La Fiat 500e 2026 est de retour avec le même PDSF canadien de 39 995 $ et une nouvelle couleur

La plus petite voiture électrique sur le marché canadien sera de retour cet été, au même prix que le modèle de l’an dernier.

Une nouvelle couleur de peinture appelée « Miami Sunset » sera disponible.

Les modèles Fiat 500e de 2024 à 2026 sont désormais compatibles avec les Superchargeurs de Tesla.

Après que l’année-modèle 2025 se soit terminée avec des rabais attrayants ayant stimulé les ventes de manière significative il y a quelques mois, la Fiat 500e 2026 prépare son retour pour cet été.

Comme auparavant, cette petite citadine électrique à hayon figurera parmi les VÉ les plus abordables du marché canadien grâce à un PDSF qui n’a pas augmenté pour la nouvelle année-modèle.

Cela signifie que le niveau de finition standard, la 500e Pop, débutera à 39 995 $, ce qui équivaut à un prix de vente de 42 290 $ une fois les frais ajoutés.

La version Icona, mieux équipée, affiche un PDSF de 42 995 $, pour un prix de vente de 45 290 $. Ce niveau de finition ajoute les feux de route automatiques, la surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal arrière, quelques garnitures chromées supplémentaires, un volant de qualité supérieure, des capteurs de stationnement avant et arrière, un fini perlé sur l’accent de la couleur de la carrosserie au tableau de bord, des rétroviseurs électriques chauffants et un dégivreur d’essuie-glace avant.

Le groupe motopropulseur demeure inchangé, composé d’une batterie de 42 kWh et d’un moteur monté à l’avant de 87 kW (117 chevaux) qui génère un couple de 162 lb-pi. Cela est suffisant pour un sprint de 0 à 60 mph (96 km/h) en 8,5 secondes.

La recharge peut être effectuée avec un chargeur embarqué de 11 kW (Niveau 2) ou par une borne de recharge rapide CC, à une puissance allant jusqu’à 85 kW, ce qui permet de passer de 0 à 80 % de charge en 35 minutes. L’autonomie est toujours estimée à un maximum de 227 kilomètres avec une charge complète.

Une nouveauté cette année est que les années-modèles 2024 à 2026 de la Fiat 500e sont désormais compatibles avec les Superchargeurs de Tesla, ce qui donne accès à des milliers de bornes de recharge rapide CC supplémentaires à travers l’Amérique du Nord.

Les conducteurs de Fiat pourront se recharger aux Superchargeurs V3 et V4 via un adaptateur disponible à l’achat auprès de Mopar, ou sans adaptateur en utilisant une station équipée d’un connecteur « Magic Dock ».

L’autre nouveauté pour 2026 est l’ajout d’une nouvelle couleur de peinture, un jaune métallique éclatant nommé « Miami Sunset » qui rejoint les sept autres teintes proposées.

L’édition de collection Giorgio Armani ne revient pas pour 2026, mais l’ensemble (RED) demeure au catalogue.

L’assemblage de la Fiat 500e 2026 pour l’Amérique du Nord devrait commencer bientôt à l’usine de Mirafiori à Turin, à temps pour les livraisons durant les mois d’été.