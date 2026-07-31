Tesla a maintenant produit plus de 10 millions de voitures

Tesla a produit sa 10 millionième voiture cette semaine en Californie.

Ce jalon intervient seulement six ans après que le constructeur automobile a fabriqué son millionième véhicule.

La croissance du constructeur s’est considérablement ralentie au cours des deux dernières années.

Dix-huit ans après avoir fabriqué son premier véhicule et six ans après son millionième, Tesla a désormais produit plus de 10 millions de voitures.

Ce jalon a été atteint plus tôt cette semaine, lorsqu’un Model Y noir est sorti de la ligne d’assemblage de l’usine de Fremont, en Californie.

Bien que le constructeur exploite également des usines au Texas, en Allemagne et en Chine, le site de Fremont est son lieu de production d’origine, ce qui pourrait expliquer pourquoi il a été choisi pour fabriquer le 10 millionième modèle de la marque.

En fait, cette même usine avait également été sélectionnée pour fabriquer le millionième véhicule du constructeur en 2020.

Le fait qu’il n’ait fallu que six ans à Tesla pour passer de 1 million à 10 millions de véhicules produits témoigne de l’attrait mondial pour la gamme 100 % électrique du constructeur.

À titre de comparaison, General Motors, qui vend des véhicules électriques depuis 2016 et propose aujourd’hui l’une des gammes électriques les plus complètes de tous les constructeurs, n’aurait produit qu’environ 500 000 véhicules électriques.

Bien sûr, si l’on prend en compte l’ensemble des véhicules de GM, le géant américain a fabriqué son 10 millionième modèle en 1929.

Néanmoins, la réalisation de Tesla reste très impressionnante, car aucune autre entreprise automobile produisant exclusivement des véhicules électriques n’est près d’atteindre des chiffres de production similaires.

Il faut cependant noter que la croissance de Tesla s’est nettement ralentie au cours des deux dernières années, l’entreprise ayant été incapable de dépasser le sommet de 1,81 million de véhicules livrés en 2023.

Même si la situation est loin d’être inquiétante, cela jette un ombre sur l’expansion future de l’entreprise, en particulier face à une concurrence de plus en plus forte et aux contrecoups de l’implication politique du PDG.

En parlant du PDG, le plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars d’Elon Musk, voté par les actionnaires l’année dernière, dépend du fait que Tesla produise 20 millions de véhicules.

Alors que ce cap semblait très proche il y a encore un an ou deux compte tenu du rythme de progression des ventes, la récente stagnation l’a repoussé plus loin.

Un autre élément qui pourrait rendre l’atteinte du cap des 20 millions plus difficile est un manque perçu d’innovation ces dernières années.

Bien que la berline Model 3 et le VUS Model Y aient récemment bénéficié d’une mise à jour importante, ils restent fondamentalement les mêmes véhicules qu’à leur lancement, respectivement en 2017 et 2020.

De plus, les modèles phares Model S et Model X ont été abandonnés sans successeurs directs en mai dernier, après être restés pratiquement inchangés pendant 13 et 10 ans, respectivement.

Le Cybertruck n’a pas non plus atteint les chiffres de ventes escomptés, malgré une base d’admirateurs très enthousiaste.

Pour le moment, les seuls futurs produits qui ont été évoqués sont la deuxième génération de la Roadster (à faible volume de production), dont le lancement ne cesse d’être repoussé, ainsi qu’un concurrent potentiel de la Chevrolet Bolt, qui n’a pas été confirmé.

Compte tenu de la popularité toujours forte de Tesla et de ses moyens financiers importants, il devrait être tout à fait possible de remonter la pente et de revenir au niveau de ventes atteint en 2023, mais l’entreprise devra prendre des mesures pour y parvenir.

Les choses s’améliorent, car Tesla a vu ses ventes augmenter de 25 % d’une année sur l’autre au cours du deuxième trimestre 2026 aux États-Unis, en grande partie en raison des prix élevés du carburant, qui incitent les acheteurs à revenir vers les véhicules électriques.

Source : InsideEVs