Premier essai de la Chrysler Pacifica 2027 : que reste-t-il de « l’Autobeaucoup »?

Fidèle à l’audace de « l’Autobeaucoup », cette 6e génération de fourgonnette Chrysler est arrivée en 2017 avec son lot d’innovations dont une première motorisation hybride rechargeable dans la catégorie. Chrysler voulait démontrer une fois de plus qu’il était le leader lorsqu’il était question de fourgonnette. 10 ans plus tard, deuxième rafraichissement, c’est toujours la même fourgonnette, sans autre moteur qu’un V6 de 2010. Où est l’innovation, on a même perdu l’hybride l’an dernier… Mais où est l’esprit de l’Autobeaucoup?

Pour

Réduction significative des prix

Rouage intégral

Capacité de remorquage

Aménagement intérieur (Stow’n Go)

Fabriqué au Canada

Contre

Plus aucun effort d’hybridation

Prix encore élevé considérant ses 10 ans

Présentation intérieure peu technologique

Mauvaise réputation de fiabilité

De l’Halcyon à la Pacifica

Pour des nouveautés sur la Pacifica, il faut rester à l’extérieur et plus particulièrement à l’avant. La fourgonnette subit un important rafraichissement à la devanture avec des blocs optiques verticaux en deux sections qui s’effacent dans des appliques noires. L’attention est portée sur les bandes de DEL qui structure le tout et qui supporte aussi le nouvel écusson de la marque.

Plus bas, le parechoc opte pour une allure plus dynamique largement inspirée par le concept Halcyon 2024. Le tout lui donne une allure moderne et audacieuse que j’apprécie beaucoup. Au profil, on compte sur une sélection de 8 designs de jantes allant de 17 à 20 pouces en fonction de l’équipement. Pour l’arrière, rien ne bouge si ce n’est de l’intégration du logo au centre du feu. La palette de couleur n’est pas particulièrement étendue, mais en plus du blanc et du noir, on compte sur un très beau vert, un rouge profond et un bleu électrisant. Quant à la Grand Caravan, elle est reconduite sans changement avec le même design qu’en 2017.

Voyage dans le temps

L’aire de vie de la Pacifica n’a pas réellement bougé depuis 2017. Déjà à ce moment, c’était une planche de bord identique à la 200 lancée en 2015. Le tout est encore élégant, mais manque cruellement de modernité. L’instrumentation compte sur un petit écran de 7 pouces, mais est flanquée de deux cadrans analogiques au look « vintage ». La compétition est au plein numérique.

Au centre, avec le rafraichissement de 2027, j’espérais que l’on majore la taille de 10,1 pouces de l’écran central. Après tout, Stellantis a une collection d’écrans dont un à 14,5 pouces. Sous cet écran, on retrouve de manière intuitive plusieurs la molette pour la transmission, les commandes pour la climatisation et la radio. C’est bien fait et fonctionnel.

La finition apparente est bonne, mais la structure du plafonnier et la console centrale ne semblent pas tenir très solidement au véhicule. Le confort est une chose relative à chacun, mais j’ai trouvé les sièges avant particulièrement inconfortables : trop dur, assise trop courte et aucun support pour les lombaires.

Pour la famille

Le but d’une fourgonnette est de transporter ce qui nous est de plus précieux : nos enfants. Il est donc impératif que ce soit fait pour optimiser le confort et la fonction. La Pacifica est extrêmement impressionnante sur ce point. Les espaces de rangement sont nombreux et bien répartis dans la cabine. Les porte-gobelets, les prises de connectivité sont aussi partout.

Sa fonctionnalité m’impressionne toujours. Les inimitables sièges « Stow’n Go » n’offrent pas un grand confort, mais compensent, mais le rangement qu’il offre au sous-plancher. Même chose pour la troisième rangée qui se rabat dans le coffre de manière très simple. À toutes les positions, les dégagements sont très bons pour tous les occupants. Les volumes sont parmi les meilleurs de la catégorie à 915, 2481 et 3979 litres en fonction du nombre de places. Le tout permet un plancher plat sur lequel on peut déposer une feuille de 4X8 pour ceux qui dont de la rénovation! En fonction de la version, il est possible d’avoir une configuration à 7 ou 8 places.

Salut 2010

Stellantis est capable de jouer d’innovation comme on nous l’a démontré en 2017 lors de l’introduction de la motorisation hybride rechargeable. Cette motorisation a immédiatement connu un très grand succès. Certains diront que les subventions ont aidé, mais il n’en demeure pas moins que l’on avança significativement dans la modernité. Cette mécanique s’avéra être un cauchemar de fiabilité, mais l’effort y était.

Lorsque l’ami Donald a sabré dans les restrictions environnementales, à la seconde près, la direction de Stellantis a annulé l’hybride dans la gamme de la Pacifica. Cette réalité nous permet de mettre en lumière « l’engagement » du constructeur en matière d’environnement. Donc en 2027, il ne reste plus que le V6 Pentastar de 3,6 litres initialement introduits en juin 2010 et sans changement significatif depuis.

Puissance et AWD

On obtient un moteur de 287 chevaux avec un couple de 262 lb-pi. Le tout est couplé à une boite automatique à 9 rapports. Cette approche ressemble à celle de Honda et Kia avec leur V6. À cela on peut ajouter la possibilité d’un rouage intégral, une option à 5 000$ sur les Sélect et Limited, mais de série sur le Pinnacle. Seule la Sienna avec son rouage hybride électrique l’offre aussi. Fait important pour les familles actives, la Pacifica à la meilleure capacité de remorquage du segment à 3 600 lb.

Sur la route

La Pacifica est une excellente routière avec un comportement prévisible. La direction offre une bonne précision, suffisante pour nous procurer un certain agrément de conduite. On ne surpasse pas l’Odyssey de Honda, mais on surpasse Kia et Toyota. Les suspensions sont très bien calibrées pour le confort. On peut avaler les kilomètres tout en souplesse.

Le moteur offre une puissance adéquate, mais une assistance électrique permettrait d’annuler le délai à l’accélération. La transmission se cherche souvent et dans certaines circonstances, manque de souplesse. Le rouage intégral réactif n’entre en fonction qu’aux moments où les conditions se dégradent et demandent son intervention. En matière de consommation, l’acheteur doit s’attendre à une consommation aux environs de 11 L./100km. C’est similaire à ce que les Honda et Kia V6 vont faire, mais nettement supérieur à ce que les Toyota Sienna et Kia Hybride vont offrir.

Les prix

Chrysler rabat les prix de 4 200 à 7 200 $ par rapport à 2026. C’est une excellente nouvelle pour l’acheteur, mais faite vos calculs. La Grand Caravan SXT est 49 995$, environ 5 000 $ de plus que la Kia, personnellement, j’irais du côté de la sud-coréenne.

Pour les Pacifica, on compte sur 3 niveaux d’équipement. De base, le Sélect demande 52 995$ alors que le Limited ouvre à 58 995$. Dans les deux cas, pour avoir le rouage intégral, on demande 5 000$ de plus donc 57 995$ et 63 995$. Si le rouage intégral est votre priorité, à titre d’exemple, la Sienna LE AWD débute tout juste au-dessus de 55 000$ (Toyota ne demande que 1 840$ pour l’intégral). Pour un peu plus de style, la « S » peut s’ajouter au Sélect pour 1 295$ et 595$ pour le Limited.

Finalement, la version Pinnacle tout équipée est à 72 995$. Bien que la compétition offre des modèles « full equip », aucun n’atteint le niveau de l’équipement de la Pinnacle, même la Sienna Platinum à plus de 75 000$ n’est pas aussi luxueuse.

Conclusion

Lorsque l’on regarde cette Pacifica, on voit l’audace de son style, elle est dans le coup. Toutefois, il suffit de prendre place dans une Carnival ou une Sienna pour réaliser que la présentation intérieure manque cruellement de modernité. En contrepartie, l’aménagement pour la famille demeure une référence de par ses rangements et astuces.

Mécaniquement, le V6 fait encore le travail, mais là encore, on devrait au moins avoir une alternative plus frugale et surtout plus moderne. On l’avait, on ne l’a plus. Ça parait que Chrysler est en mode économie et que l’on opte sur le plus simple dénominateur commun.

La fiabilité n’a jamais été associée à la Pacifica, à titre d’exemple, cette génération compte 37 rappels. On remarque une amélioration, depuis quelques années, mais elle demeure la moins fiable du segment. À cela, on doit ajouter une valeur de revente sous les Odyssey et Sienna. Si vous avez la fibre canadienne, il est important de savoir que plus de 16,6 millions d’unités des fourgonnettes Chrysler ont été construites à Windsor en Ontario depuis 1983.