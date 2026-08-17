Kia EV3 2027, l’électrique le moins cher, a un prix de départ de 39 744 $.

Le Kia EV3 2027 fera son entrée sur le marché canadien avec un prix de départ de 36 995 $, plus les frais totalisant 39 744$, devenant du même coup le véhicule électrique le plus abordable de la gamme Kia au pays, mais aussi et surtout l’électrique le plus abordable au pays. Le tout sans même considérer l’admissibilité aux rabais gouvernementaux.

Le Kia EV3 2027 affichera un PDSF de départ de 36 995 $ plus frais au Canada.

Deux batteries de 58,3 et 81,4 kWh permettront une autonomie estimée pouvant atteindre 517 km.

Une version GT de 288 chevaux sera également offerte sur commande avec rouage intégral.

Sans contredit l’un des véhicules des plus attendus de 2027 arrive enfin. Encore plus important, Kia surpasse l’offre de la berline EV4, qui était la voiture électrique la moins chère au Canada, avec un prix de base sous les 40 000$. De ce fait, Kia Canada poursuit l’élargissement de sa gamme de véhicules électriques avec l’annonce du prix du nouvel EV3 2027. Le petit multisegment électrique sera offert à partir de 36 995 $ avant les frais applicables et les incitatifs gouvernementaux.

Au Québec, pour la version de base Light, en incluant tous les frais, les taxes et les rabais gouvernementaux, on parle d’une facture d’un peu plus de 38 000$.

L’EV3 devient ainsi le troisième véhicule électrique plus abordable introduit par Kia au Canada en 2026. Il vient rejoindre l’EV4 et l’EV5, alors que le constructeur cherche clairement à élargir son offre vers des modèles électriques plus accessibles.

Quelques mois seulement après avoir présenté l’EV4 Light FWD comme le véhicule électrique le moins cher au Canada, selon les données de Kia, le constructeur abaisse de nouveau son prix d’entrée avec l’EV3. De son côté, l’EV5 Light FWD occupe le créneau des VUS électriques plus spacieux.

Versions Prix de base Avec frais Light TA 36 995 $ 39 744 $ Wind TA 40 995 $ 43 744 $ Wind AWD 43 495 $ 46 244 $ Land TA 43 495 $ 46 244 $ Land AWD 45 995 $ 48 744 $ GT-Line TA 45 995 $ 48 744 $ GT-Line AWD 48 495 $ 51 244 $ GT-Line Limited TA 49 995 $ 52 745 $ GT-Line Limited AWD 52 495 $ 55 245 $ GT AWD 55 995 $ 58 746 $

Deux batteries pour le Kia EV3 2027

Construit sur la plateforme E-GMP dédiée aux véhicules électriques du groupe Hyundai, l’EV3 utilise toutefois une architecture électrique de 400 volts. Conséquemment, la capacité maximale de recharge est de seulement 125-128 kW. L’EV3 vient avec le port NACS.

Deux capacités de batterie seront proposées au Canada. La version d’entrée de gamme recevra une batterie de 58,3 kWh associée à un moteur entraînant les roues avant. Kia estime que cette configuration pourra parcourir jusqu’à 356 km dans des conditions idéales.

Une batterie de 81,4 kWh sera également disponible. Avec la traction pour les modèles Wind, Land et GT-Line, Kia avance une autonomie maximale estimée à 517 km. L’ajout du rouage intégral fera diminuer cette estimation à 451 km.

Il s’agit pour le moment d’estimations fournies par Kia et les valeurs définitives d’autonomie pourront varier lorsque les données officielles canadiennes seront disponibles.

Le rouage intégral sera proposé en option pour une somme de 2 500$ sur les versions Wind, Land, GT-Line et GT-Line Limited. Il sera livré de série avec l’EV3 GT.

Et une version EV3 GT de 288 chevaux

Kia ajoutera également une déclinaison GT destinée aux acheteurs recherchant davantage de performances. Cette version sera disponible uniquement sur commande auprès du constructeur.

L’EV3 GT utilisera la batterie de 81,4 kWh et un système à rouage intégral. La puissance combinée atteindra 288 chevaux, tandis que le couple s’établira à 345 lb-pi.

Comme les autres modèles GT de Kia, cette variante recevra quelques éléments visuels distinctifs. On retrouvera notamment des accents de couleur néon sur les étriers de frein, des sièges combinant suède et cuir synthétique ainsi qu’un affichage numérique propre au modèle.

Un bouton GT sera également intégré au volant afin de donner accès aux réglages de performance du véhicule.

Une nouvelle porte d’entrée dans la gamme électrique Kia

Avec un prix de départ de 39 744 $, l’EV3 devient désormais le modèle électrique le plus accessible de Kia au Canada, devant l’EV4 lancé quelques mois plus tôt.

Son arrivée permet également au constructeur de mieux couvrir le marché des véhicules électriques plus abordables avec trois produits distincts. L’EV3 vise le segment des petits multisegments, l’EV4 adopte une approche davantage axée sur la voiture compacte, tandis que l’EV5 se positionne comme un VUS électrique plus familial.