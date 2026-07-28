Le Hyundai Kona de prochaine génération se dévoile avant ses débuts prévus en 2027

Un prototype non camouflé du Hyundai Kona redessiné, fortement inspiré des véhicules électriques, a été aperçu avec de nouvelles technologies et une plateforme potentiellement partagée.

Un prototype du nouveau Kona apparaît sans camouflage en Corée du Sud.

Hyundai pourrait réunir les Kona et Creta en un seul VUS mondial.

Les motorisations à essence, hybrides et électriques devraient être maintenues.

Le Hyundai Kona de prochaine génération a été aperçu sans camouflage lors d’essais en Corée du Sud, offrant le meilleur aperçu à ce jour du VUS compact redessiné qui devrait arriver sur les marchés mondiaux en tant que modèle 2027. Le plus récent prototype laisse entrevoir une refonte complète plutôt qu’une mise à jour typique de mi-cycle.

Le nouveau Kona est plus haut et adopte un profil plus vertical ainsi que des surfaces de carrosserie plus épurées qui le rapprochent davantage de la gamme de véhicules électriques Ioniq de Hyundai. Bien que la disposition des phares divisés soit conservée, la partie avant intègre des unités d’éclairage principales plus minces, une barre lumineuse à DEL plus large et un pare-chocs au dessin simplifié doté de prises d’air plus petites. Dans l’ensemble, le style remplace les lignes de caractère prononcées du modèle actuel par des surfaces plus lisses.

Les flancs du prototype se passent en grande partie des garnitures de carrosserie en plastique noir qui caractérisaient les générations précédentes du Kona. Une ligne de ceinture plus droite, un profil des glaces revu et une partie arrière plus verticale contribuent à créer une silhouette de VUS plus conventionnelle, tout en conservant des proportions compactes. La même recette a été utilisée pour le plus récent Kia Seltos.

Selon certaines informations, Hyundai évaluerait une stratégie visant à réunir les Kona et Creta au sein d’un seul programme de véhicule mondial. Une telle décision simplifierait grandement la gamme de VUS de l’entreprise en remplaçant deux modèles de dimensions similaires par une seule architecture destinée à plusieurs marchés.

D’autres informations indiquent que la plateforme de prochaine génération pourrait également servir de base à un futur Chevrolet Tracker dans le cadre de la collaboration croissante entre Hyundai et General Motors. Aucun des deux constructeurs n’a confirmé de plans précis concernant le partage de véhicules.

Bien que les dimensions officielles n’aient pas encore été publiées, le Kona redessiné semble plus imposant dans l’ensemble. Son gabarit accru lui permettrait de mieux se positionner entre les Hyundai Bayon et Tucson en Europe, tout en améliorant l’espace pour les passagers et le chargement. Le modèle continuerait de rivaliser avec des véhicules comme les Volkswagen T-Roc et Toyota C-HR ainsi que, plus près de chez nous, les Honda HR-V, Mazda CX-30, Chevrolet Trailblazer et Kia Seltos.

À l’intérieur, l’habitacle devrait recevoir la plus récente technologie de poste de conduite numérique de Hyundai, accompagnée d’écrans plus grands. Heureusement, Hyundai devrait toutefois conserver des commandes physiques pour les fonctions du véhicule les plus fréquemment utilisées.

L’offre de motorisations continuera probablement de varier selon les marchés, mais elle conservera une formule à trois options. Les motorisations prévues comprennent des moteurs à essence atmosphériques et turbocompressés, un système hybride de 1,6 L ainsi que des configurations à traction et à rouage intégral. Hyundai devrait continuer de proposer une version entièrement électrique du Kona, tandis que certaines informations indiquent qu’une variante à prolongateur d’autonomie pourrait se joindre à la gamme dans certains marchés.

Hyundai n’a pas annoncé de date de lancement officiel, mais le Kona redessiné devrait faire ses débuts mondiaux au cours des prochains mois avant d’arriver chez les concessionnaires en tant que modèle 2027.

Source: Carscoops