Essai routier Kia Carnival SX+ Hybride 2025 : l’ami doux de la famille

Le Kia Carnival rafraîchi prouve que les minifourgonnettes demeurent imbattables pour les familles — et plus futées que jamais avec l’hybridation.

Le Kia Carnival Hybride 2025 offre une conduite douce, silencieuse et un confort exceptionnel au quotidien.

La motorisation hybride apporte efficacité et raffinement.

Malgré l’absence de rouage intégral, sa valeur et sa qualité de roulement surpassent la concurrence, dont la Sienna.

Une autre semaine avec une minifourgonnette, et je suis toujours aussi heureux. Je l’ai déjà dit et je le répète : je suis la « reine des minifourgonnettes » autoproclamée, et je porte ce titre avec fierté. Pourquoi ? Parce que seuls les gens intelligents aiment les minifourgonnettes et les familiales. Les VUS dominent peut-être le marché actuel, mais en matière d’espace, de praticité et d’aptitude familiale, rien ne bat une bonne vieille minifourgonnette, et le Kia Carnival Hybride 2025 en est la preuve. D’ailleurs, j’ai beau posséder une familiale, j’ai aussi un VUS et une berline…

Cela fait quatre ans que je n’avais pas conduit de Carnival, depuis le lancement de la quatrième génération. Je l’avais apprécié à l’époque, et le temps a été très clément avec ce modèle. Le millésime 2025 revu est plus intelligent, mieux équipé et surtout, désormais offert en version hybride. Enfin, Kia rejoint Toyota et Chrysler dans l’électrification des minifourgonnettes — seul Honda reste à la traîne. Et je peux le dire d’emblée : la version hybride est absolument celle qu’il faut choisir.

Prix et valeur

Kia a toujours su offrir un rapport qualité-prix exceptionnel, et le Carnival perpétue cette tradition. Le modèle à essence de base 2025 débute à environ 43 700 $, soit près de 10 000 $ de moins que plusieurs rivaux. La gamme hybride commence à 49 800 $, tandis que ma version d’essai, un SX+ entièrement équipé, coûte 59 700 $ (le modèle 2026 ajoute environ 1 400 $). Pour ce prix, tout y est : portes et hayon à commande électrique, pare-brise chauffant, sellerie en cuir, doubles écrans de 12,3 pouces et même sièges de deuxième rangée « VIP » avec repose-jambes motorisés.

Cela dit, j’estime que la version EX Hybride, à près de 52 700 $, représente le meilleur choix. Elle conserve l’essentiel : roues de 19 pouces, phares antibrouillard et un bel éventail de technologies. Cela dit, le nouveau SX 2026, pour environ 5 000 $ de plus, ajoute un double toit ouvrant, des sièges avant ventilés, un combiné d’instruments de 12,3 pouces, et plus encore — une option intermédiaire fort attrayante.

Design et habitacle

À l’extérieur, le Carnival 2025 adopte un style plus affirmé et moderne, conforme au nouveau langage visuel de Kia. L’éclairage à DEL sur toute la largeur lui confère une belle prestance, mais un petit avertissement aux parents : ces phares coûtent entre 4 000 et 4 500 $ chacun. Un léger accrochage dans un stationnement pourrait vite devenir coûteux.

À bord, le Carnival continue de briller. L’habitacle est spacieux, élégant et d’un raffinement surprenant. Les sièges de deuxième rangée peuvent coulisser latéralement et reculer largement pour un confort de type limousine, tandis que la troisième rangée demeure réellement utilisable. L’espace de chargement derrière celle-ci s’élève à 1 138 litres — légèrement plus qu’une Toyota Sienna — et la capacité totale atteint environ 2 300 litres une fois les sièges rabattus.

Mon seul reproche ? Le rangement. Comparé à la Sienna ou à l’Odyssey, les compartiments avant du Carnival sont un peu petits.

Sur la route

Sous le capot, le Carnival Hybride combine un moteur quatre cylindres turbo de 1,6 litre et un moteur électrique, pour une puissance totale de 242 chevaux et un couple de 270 lb-pi, transmis par une boîte automatique à six rapports. Le résultat : une conduite silencieuse, fluide et étonnamment vigoureuse pour une fourgonnette de 5 000 lb.

Les accélérations sont suffisantes pour un usage familial, bien que la boîte hésite parfois lorsqu’on réclame une poussée rapide, surtout en mode Eco. Passer en mode Intelligent ou, idéalement, Sport rend les réactions plus vives, mais la plupart des conducteurs laisseront le mode Normal, appréciant sa douceur et sa sérénité.

Kia annonce une consommation combinée de 7,2 L/100 km. Ma moyenne hebdomadaire s’est établie à environ 7,7, majoritairement en ville — un excellent résultat pour un véhicule aussi spacieux et confortable. Le système hybride de la Sienna demeure plus économe, mais celui du Carnival est nettement plus doux et silencieux.

Confort et raffinement

C’est sur le plan du confort que le Carnival Hybride excelle véritablement. La suspension demeure calme, stable et bien contrôlée sur la majorité des surfaces. Sur l’autoroute, il glisse avec aisance, et en ville, il absorbe les bosses sans effort. Même à vitesse élevée, l’habitacle reste remarquablement feutré, bien qu’un peu de bruit de roulement apparaisse sur les chaussées rugueuses.

La tenue de route est prévisible et rassurante — exactement ce que recherchent les familles. Le Carnival n’a aucune prétention sportive, mais il ne perd pas son sang-froid au premier virage venu. C’est un véhicule familial mûr, raffiné et solide.

Verdict

Si vous lisez encore ces lignes, vous faites probablement partie des gens avisés — ceux qui comprennent la supériorité pratique d’une minifourgonnette. Le Kia Carnival Hybride 2025 (et son successeur 2026) s’impose comme l’un des meilleurs de sa catégorie. Sa motorisation hybride est soignée, son confort remarquable et sa valeur difficile à égaler.

Cela dit, je continuerais de pencher légèrement vers la Toyota Sienna pour deux raisons : la consommation et le rouage intégral. Au Canada, la traction intégrale peut faire toute la différence, surtout lorsque la neige s’invite — une seule tempête suffit à justifier ce choix. De plus, la Sienna à traction intégrale demeure environ 15 % plus économe que le Carnival à traction dans des conditions réelles. Toutefois, le système hybride de Toyota est plus bruyant et rugueux que le raffiné Carnival.

Si Kia ajoute un jour le rouage intégral à la version hybride du Carnival, la reine des minifourgonnettes aura peut-être trouvé un nouveau favori. D’ici là, celui-ci s’en approche de très, très près.