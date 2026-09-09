La NHTSA ouvre un dossier concernant 500 000 Ford Edge

Les problèmes liés aux moteurs EcoBoost de Ford ne sont malheureusement pas une nouveauté. Les cas d’espèce sont trop nombreux depuis des années et a même mené la compagnie devant les tribunaux, tant aux États-Unis qu’au Canada. Cette fois, c’est au tour du moteur 4-cylindres de 2,0 litres qui équipe le Ford Edge de se retrouver dans la mire des autorités américaines.

La NHTSA vient d’ouvrir un dossier visant les Ford Edge de 2015 à 2018

Près de 500 000 véhicules sont potentiellement concernés aux États-Unis

1563 plaintes rapportant une perte de puissance soudaine ont été déposées jusqu’ici

Un premier pas, pas encore une enquête complète

Il est important de souligner que la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent américain de Transports Canada, n’a ouvert aucune enquête officielle ni, encore moins, émis un rappel. Il s’agit plutôt d’une « pétition », soit la première étape qui permettra aux autorités de déterminer si le nombre de plaintes reçues justifie d’aller plus loin.

L’agence peut alors choisir de mener une enquête approfondie ou de clore le dossier si les preuves recueillies ne sont pas jugées suffisantes.

Le symptôme est bien connu

Selon les propriétaires touchés, le moteur perd soudainement de la puissance. Un message d’avertissement de surchauffe du liquide de refroidissement s’affiche ensuite. Après une pause pour permettre au moteur de refroidir, le véhicule peut redémarrer avec un ralenti irrégulier.

Aucun accident, incendie, ni blessure n’a été signalé jusqu’à présent, mais le nombre de plaintes est suffisant pour attirer l’attention des enquêteurs.

On sait que Ford travaille à résoudre ses problèmes de qualité. Même si la compagnie y parvient, elle devra toujours composer avec les modèles déjà sur la route qui présentent des problèmes.

Ford a déjà rappelé plus d’un million de véhicules équipés de moteurs EcoBoost pour d’autres problèmes similaires. Les propriétaires d’un modèle Edge des années 2015 à 2018 ont donc tout intérêt à surveiller les signes annonciateurs et à faire inspecter leur véhicule rapidement s’ils les remarquent.