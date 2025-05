Essai du Hyundai Kona EV 2025 : Un choix logique pour les citadins

Points forts

– Sièges et suspension confortables

– Taille pratique

– Beaucoup de technologie, mais toujours convivial

Points faibles

– Recharge de niveau 3 lente

– Pas les meilleures aptitudes hivernales

– Les concurrents l’ont rattrapé

Après cinq ans sur le marché, le Hyundai Kona EV est entré dans une deuxième génération l’année dernière, apportant avec lui un design plus moderne et plus d’espace intérieur, mais pas de nouveau groupe motopropulseur.

Si le Kona EV était plus abordable et pas moins avancé technologiquement que ses concurrents lors de son lancement en 2019, de nombreux nouveaux modèles ont depuis atteint le marché canadien.

Pour savoir si le Kona EV remanié peut encore se démarquer dans ce segment nettement plus concurrentiel, nous avons conduit un modèle 2025 durant les derniers jours de l’hiver.

Éléments clés

Le Hyundai Kona EV 2025 est toujours un VUS électrique sous-compact qui fait office d’option entièrement électrique d’entrée de gamme de la marque, se situant sous la gamme IONIQ en termes de prix et de technologie.

Par rapport à la première génération, le modèle actuel est plus long de 150 millimètres (5,9 pouces), plus large de 25 millimètres (1 pouce), plus haut de 20,3 millimètres (0,8 pouces) et plus lourd de 25 kilogrammes (55 livres). Cela se traduit par une amélioration de tous les paramètres de l’espace intérieur (espace pour les jambes, espace pour la tête et espace pour les épaules), en particulier pour les passagers arrière. Le volume de chargement est également nettement amélioré, passant de 544 litres à 722 litres derrière les sièges arrière et de 1 297 litres à 1 804 litres avec les sièges rabattus.

Comme le Hyundai Kona EV 2025 reprend le même groupe motopropulseur que la génération précédente, il n’y a pas de surprise à la lecture des fiches techniques. Cela signifie que le Kona est alimenté par un seul moteur électrique et d’une batterie de 64,8 kWh, suffisants pour une puissance de 201 chevaux et un couple de 188 lb-pi. Selon Ressources naturelles Canada, une charge complète permet une autonomie de 420 kilomètres avec les roues de 17 pouces de série ou de 370 kilomètres avec les roues de 19 pouces de la N-Line Ultimate.

Pour 2025, les acheteurs canadiens ne peuvent choisir que la version Preferred, dont le PDSF est de 46 499 $, mais trois groupes d’options peuvent être ajoutés pour ceux qui souhaitent un modèle mieux équipé.

L’ensemble Trend à 1 400 dollars ajoute un toit ouvrant, une sellerie en similicuir, le système Digital Key, un éclairage intérieur à DEL, un chargeur de téléphone sans fil, des moulures de vitres en chrome satiné et des poignées de portes intérieures brillantes.

L’ensemble Ultimate à 4 800 $, qui équipait notre modèle d’essai, ajoute des éléments tels que des essuie-glaces à détecteur de pluie, des feux extérieurs complètement à DEL, des sièges avant ventilés, un éclairage d’ambiance, un rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec HomeLink, un système de caméra à 360 degrés, des caméras pour les angles morts, une aide au stationnement à distance, des capteurs de stationnement et un système audio Bose à 8 haut-parleurs, entre autres.

L’ensemble N-Line Ultimate à 5 700 dollars associe les éléments du groupe Ultimate à des détails stylistiques plus agressifs, tels que des jantes de 19 pouces, un volant exclusif, une sellerie en suède et en cuir, des éléments extérieurs N-Line, un badge N-Line et des pédales sport en métal.

Un petit VUS moderne

Grâce à sa refonte, le Hyundai Kona EV 2025 est très moderne, certainement autant que ses concurrents plus récents. Cela se voit bien sûr dans son style audacieux, mais aussi dans ses caractéristiques techniques et ses dimensions intérieures. À l’extérieur, le Kona EV se distingue des autres petits véhicules électriques par ses barres lumineuses avant et arrière, ses phares et ses feux arrière divisés, ainsi que par ses profonds plis de carrosserie sur le profil latéral. Comme pour les autres véhicules électriques Hyundai, le motif carré est présent tout autour du Kona EV, notamment dans la calandre et le pare-chocs arrière.

À l’intérieur, le style suit également les tendances établies par les autres modèles récents du constructeur, c’est-à-dire un design minimaliste et épuré avec deux grands écrans intégrés dans le même panneau en haut du tableau de bord. Heureusement, Hyundai a résisté à la tentation de placer toutes les commandes dans ces écrans, et le Kona EV dispose de nombreux boutons physiques pour les fonctions les plus fréquemment utilisées.

C’est d’autant plus important que le Kona EV, du moins lorsqu’il est commandé avec l’ensemble Ultimate, est très bien équipé. Par exemple, ce modèle est livré avec les pratiques caméras d’angle mort de Hyundai, un ensemble complet de fonctions d’assistance au conducteur comprenant l’aide à la conduite sur autoroute (HDA), l’alerte de sortie sécurisée, et même la technologie d’aide au stationnement à distance, qui permet au conducteur d’avancer et de reculer le véhicule tout en se tenant à côté de lui, à l’aide de boutons sur la clé.

Un autre aspect qui rend le Kona EV 2025 plus moderne, ce sont ses dimensions extérieures et intérieures. En effet, ce multisegment sous-compact n’a pas échappé à la tendance de la dernière décennie qui consiste à rendre chaque nouveau modèle plus grand que celui qu’il remplace. Dans le cas du Kona, cette augmentation de taille est réellement bénéfique puisque les dimensions extérieures restent raisonnables tandis que l’intérieur est mieux à même d’accueillir quatre adultes ou de petites familles avec des sièges pour enfants.

Facile à conduire et confortable

Le Hyundai Kona EV 2025 est très bien adapté aux conducteurs urbains, grâce à sa taille relativement petite qui facilite le stationnement et à sa technologie de sécurité abondante qui ajoute de la confiance lors de la conduite dans les centres-villes animés. Un autre élément qui fait du Kona EV une excellente voiture urbaine est son confort général, qui est le résultat d’une suspension souple qui peut absorber les nids-de-poule et les bosses sans projeter les occupants dans tous les sens. Les sièges jouent également un rôle dans cette équation, étant plus accueillants que dans certains modèles concurrents. De plus, le mode de conduite à une pédale est facile à apprivoiser et permet des arrêts en douceur qui maximisent le freinage régénératif.

Le fait d’être orienté vers la conduite urbaine ne signifie pas que le Kona EV est dépaysé sur l’autoroute, cependant. En effet, le petit multisegment reste en contrôle à des vitesses plus élevées et sa tenue de route ainsi que sa puissance, bien que loin d’être sportives, seront suffisantes pour la plupart des conducteurs. Les niveaux de bruit sont également faibles, ce qui rend l’expérience plus agréable.

Limité en hiver

Ce qui rend le Hyundai Kona EV 2025 plus adapté à la conduite locale qu’aux longs trajets, c’est la lenteur de la recharge en courant continu de niveau 3, surtout en hiver.

Si une autonomie de 420 kilomètres facilement atteignable la majeure partie de l’année est bonne pour le segment, il en va différemment en hiver. Pendant notre semaine au volant, les températures ont atteint en moyenne -15°C, ce qui s’est traduit par une autonomie indiquée de seulement 270 kilomètres à 100 % de charge. Bien sûr, cet inconvénient n’est pas limité au Kona EV, et tous les véhicules électriques perdent une part importante de leur autonomie par temps froid, mais c’est quelque chose dont il faut être conscient si vos habitudes vous amènent à rouler beaucoup sur autoroute.

D’autant plus que les capacités de charge rapide du Kona EV ne sont pas des plus impressionnantes dans le meilleur des cas. En effet, avec un plafond de seulement 100 kW sur une station de niveau 3, le Kona EV est censé se charger de 10 à 80% en environ 43 minutes dans des conditions idéales. Lors de notre essai, la vitesse la plus rapide que nous ayons observée a été un pic très bref (moins d’une minute) à 70 kW, avec des vitesses moyennes d’environ 40-50 kW, ce qui a conduit à des temps de charge de 1 heure et 10 minutes pour passer de 10 à 80 %. La plupart des conducteurs rechargeront leur véhicule à la maison, ce qui ne posera pas de problème, mais c’est un élément à prendre en compte.

En outre, la traction avant du Kona EV ne peut rivaliser avec les modèles à traction intégrale sur les routes glissantes, même si notre modèle d’essai s’est montré plutôt compétent dans la neige grâce à ses pneus Continental VikingContact.

Conclusion

Si le rafraîchissement de 2024 a permis au Hyundai Kona EV de rester au goût du jour, il aurait été agréable de voir des changements mécaniques aussi, car les rivaux ont maintenant plus à offrir. Par exemple, le Chevrolet Equinox EV dispose d’une centaine de kilomètres d’autonomie en plus et d’une transmission intégrale disponible, malgré un prix similaire. Néanmoins, le Hyundai Kona EV 2025 reste une bonne option pour les conducteurs qui n’ont pas besoin de parcourir de longs trajets régulièrement, grâce à sa taille pratique, sa longue liste d’équipements et son design audacieux.