La nouvelle Audi A2 e-tron établit une nouvelle référence d’efficacité pour la marque à 12,8 kWh/100 km

Le nouveau véhicule électrique compact européen d’Audi combine trois formats de batterie, la propulsion et jusqu’à 553 km d’autonomie selon l’EPA.

Audi affirme que l’A2 e-tron peut consommer aussi peu que 12,8 kWh/100 km selon le protocole WLTP.

Trois capacités de batterie et quatre niveaux de puissance offrent plusieurs configurations à l’Audi électrique.

Les commandes européennes ouvriront le 10 septembre; sa commercialisation en Amérique du Nord demeure non confirmée et peu probable.

Audi prépare un nouveau modèle d’entrée de gamme pour sa gamme européenne de véhicules électriques avec l’A2 e-tron, un véhicule électrique compact conçu autour d’une faible consommation d’énergie, d’un choix polyvalent de batteries et d’une utilisation efficace des infrastructures de production existantes.

Le constructeur automobile allemand affirme que la configuration la plus économique ne consomme que 12,8 kWh/100 km selon le cycle d’essai WLTP, soit environ 14,5 kWh/100 km selon l’EPA. Cela fait de l’A2 le modèle Audi de série affichant la plus faible consommation à ce jour. Cette donnée s’applique à la version de 140 kW équipée d’un ensemble d’efficacité optionnel.

L’autonomie peut atteindre 646 km selon le protocole WLTP (553 km selon l’EPA), en fonction de la configuration. Audi proposera trois capacités brutes de batterie — 52, 61 et 84 kWh — ainsi que quatre niveaux de puissance. La puissance débute à 125 kW (168 ch) et 350 Nm (258 lb-pi) de couple, pour atteindre 240 kW (322 ch) et 545 Nm (402 lb-pi) dans le modèle le plus puissant.

Les deux plus petites batteries utilisent des cellules au lithium-fer-phosphate selon une configuration cellule à bloc. La batterie de 84 kWh emploie une composition chimique nickel-manganèse-cobalt et est réservée aux variantes de 170 kW et de 240 kW. Toutes les versions sont équipées de la propulsion et de moteurs synchrones à aimants permanents, avec quatre réglages de freinage régénératif, dont la conduite à une pédale.

Le travail aérodynamique contribue à un coefficient de traînée de 0,24, le meilleur résultat obtenu par Audi pour un modèle compact. Les mesures comprennent un soubassement presque entièrement fermé, une prise d’air de refroidissement active, des roues spécialisées et des composants conçus pour gérer la circulation de l’air autour des passages de roue.

Malgré son positionnement compact, l’A2 e-tron possède un empattement de 2,77 mètres et offre un volume de chargement de 396 litres derrière les sièges arrière. Le rabattement de ces sièges porte la capacité à 1 336 litres. Certains modèles plus puissants bénéficient également d’un compartiment de rangement avant de 13 litres.

L’habitacle introduit un écran numérique de 11,9 pouces pour l’instrumentation, accompagné de série d’un écran tactile incurvé de 12,8 pouces. Audi inclut également son assistant doté de l’intelligence artificielle et son planificateur d’itinéraires e-tron. Les fonctions connectées offertes pour le travail intègrent Microsoft Outlook et Teams, tandis qu’un toit panoramique vitré optionnel de 1,6 mètre carré accroît la luminosité dans l’habitacle.

Audi ajoute également des fonctions énergétiques bidirectionnelles. La fonction Vehicle-to-Load peut alimenter des appareils externes lorsque la batterie haute tension dispose d’une charge d’au moins 20 %. La fonctionnalité Vehicle-to-Home sera offerte en Allemagne, en Autriche et en Suisse avec des bornes murales à courant continu compatibles, permettant à la voiture d’échanger de l’électricité avec un système domestique dans les limites établies pour la batterie.

L’A2 e-tron sera fabriqué à Ingolstadt, en Allemagne. Le programme de production intègre plus de 1 200 équipements de fabrication existants et environ 250 robots auparavant utilisés pour d’autres véhicules. L’entreprise affirme également que son développement a nécessité 21 mois de moins que celui de programmes antérieurs comparables.

Les carnets de commandes européens ouvriront le 10 septembre 2026, et les premiers véhicules arriveront chez les détaillants Audi en décembre. Le prix allemand débutera à 38 200 € (61 000 $ CA).