BMW Série 3 2027 : essais terminés, place à la production

BMW vient de compléter la dernière phase d’essais estivaux de sa prochaine Série 3, cette fois sur le circuit d’essai de Miramas, dans le sud de la France. Des prototypes camouflés ont été aperçus en train d’enchaîner les tours, ce qui confirme que le lancement du modèle approche à grands pas.

Les essais à Miramas viennent clore un programme qui a déjà inclus des tests hivernaux à Arjeplog et un passage au Nürburgring

La version phare, la M350 xDrive à moteur 6-cylindres, doit entrer en production dans les prochaines semaines

Une nouvelle fonction baptisée Drift Moment fera ses débuts avec cette Série 3, une première pour ce modèle

Une gamme à deux visages

La nouvelle génération, connue sous le code G50, adopte la philosophie des motorisations multiples que BMW privilégie de plus en plus. Qu’est-ce que ça veut dire ? La voiture proposera à la fois une motorisation entièrement électrique et une motorisation à essence. Il y aura bien sûr la nouvelle i3, tout électrique, qui cohabitera avec des versions à moteur à quatre et à six cylindres, dotées d’un système d’hybridation légère de 48 volts.

Les ingénieurs promettent une voiture offrant une parfaite répartition du poids entre les essieux, un empattement allongé et des voies élargies, le tout pour maximiser l’agilité.

M350 xDrive

Du côté thermique, c’est la variante M350 xDrive qui sera la tête d’affiche. Son moteur 6-cylindres en ligne biturbo de 3,0 litres, jumelé à un système hybride léger, va proposer 443 chevaux et 428 livres-pieds de couple, de quoi propulser la berline de 0 à 100 km/h en seulement 4,1 secondes.

La vitesse de pointe est annoncée à 250 km/h.

L’ajout le plus intrigant demeure toutefois la fonction Drift Moment. Cette dernière redirige l’intégralité de la puissance vers les roues arrière. Le tout se commande depuis l’écran central. L’objectif est simple : faciliter les dérapages contrôlés.

BMW promet de déployer cette fonction sur les modèles neufs, ainsi que sur des modèles déjà livrés, grâce à une mise à jour à distance prévue au cours de l’année 2027.

Pour ce qui est des autres détails techniques, il faudra se montrer patients. Nous aurons plus d’informations lorsque le modèle nous sera tombé sous la main et que les renseignements sur la dotation canadienne seront connus.

Chose certaine, le moment est important pour BMW. D’abord parce qu’on tire dans toutes les directions avec ce produit, et ensuite parce que la Série 3 est un modèle iconique. En somme, c’est un peu l’âme de BMW.

Le constructeur reste évidemment discret sur les données de consommation, s’agissant toujours de prototypes en développement. Mais avec cette étape franchie, la nouvelle Série 3 n’est manifestement plus très loin des salles de montre.