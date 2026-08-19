La Mitsubishi Eclipse Sportback EV 2027 offrira 454 km d’autonomie et une garantie de 10 ans sur la batterie

L’Eclipse Sportback EV est une version redessinée de la Nissan Leaf.

Ce modèle sera proposé en une seule version, avec un ensemble technologique livrable en option.

L’autonomie maximale est inférieure à celle de la Leaf, mais la garantie de Mitsubishi est plus avantageuse.

Alors que Mitsubishi se prépare à lancer son premier modèle électrique au Canada depuis le retrait de la pionnière i-MiEV en 2017, de nouveaux détails ont été annoncés concernant l’Eclipse Sportback EV 2027.

En effet, le constructeur a confirmé certaines caractéristiques du multisegment sous-compact électrique, qui arrivera en concession dès octobre.

Pour commencer, nous savons désormais que la Mitsubishi Eclipse Sportback EV sera offerte en une seule version sur le marché canadien, accompagnée d’un ensemble technologique optionnel offrant des fonctionnalités supplémentaires.

Étant donné que l’Eclipse Sportback EV est une déclinaison légèrement restylée de la Nissan Leaf, il n’est pas surprenant d’apprendre qu’elle sera alimentée par une batterie de 75 kWh à refroidissement liquide.

Tout comme la Leaf, le modèle électrique de Mitsubishi prendra en charge les normes de recharge CCS et NACS : le port CCS servira à la recharge de niveaux 1 et 2, tandis que le connecteur NACS sera réservé à la recharge rapide de niveau 3.

Cela permettra à l’Eclipse Sportback EV d’accéder aux Superchargeurs Tesla compatibles, facilitant ainsi les longs trajets sur l’autoroute à travers l’Amérique du Nord, Tesla conservant une longueur d’avance en matière de recharge publique dans les régions les plus éloignées.

Le port de recharge CCS se trouve sur l’aile avant gauche, tandis que le port NACS est logé sur l’aile avant droite.

On ne sait pas encore exactement comment la version unique de l’Eclipse Sportback EV se comparera aux trois versions offertes par la Nissan Leaf, mais son autonomie annoncée se situe au milieu des données officielles de la Leaf.

En effet, Mitsubishi indique que son véhicule électrique pourra parcourir 454 kilomètres avec une charge complète, ce qui se rapproche des 463 km de la Nissan Leaf SV Plus. À titre de comparaison, le modèle d’entrée de gamme de la Leaf affiche 488 km, contre 417 km pour la version haut de gamme Platinum Plus.

Afin d’attirer les acheteurs de Nissan dans ses salles d’exposition, Mitsubishi devra offrir plus que de simples retouches de design sur l’Eclipse Sportback EV.

Heureusement, le constructeur peut compter sur son excellente garantie de 10 ans/160 000 kilomètres sur le groupe motopropulseur, qui s’appliquera aussi à l’Eclipse Sportback EV.

Cela signifie que les acheteurs de la Mitsubishi profiteront de cinq ans et 60 000 kilomètres de couverture supplémentaire pour le groupe motopropulseur par rapport à la Leaf.

De plus, cette même garantie de 10 ans/160 000 km couvrira également la batterie haute tension, soit 2 ans et 30 000 km de plus que la couverture légale obligatoire de 8 ans/130 000 km respectée par Nissan.

En outre, la garantie limitée sur le véhicule neuf de l’Eclipse Sportback EV, celle qu’on appelle souvent « pare-chocs à pare-chocs », sera de 5 ans ou 100 000 km, alors que celle de Nissan n’est que de 3 ans ou 60 000 km.

De la même manière, Mitsubishi offrira une assistance routière 24/7 pendant cinq ans, contre seulement trois ans chez Nissan, sans limite de kilométrage dans les deux cas.

Ainsi, selon la grille tarifaire fixée par Mitsubishi, choisir ce modèle plutôt que la Nissan Leaf pourrait constituer une décision financièrement plus judicieuse si vous prévoyez le conserver plus de quelques années.

À ce propos, Mitsubishi Canada n’a pas encore divulgué le prix de l’Eclipse Sportback EV 2027, mais l’entreprise a affirmé qu’elle veillerait à ce que son nouveau VÉ soit admissible à l’incitatif fédéral de 5 000 $, ce qui exige un prix d’achat inférieur à 50 000 $.

De plus amples renseignements sont attendus sous peu, l’arrivée de l’Eclipse Sportback EV étant prévue d’ici environ deux mois.