’intérieur de l’habitacle. Les dossiers des sièges avant pourraient même se transformer en petites tables de chevet, question de ne pas perdre ses habitudes de la maison.

Pour le toit, Ford envisage plusieurs formats de tentes, dont la plus imposante serait soutenue par des pattes stabilisatrices ancrées aux ailes du véhicule. L’accès à cette chambre à coucher surélevée pourrait se faire par le toit ouvrant traditionnel, ou par une ouverture pleine longueur beaucoup plus large.

L’un des schémas montre même une moustiquaire pour cette grande ouverture, ce qui permettrait de dormir à ciel ouvert sans craindre les maringouins et autres bestioles du genre.

Damner le pion au marché secondaire

Les idées ne sont pas nouvelles. En fait, la majorité de ces accessoires existent déjà chez des fournisseurs spécialisés. En proposant ces solutions elle-même, avec une préparation à l’usine et fort probablement une garantie en prime, Ford espère damner le pion aux entreprises spécialisées.

Effectivement, si les amateurs se procurent tel et tel accessoire dans l’après-marché, pourquoi ne pas leur offrir ? C’est de bonne guerre.

Bien sûr, on est à l’étape de croquis et d’une demande de brevet. Il est difficile de dire, à ce stade, si ces idées franchiront le cap de la production, mais l’exercice illustre bien l’intérêt du constructeur pour ces éléments.

On imagine déjà une déclinaison Bronco entièrement dédiée à la vie en plein air, un peu à l’image de ce que propose Toyota avec ses versions Trailhunter.

Une histoire à suivre.