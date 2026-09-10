Le Volvo XC40 2028 se peaufine alors que les électriques EX40 et EC40 quittent

Volvo revoit partiellement son petit VUS, l’un des plus prisés de la marque : nouvelle face avant, habitacle enrichi de Google Gemini et motorisation hybride légère renforcée, le XC40 rafraichi entend prouver qu’on peut se moderniser sans tout bouleverser. Les électriques EX40 et EC40 quittent le navire.

Une face avant et un arrière redessinés, avec de nouveaux phares Matrix LED à 15 segments.

Un nouvel écran central de 11,2 pouces intégrant l’assistant Google Gemini est au cœur des changements dans la cabine

Les électriques EX40 et EC40 ne sont plus vendus en Amérique du Nord

Un visage retravaillé, de la calandre aux jantes

Le changement le plus visible se joue à l’avant. Une nouvelle calandre plus large et plus mince intègre des bandes transversales alignées sur l’écusson de Volvo. Un nouveau pare-chocs plus angulaire structure la devanture. Au capot, on force des traits francs qui cherchent à imiter un bloc de granite taillé. Les ailes avant donnent au XC40 une silhouette plus affirmée.

Les célèbres phares « Marteaux Thor» passent à la technologie Matrix DEL, avec 15 segments par optique pour un éclairage plus précis, tout comme le XC90, une pointe s’affine vers la calandre. À l’arrière, feux à DEL, hayon et pare-chocs sont également revus, tandis que les jantes s’offrent une finition diamantée disponible de 18 à 20 pouces.

Un habitacle qui mise tout sur l’écran et l’IA

À bord, le grand changement se trouve au centre de la planche de bord : un nouvel écran vertical façon tablette de 11,2 pouces, pensé pour la nouvelle génération d’interface Volvo. Sa grande nouveauté ? L’intégration de Google Gemini, capable de comprendre des commandes en langage naturel, de planifier un itinéraire, de trouver un arrêt en cours de route ou encore de gérer les messages. Le tout profite de mises à jour logicielles envoyées directement à distance, sans passer par le garage.

Volvo n’a pas oublié le côté pratique : nouveaux rangements, sellerie et matériaux haut de gamme, éclairage d’ambiance repensé. Avec cette évolution du XC40, on veut lui donner un sentiment plus riche et plus luxueux. Le tout se complète avec un coffre allant jusqu’à 1 433 litres la banquette rabattue.

Sous le capot, un hybride léger plus vif, fini les électriques

Côté mécanique, le XC40 conserve un 4 cylindres essence de 2,0 litres turbocompressé de 247 chevaux et 266 lb-pi de couple. Il est soutenu par un système hybride léger 48V apportant jusqu’à 10 kW (13 ch.) et 30 lb-pi supplémentaires en renfort électrique, pour une réactivité accrue qui réduit les délais des interventions de la turbocompression.

Bien que les électriques continueront leur bout de chemin à l’international, ils ne sont pas reconduits pour 2028 en Amérique du Nord. Volvo nous dit que les EX40 et EC40 auront une succession, mais on ne nous donne pas plus d’information sur le sujet.

Les prix et disponibilité

Volvo n’était pas en mesure de nous dire la grille de prix pour le XC40 B5 à motorisation hybride légère. On s’attend à une faible progression du prix de base de 49 338$ en 2026. Le XC40 2028 arrivera en concession tôt au printemps 2027.