Recharge en 5 minutes : les vrais avantages (et les vraies limites) de la technologie BYD

10 à 97 % de charge en neuf minutes. Même à -30 °C, il suffit de trois minutes de plus. Le vrai tour de force n’est pas la vitesse : c’est d’y arriver sans user la batterie. Et là, BYD n’a pas encore complètement fait ses preuves.

BYD promet 10 à 70 % en 5 minutes et 10 à 97 % en 9 minutes à température ambiante : un régime de 10C, soit dix fois la capacité du pack en une heure.

Trois leviers combattent la chaleur qui use la batterie : tension à 1000 V, cellule à résistance réduite, gestion thermique active.

Un test en direct a mesuré 76,4 °C en surface de cellule pendant une charge flash. La question de l’usure à long terme reste entière.

En 2025, BYD dévoile sa Super e-Platform et son système Flash Charging. L’idée : faire entrer un mégawatt dans une batterie sans la brûler. Tout le marketing tourne autour d’un seul chiffre, 10C, soit dix fois la capacité du pack en une heure. Mais le calcul rond « 1000 V x 1000 A ≈ 1 mégawatt » est un raccourci : le pack réel du premier véhicule équipé de cette techno fait 83,2 kWh, pas 100 kWh.

Charger vite, ça chauffe : les pertes électriques grimpent au carré du courant. Passé un certain seuil, le lithium arrête de s’intercaler proprement dans l’anode et se dépose plutôt en surface, un phénomène qu’on appelle le placage, qui grignote la capacité et fait pousser des dendrites. Le problème empire par grand froid, pile quand la recharge rapide serait la plus utile. C’est ce risque-là, la dégradation, pas la vitesse, que la Super e-Platform attaque sur trois fronts.

Premier levier : la tension. À puissance égale, monter le voltage réduit le courant nécessaire : 1 mégawatt exige 1000 A à 1000 V, contre environ 2500 A à 400 V pour la majorité des véhicules électriques (VÉ) actuels. Moins de courant, moins de chaleur à évacuer. BYD unifie batterie, moteur et électronique de puissance sur ce bus à 1000 V.

Deuxième levier : la cellule elle-même. Une résistance interne réduite d’environ 50 % grâce à des « canaux ioniques » retravaillés produit moins de chaleur à courant égal, et la forme allongée de la cellule Blade l’évacue plus uniformément, ce qui limite les points chauds, souvent le vrai coupable d’une dégradation accélérée. Nuance qui compte : les premiers modèles équipés roulent en LFP (lithium-fer-phosphate) standard, et seule la Blade Battery 2.0, dévoilée en mars 2026, introduit une cathode LMFP (lithium-manganèse-fer-phosphate) plus dense. Un modèle plus récent, lui, reste en LFP. Le LMFP n’est donc pas encore la norme de toute la gamme.

Troisième levier, celui qui parle le plus à un lecteur d’ici : la thermorégulation! Un refroidissement liquide et un préconditionnement actif (la batterie se réchauffe avant même l’arrivée à la borne) évitent le placage du lithium qui guette toute batterie froide chargée trop vite. D’où l’écart minime, trois minutes à peine, entre une charge tempérée et une charge à -30 °C. C’est exactement ce qui manque à la majorité des VÉ vendus au Québec l’hiver.

Mais tout n’est pas réglé. D’abord, les chiffres-chocs sont des pointes, pas un régime soutenu : un essai terrain d’InsideEVs a mesuré le sommet, près de 1000 kW, entre 13 et 30 % de charge seulement; la puissance retombe ensuite à 767, 633, puis 463 kW vers 60 %. Ensuite, ces vitesses n’existent que sur les bornes propriétaires de BYD, avec des véhicules compatibles : un écosystème fermé.

Et surtout, la promesse « pas de dégradation » n’a rien d’une certitude vérifiée. En mai 2026, un utilisateur qui diffusait en direct en Chine a mesuré 76,4 °C en surface de cellule, relançant le débat sur l’usure accélérée. BYD n’a jamais répondu. Les chiffres à -30 °C, eux, viennent surtout de démonstrations organisées par BYD elle-même : aucun organisme indépendant n’a encore mesuré l’usure réelle après des centaines de cycles.

Le 16 janvier 2026, le Canada a remplacé son tarif de 100 % sur les VÉ chinois par 6,1 %, dans un contingent de 49 000 véhicules. BYD n’a rien annoncé officiellement, mais un lancement canadien d’ici fin 2026 pourrait être possible, avec des modèles d’entrée et de milieu de gamme, malheureusement aucun équipé de cette technologie.

Une nouvelle berline amirale, présentée le 25 juillet avec Flash Charging et plus de 1000 km selon le cycle d’homologation chinois CLTC, montre que cette technologie se répand dans la gamme. Reste que la meilleure recharge hivernale au monde n’arrive pas encore ici, et même BYD ne peut pas garantir qu’elle ménage vraiment la batterie à long terme.