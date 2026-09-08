Porsche envisage une supervoiture à moteur central avec l’aide d’Audi et de Lamborghini

Le prochain modèle porte-étendard de Porsche, le dernier ayant été la 918, pourrait être une Audi rebadgée qui est elle-même une Lamborghini rebadgée, en tirant parti des technologies du groupe Volkswagen.

Porsche évalue la possibilité de lancer une supervoiture à moteur central faisant appel aux technologies du groupe, plutôt que d’en développer une par ses propres moyens.

L’avenir de l’hypervoiture électrique Mission X demeure incertain alors que Porsche réévalue sa future gamme de véhicules.

Porsche prévoit d’accroître la capacité de son programme Sonderwunsch tout en maintenant la 911 au centre de sa stratégie.

Porsche évalue la possibilité de lancer une nouvelle supervoiture à moteur central tandis que son chef de la direction, Michael Leiters, restructure le constructeur allemand autour des voitures sport, des technologies partagées au sein du groupe Volkswagen et des produits offrant des marges plus élevées.

Ce potentiel modèle porte-étendard pourrait utiliser des technologies développées pour la Nuvolari d’Audi, produite en série limitée, qui est elle-même liée à l’architecture de la Lamborghini Temerario. Cette approche donnerait à Porsche l’accès à des solutions techniques déjà existantes au sein du groupe, tout en limitant les coûts de développement d’un véhicule à faible volume de production.

La Nuvolari d’Audi devrait développer 1 001 ch et être limitée à 499 exemplaires, sa production devant débuter en 2027 à l’usine Böllinger Höfe, près de Heilbronn. Le conseil de surveillance de Porsche devrait examiner le projet de supervoiture après la pause estivale.

Un programme reposant sur des technologies partagées au sein du groupe soulèverait également des questions quant à l’avenir de la Mission X. Porsche a dévoilé le concept d’hypervoiture électrique en 2023 comme possible successeure de la 918 Spyder, mais aucune version de série ne s’est concrétisée. Présentée en 2013, la 918 demeure la plus récente supervoiture de série de Porsche.

Ces discussions surviennent alors que Leiters réduit la complexité au sein de Porsche. Il a critiqué le chevauchement excessif entre les modèles et souhaite une plus grande collaboration avec les autres marques du groupe Volkswagen. L’une des orientations confirmées concerne un nouveau VUS à moteur à combustion, connu à l’interne sous le nom de M1, qui utilisera l’architecture Premium Platform Combustion d’Audi. Le véhicule pourrait arriver dès 2028 et devrait proposer une motorisation hybride rechargeable.

Porsche envisage également un VUS plus imposant, positionné au-dessus du Cayenne et principalement destiné à l’Amérique du Nord. Le précédent projet électrique K1 a été reporté pour une durée indéterminée, tandis qu’un modèle de remplacement pourrait faire appel aux technologies d’Audi et potentiellement arriver vers 2029.

La 911 demeure au centre de la stratégie de produits. Porsche a vendu plus de 50 000 exemplaires de la voiture sport en 2025, et Leiters a écarté le développement d’une version entièrement électrique.

Porsche voit également un potentiel de revenus supplémentaires dans la personnalisation. L’entreprise prévoit d’accroître la capacité de son programme Sonderwunsch, qui offre de vastes possibilités de personnalisation et peut inclure des commandes uniques.

Ces décisions concernant les produits accompagnent une importante restructuration récente de l’entreprise. Porsche a accepté de supprimer 5 000 emplois et se départit de ses activités non essentielles. Le groupe Volkswagen, dans son ensemble, vise à supprimer jusqu’à 50 000 emplois à l’avenir.

Porsche devrait fournir aux investisseurs des renseignements supplémentaires sur la stratégie de produits et la stratégie financière de Leiters lors de sa journée des marchés financiers, le 7 octobre.

Source: Carscoops