Chrysler veut mettre en production le concept Halcyon

Le tandem de minifourgonnettes est là pour rester.

Un multisegment verra le jour en 2026.

L’industrie automobile, telle qu’on la connaît, est de plus en plus secouée par une série de facteurs comme le virage électrique qui prend plus de temps que prévu ou la montée en puissance des marques d’origine chinoise par exemple.

Au sein de l’empire Stellantis, certaines des marques de l’un des plus importants constructeurs à l’échelle mondiale sont en péril et parmi elles, le nom Chrysler revient souvent dans les discussions. Or, il semble qu’une stratégie interne existe pour redresser la courbe des chiffres de ventes qui ne cesse de perdre du terrain depuis le début des années 2000.

C’est du moins ce qu’on découvre à l’occasion d’une entrevue réalisée par le réseau américain CNBC avec la cheffe des opérations de Chrysler, Christine Feuell. La principale intéressée en a d’ailleurs profité pour établir les bases d’un plan pour les prochaines années.

Dès 2026, le tandem Chrysler Grand Caravan/Pacifica sera révisé à nouveau et il est clair que les options sous le capot vont demeurer au beau fixe. Le V6 Pentastar de 3,6-litres est là pour rester encore quelques années, tandis que l’alternative hybride rechargeable plaît assurément à bon nombre de familles qui parcourent beaucoup de kilomètres en ville.

Toutefois, on apprend aussi qu’une version électrique est en route pour notre marché, mais 2026 semble trop tôt pour l’ajouter à la gamme. En revanche, un tel produit replacerait Chrysler au top de la liste des minifourgonnettes. L’année 2026 sera aussi celle où un multisegment Chrysler verra le jour. Ici, le rappel du concept Airflow de 2022 vient tout de suite en tête, mais il est permis de croire à un véhicule complètement différent de ce véhicule utilitaire électrique. On verra bien d’ici l’an prochain. D’ailleurs, il faut aussi s’attendre à un mélange de motorisations disponibles à bord de ce future utilitaire.

Toutefois, c’est l’annonce d’une version de production du concept Chrysler Halcyon, dévoilé l’an dernier, qui pique d’autant plus notre curiosité. En effet, selon Mme Feuell, l’Halcyon de production serait proposée « dans une réelle forme industrielle abordable pour la clientèle ». Compte tenu des proportions de cette voiture au design très aérodynamique, il est possible que la voiture repose sur la même plateforme que la nouvelle Dodge Charger EV.

En fait, pour rendre cette future voiture Chrysler possible, le constructeur n’aura d’autre choix que de partager sa technologie avec une marque sœur, Dodge. Reste maintenant à savoir si toutes ces manœuvres stratégiques seront suffisantes pour garder Chrysler à flot pour plusieurs années encore.