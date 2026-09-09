VinFast VF 2 : une micro-voiture électrique à moins de 10 000 $ tentée par l’occident

Le VinFast VF 2 pourrait éventuellement sortir du Vietnam : cette microvoiture électrique de quatre places mise sur un prix extrêmement bas, une autonomie de 160 kilomètres et un format pensé avant tout pour les déplacements urbains.

Le VinFast VF 2 est une microvoiture électrique à deux portes et quatre places mesurant seulement 3,09 mètres de longueur.

Sa batterie de 18,3 kWh alimente un moteur arrière de 40 chevaux et lui procure jusqu’à 160 kilomètres d’autonomie.

Vendu 188 millions de dongs vietnamiens au Vietnam, son prix correspond à environ 9 975 $ CA au taux de change actuel.

VinFast envisage un avenir international pour son plus petit VÉ

VinFast pourrait avoir trouvé une nouvelle façon d’aborder les marchés occidentaux. Après avoir principalement misé sur les VF 8 et VF 9 des VUS électriques nettement plus imposants, le constructeur vietnamien évoque maintenant la possibilité d’étendre éventuellement la commercialisation de sa plus petite voiture électrique à l’extérieur de son marché national.

Le VF 2 se situe pratiquement à l’autre extrémité du spectre automobile. Il ne s’agit ni d’un VUS ni d’une voiture électrique destinée aux longs déplacements, mais plutôt d’un véhicule urbain extrêmement compact dont la mission se rapproche davantage de celle des Citroën Ami et Fiat Topolino.

VinFast n’a toutefois annoncé aucun projet officiel de commercialisation du VF 2 au Canada, aux États-Unis ou en Europe. Le constructeur laisse simplement entendre qu’une telle expansion pourrait avoir du sens dans un contexte où le prix moyen des véhicules neufs ne cesse de rendre l’accès à une automobile plus difficile.

Le sous-entendu vise évidemment surtout l’Europe où il se vend des voitures à faible vitesse sans permis de conduire ou encore les États-Unis où l’administration a récemment passablement réduit les normes de sécurité permettant ainsi la commercialisation de la Fiat Topolino.

À peine plus de trois mètres de longueur

Avec seulement 3 090 mm de longueur, le VF 2 est minuscule selon les standards nord-américains. Il mesure 1 496 mm de largeur et 1 663 mm de hauteur, tandis que son empattement atteint 2 065 mm. Malgré ces dimensions très réduites, l’habitacle est configuré pour recevoir quatre occupants.

À titre de comparaison avec une autre « micro-voiture », la Fiat 500e est environ 540 mm plus longs. Cette différence illustre bien la vocation du VF 2 : il s’agit avant tout d’une solution de mobilité pour les centres urbains, les quartiers résidentiels et les déplacements de courte distance.

Environ 10 000 $ CA au Vietnam

Le principal argument du VF 2 demeure son prix. Au Vietnam, il est offert à partir de 188 millions de dongs vietnamiens. Cela représente environ 9 975 $ CA selon le taux de change du 8 septembre 2026. Cette conversion sert uniquement de référence : elle ne représente évidemment pas un éventuel prix de vente canadien, qui devrait tenir compte du transport, de l’homologation, des taxes et de la stratégie commerciale de VinFast.

L’équipement demeure néanmoins relativement complet, compte tenu du positionnement du véhicule. Le VF 2 reçoit notamment des phares à DEL, la climatisation, un écran de 7 pouces et des roues en alliage de 13 pouces. La dotation de sécurité comprend un coussin gonflable pour le conducteur, des freins ABS et un système antipatinage.

Une batterie de seulement 18,3 kWh

Les performances correspondent évidemment à la vocation urbaine du VF 2. Sa batterie affiche une capacité de seulement 18,3 kWh, soit une fraction de celle utilisée dans la majorité des voitures électriques actuellement vendues au Canada.

Elle alimente un moteur électrique installé à l’arrière développant 30 kW, soit environ 40 chevaux, ainsi qu’un couple de 48 lb-pi. Sa vitesse maximale est limitée à 80 km/h. Ces caractéristiques rendent le VF 2 beaucoup mieux adapté à la circulation urbaine qu’aux déplacements autoroutiers.

VinFast annonce une autonomie maximale de 210 kilomètres selon le cycle NEDC donc environ 160 km selon l’évaluation nord-américaine.

Le VF 2 accepte par ailleurs une puissance de recharge rapide à courant continu de 24 kW. VinFast affirme qu’il est possible de faire passer la batterie de 10 à 70 % en environ 34 minutes.

Une arrivée au Canada demeure très hypothétique, sinon impossible

Pour le moment, rien ne permet d’affirmer que le VinFast VF 2 sera vendu au Canada. Le constructeur n’a annoncé ni calendrier, ni prix nord-américain, ni même confirmation officielle d’une homologation pour notre marché.

Son évocation par VinFast demeure néanmoins intéressante. Alors que la majorité des nouveaux véhicules électriques continuent d’être relativement coûteux et que les constructeurs privilégient souvent les VUS, le VF 2 propose une philosophie complètement différente : réduire la batterie, la puissance, les dimensions et les performances afin de réduire radicalement le prix. Un retour à la base de la mobilité.

VinFast VF 2 2026 VinFast VF 2 2026 VinFast VF 2 2026 VinFast VF 2 2026 (Photo par VinFast) VinFast VF 2 2026 (Photo par VinFast)

Source: Carscoops