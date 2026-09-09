Suspension relevée et style encore plus robuste pour le Honda Passport TrailSport 2027

Honda vient de dévoiler les retouches apportées à la version TrailSport de son VUS Passport pour 2027. Sans surprise, l’accent a été mis sur les capacités hors route du modèle avec une suspension entièrement revue, une garde au sol accrue et une allure encore plus robuste. Les premiers exemplaires doivent arriver chez les concessionnaires canadiens plus tard cet automne.

La garde au sol grimpe à 245 mm, une hausse de 35 mm par rapport à la version actuelle

Près de 70 % des composantes majeures de la suspension ont été redessinées

Le système de caméras TrailWatch et le volant chauffant sont désormais de série sur toutes les versions TrailSport

Une suspension repensée, pas seulement rehaussée

Plutôt que de simplement rehausser la suspension, les ingénieurs de Honda ont revu la géométrie complète du train roulant de la version TrailSport. Ressorts, amortisseurs, bras de suspension et barres stabilisatrices ont tous été redessinés, tout comme les arbres de transmission arrière et le sous-châssis avant. Au total, 28 pièces liées à la suspension et au châssis sont nouvelles ou modifiées.

Le résultat se traduit par des angles d’attaque et de sortie de 25 degrés chacun, ainsi qu’un angle de franchissement de 23 degrés. C’est supérieur à des modèles rivaux tels le Toyota 4Runner TRD Off-Road Premium, le Subaru Outback Wilderness et le Ford Bronco Sport Badlands Sasquatch.

Malgré ce gain de capacité, Honda promet aussi une conduite sur route plus agréable, grâce à une direction retravaillée.

Un style encore plus affirmé

Esthétiquement, le Honda Passport TrailSport 2027 profite d’arches de roues plus prononcées, d’un nouveau bouclier avant et de phares ambrés intégrés au capot, un clin d’œil aux feux de jour distinctifs du modèle. L’ensemble Blackout, déjà populaire, gagne en agressivité avec de nouveaux boucliers noirs assortis aux roues de 18 pouces.

Une nouvelle couleur, Bleu fumé nacré, à la version Touring.

Le Honda Passport TrailSport demeure assemblé exclusivement à l’usine Honda de Lincoln, en Alabama, où l’on produit aussi le V6 de 3,5 litres qui l’anime. Depuis les débuts de cette génération l’an dernier, la quatrième, le Passport a multiplié les records de ventes et semble vouloir maintenir ce rythme cette année.

Les modifications apportées à la variante TrailSport, des changements qui s’adressent aux passionnés, devraient permettre au modèle de faire des gains.