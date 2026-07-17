Genesis G90 2026 : écolo ou pas?

Les berlines de luxe pleine grandeur deviennent de plus en plus rares, mais la Genesis G90 2026 prouve que l’on peut obtenir tout ce que l’on veut à un prix relativement plus bas. Enfin, presque tout ce que l’on veut.

Lorsque la marque Genesis est arrivée pour le millésime 2017, reprenant les modèles de luxe de Hyundai en les commercialisant sous une bannière dédiée, elle a eu l’audace de rivaliser avec des constructeurs établis comme Audi, BMW et Mercedes-Benz, et aussi en lançant ses opérations avec deux berlines cossues au moment où les consommateurs les délaissaient en faveur des VUS. Et pourtant, nous voici en présence de la Genesis G90 2026.

Non seulement cette grande berline a survécu toutes ces années malgré ses ventes timides, mais elle est meilleure que jamais, alors que le groupe Hyundai croit toujours à son potentiel sur le marché. Après le premier quart de 2026 au Canada, les ventes de la G90 avaient augmenté de 129 %, bien que l’on parle de 16 unités. Entre-temps, les ventes de la Mercedes-Benz Classe S ont chuté de 75 % à 22 unités, celles de la BMW Série 7 ont baissé de 47 % à 19 unités, et celles de l’Audi A8 sont demeurées stables à huit unités écoulées durant le premier quart. Les BMW i7 et Mercedes-Benz EQS 100 % électriques ont vu leurs ventes, déjà marginales, diminuer de 65 % et de 40 % respectivement. Rien pour se péter les bretelles, comme on dit.

D’autres rivales à la G90 ont tout simplement été abandonnées, comme la Lexus LS, avec seulement cinq exemplaires importés au Canada pour sa dernière année sur le marché. Les marques américaines ont cessé d’offrir les paquebots de luxe il y a fort longtemps, et Jaguar, eh bien, Jaguar a pris une sabbatique afin de définir ses plans d’avenir, et semble croire qu’une grosse voiture électrique de 1 000 chevaux revitalisera son image. Durant ce premier quart, environ 190 unités de la Tesla Model S discontinuée ont été acquises, alors qu’environ 210 Canadiens ont signé un contrat pour une Lucid Air. Il semblerait qu’un marché existe pour des berlines de luxe pleine grandeur, si elles sont 100 % électriques, et si elles sont vendues par des marques de luxe non traditionnelles.

Revenons à la Genesis G90 2026. Deux déclinaisons sont disponibles au Canada, soit la Prestige et la Prestige Black. Comme son nom l’indique, cette dernière, nouvelle pour 2026, arbore une apparence plus sinistre en appliquant le noir sur les roues, les étriers de freins, les boîtiers de phares, les contours de fenêtres latérales, les garnitures intérieures et extérieures ainsi que les écussons.

La G90 est équipée d’un V6 biturbo de 3,5 litres à hybridation légère, assorti d’un compresseur électrique de 48 volts, produisant 409 chevaux et un couple de 405 livres-pied. Ce moteur est géré par une boîte automatique à huit rapports acheminant la puissance aux quatre roues. Le marché étatsunien propose aussi un V6 biturbo sans le système hybride, avec 375 chevaux, mais il n’est plus offert au Canada.

C’est tout. Pas de V8, pas de motorisation hybride rechargeable ou 100 % électrique. Simple. À prendre ou à laisser. Cependant, personne ne peut dire que cette voiture a besoin de plus de puissance avec une cavalerie dépassant les 400 étalons. En comparaison, l’A8 de base obtient 335 chevaux, la Série 7 en compte 394, et la Classe S en propose au moins 442. La G90 se situe plus ou moins dans la moyenne.

Les cotes de consommation ville / route /mixte de la G90 sont établies à 13,6 / 9,6 / 11,8 L/100 km. Elle nécessite évidemment de l’essence super, comme ses concurrentes. Lors de notre essai, nous avons maintenu une moyenne de 11,3 L/100 km, mieux que la cote mixte.

Les performances et le comportement routier de la G90 se situent dans la même ligue que celles d’Audi, BMW et Mercedes-Benz, si l’on exclut les variantes RS Sport, M et AMG. Cela peut s’expliquer par le fait que Hyundai ait embauché des ingénieurs allemands il y a quelques années, et ceux-ci ont mis au point des modèles Genesis affichant un comportement routier rappelant celui des véhicules conçus dans leur pays natal.

On apprécie aussi la qualité de roulement suprême, l’insonorisation de l’habitacle, et le rendement de la puissante chaîne audio Bang & Olufsen. La G90 nous sert une expérience de conduite relaxante, au point où l’on ne se presse pas d’arriver à destination. La berline est également facile à stationner, grâce à la direction aux quatre roues réduisant le diamètre de braquage de 12,2 à 11,3 mètres.

La conduite est agréable, mais si l’on préfère se faire reconduire, la G90 peut aussi être appréciée en étant assis à l’arrière. Le siège de gauche peut être ajusté pour rehausser son confort alors que le fauteuil du passager avant se rabat pour libérer plus d’espace pour les jambes. Les occupants à l’arrière disposant également de commandes audio et de climatisation.

Soulignons la présence de commandes physiques pour régler la climatisation, ajuster le volume et changer de chanson. Toutefois, la planche centrale et la console centrale de la G90 sont peut-être un peu trop garnies de boutons. Le panneau de climatisation incorpore une surface tactile avec de très petites zones de boutons, alors que les molettes de la boîte de vitesses et du système multimédia sont placées côte à côte, similaires, et l’on peut se tromper de commande si l’on ne porte pas attention. Bref, de petits défauts ergonomiques.

La liste d’équipement de série est exhaustive, mais la Genesis G90 2026 inclut les roues de 21 pouces, les portes à assistance électrique et fermeture adoucie, le pavillon de toit en suède, la planche de bord enrobée de similicuir, les garnitures en carbone forgé ou en bois de frêne noir, le climatiseur automatique à trois zones, le diffuseur de fragrances, les sièges en cuir nappa, les sièges à 18 réglages électriques pour le conducteur et à 16 réglages électriques pour le passager avant, les sièges arrière à réglage électrique, la fonction de massage aux places avant et arrière, le chauffage et la ventilation aux sièges avant et arrière, un affichage numérique de 12,3 pouces pour le conducteur, un système multimédia avec écran tactile de 12,3 pouces et une chaîne audio ambiophonique Bang & Olufsen à 23 haut-parleurs.

La Genesis G90 2026 est offerte avec un choix de huit couleurs de carrosserie et de quatre coloris dans l’habitacle. La version Prestige Black est disponible en noir ou en blanc, avec une couleur intérieure, évidemment noire, alors que les deux variantes ne proposent qu’un seul ensemble de roues chacune. Cela pourrait suffire à certains acheteurs, mais, en comparaison, BMW peut peinturer une Série 7 en la couleur que l’on veut, moyennant un supplément assez salé tout de même, alors qu’une sélection de 13 coloris sont disponibles dans l’habitacle, et 11 choix de roues en alliage sont proposés également. En somme, pour les consommateurs désirant personnaliser leur voiture, Genesis peut faire mieux.

Au Canada, le G90 se détaille entre 121 720 $ et 125 920 $, comprenant la taxe du climatiseur de 100 $ et la taxe de luxe s’appliquant aux voitures de tourisme coûtant 100 000 $ et plus. Les frais de transport et de préparation sont compris dans le PDSF.

Non seulement la G90 est relativement abordable pour une berline de luxe pleine grandeur, mais Genesis procure aussi la paix d’esprit avec un service de conciergerie qui ramassera et retournera la voiture pour l’entretien prescrit sans frais, et ce, pendant les premiers cinq ans ou 100 000 km. Si l’on habite à 50 km ou moins d’un concessionnaire ou d’un centre de service autorisé de Genesis.

Malheureusement, la valeur de revente n’est pas le point fort de cette berline. Rare sur le marché de l’occasion, une G90 âgée de cinq ans se vend généralement entre 40 000 $ et 50 000 $, et nous avons déniché un modèle 2025 affichant un prix sous la barre des 90 000 $. À sa défense, sa concurrence allemande ne fait pas mieux à ce chapitre.

Même si Genesis utilise le mot « Prestige » pour décliner la G90, certains consommateurs de voitures de luxe risquent de préférer les marques traditionnelles, comme BMW et Benz, et balayer Genesis du revers de la main comme une marque manquant justement de prestige. En même temps, on s’aperçoit que la génération de jeunes professionnels semble apprécier grandement les marques comme Tesla, Lucid et même Genesis.

Au final, la Genesis G90 2026 est une grande berline fort jolie, rapide, confortable et raffinée. Elle est aussi offerte à bon prix, avec une liste d’équipement complète, et le bonus de l’entretien gratuit pendant cinq ans. On a peu de plaintes à adresser ici, bien que l’on aimerait voir davantage d’options de personnalisation pour une voiture de ce prix.

Est-elle écolo, la G90? Elle mise sur un moteur à hybridation légère, comme ses rivales, et elle n’est certainement pas ivrogne. Toutefois, sans motorisation hybride ou hybride rechargeable, son côté environnemental n’est pas tellement prononcé. En voyant les chiffres de ventes de Tesla et Lucid, on se demande même si elle serait plus populaire avec une motorisation 100 % électrique.

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