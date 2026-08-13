Le Nissan Kicks 2027 s’offre une version Rock Creek à l’allure plus robuste

Le Kicks Rock Creek reçoit des pneus plus agressifs, des jantes exclusives, quelques retouches esthétiques et un mode de conduite hors route.

L’habitacle arbore un garnissage en similicuir noir rehaussé de surpiqûres oranges.

Les livraisons du Kicks 2027, incluant la version Rock Creek, débuteront plus tard cet été.

Après le Pathfinder et le Rogue, c’est au tour du Nissan Kicks de se décliner en version Rock Creek au style aventurier pour l’année-modèle 2027.

Alors que les versions d’allure aventurière gagnent en popularité sur les VUS de tous formats, Nissan a décidé d’étendre son traitement Rock Creek au plus petit modèle qu’elle vend en Amérique du Nord.

Comme pour les deux autres éditions Rock Creek de la gamme Nissan, les changements apportés au Kicks sont principalement esthétiques, mais ses capacités hors route ont également été légèrement améliorées.

En effet, le Kicks Rock Creek hérite d’un mode de conduite hors route exclusif. Celui-ci autorise un patinage des roues plus important avant d’activer l’antipatinage, permettant ainsi de maintenir l’élan sur des surfaces à faible adhérence comme le gravier, le sable ou la boue.

Le Kicks Rock Creek est également le seul à proposer un système de contrôle d’adhérence en descente, qui aide à maintenir une vitesse constante lors de la descente d’une pente abrupte sur terrain glissant.

Les pneus de série du Kicks Rock Creek présentent aussi des sculptures plus agressives que ceux des autres versions, lui permettant de mieux mordre dans les terrains meubles — probablement au détriment d’un peu d’efficacité sur l’asphalte.

Évidemment, le rouage intégral est offert de série, tout comme sur les versions SV Privilège et SR.

À part cela, le Kicks Rock Creek se distingue de la version intermédiaire SV sur laquelle il est basé uniquement par ses éléments de design intérieur et extérieur.

Cela signifie que, comme tous les autres modèles Kicks 2027, le Rock Creek est propulsé par un moteur à quatre cylindres de 2,0 litres jumelé à une boîte de vitesses CVT, un ensemble qui développe 141 chevaux et 140 lb-pi de couple.

À l’avant, la principale différence entre le Rock Creek et les autres déclinaisons du Kicks réside dans la calandre supérieure. Celle-ci arbore trois rectangles oranges rappelant les prises d’air utilisées sur d’autres modèles robustes de Nissan comme l’Armada et le Frontier PRO-4X, en plus des autres versions Rock Creek, bien entendu.

La même teinte d’orange se retrouve également sur l’écusson Nissan et sur le logo Rock Creek apposé sur la calandre.

Autre changement de design apparent : l’intégration de feux de jour oranges au lieu des éléments blancs du Kicks régulier, lui conférant un look distinctif, même la nuit ou de loin.

De profil, le Kicks Rock Creek se démarque par sa galerie de toit tubulaire en métal pouvant supporter jusqu’à 165 livres de chargement, ses jantes en alliage exclusives de 17 pouces, le logo Rock Creek au bas des portes avant, des accents oranges un peu partout, ainsi que des moulures de bas de caisse noir mat au lieu de l’élément chromé présent sur les autres modèles.

À l’arrière, les principaux éléments distinctifs sont le diffuseur noir brillant et les logos oranges.

À l’intérieur, le Nissan Kicks Rock Creek 2027 bénéficie d’un garnissage en similicuir exclusif assorti à celui du Rogue Rock Creek, accompagné de nombreuses surpiqûres oranges contrastantes.

Puisqu’il est basé sur la version SV plutôt que sur la version haut de gamme SR, le Kicks Rock Creek fait l’impasse sur certaines caractéristiques, comme le tableau de bord entièrement numérique de 12,3 pouces et le système audio Bose à 10 haut-parleurs.

Néanmoins, sa liste d’équipements semble assez complète avec un écran tactile de 12,3 pouces, le climatiseur automatique, les sièges avant chauffants, le volant chauffant, le rechargeur de téléphone sans fil ainsi que l’intégration sans fil des applications Android Auto et Apple CarPlay.

Le Rock Creek ajoute également le système de caméras à 360 degrés, le freinage d’urgence autonome en marche arrière et l’éclairage ambiant, qui ne sont pas offerts sur la version SV.

Le Nissan Kicks 2027, ainsi que la nouvelle version Rock Creek, commenceront à arriver dans les concessions canadiennes plus tard cet été. Les prix seront annoncés d’ici là.