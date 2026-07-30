Mazda prépare un avenir électrifié pour la MX-5 et envisage un modèle porte-étendard

La prochaine Mazda MX-5 sera conçue pour accueillir une motorisation à combustion ou électrique, tandis que l’entreprise étudie la possibilité de lancer une voiture sport haut de gamme qui servirait de modèle porte-étendard.

La Mazda MX-5 de prochaine génération est conçue pour pouvoir éventuellement accueillir une motorisation électrique.

La construction légère demeure le principal objectif de développement de Mazda.

Mazda envisage une voiture sport phare qui se positionnerait au-dessus de la MX-5.

Mazda a confirmé que la MX-5 de prochaine génération était conçue avec la flexibilité nécessaire pour accueillir une motorisation électrique. Autrement dit, l’emblématique roadster est préparé en vue du resserrement des normes mondiales sur les émissions, sans compromettre l’importance accordée depuis toujours à la légèreté et aux performances.

Le président et chef de la direction de Mazda, Masahiro Moro, a déclaré que la remplaçante de l’actuelle MX-5 devait être à l’épreuve du temps, dans un contexte où les moteurs à combustion interne pourraient ne plus être commercialement viables sur certains marchés en raison des exigences réglementaires.

Plutôt que de miser sur des matériaux coûteux comme la fibre de carbone, les ingénieurs de Mazda s’efforcent de réduire le poids de la structure sous-jacente du véhicule en recourant à des méthodes de fabrication conventionnelles. L’objectif de développement consiste à atteindre un poids à vide compris entre un peu moins de 1 000 kg et 1 200 kg, malgré les défis supplémentaires associés à la technologie des véhicules électriques.

Si ces objectifs sont atteints, une MX-5 électrique pourrait afficher un poids semblable à celui du modèle à essence actuel. La MX-5 actuellement offerte en Europe pèse environ 1 003 kg, contre 1 076 kg en Amérique du Nord dans sa version GS à toit souple, ce qui en fait l’une des voitures sport les plus légères actuellement sur le marché.

L’électrification ne devrait pas remplacer immédiatement la motorisation à combustion. Mazda prépare également son moteur quatre cylindres Skyactiv-Z de 2,5 L de prochaine génération pour de futures applications, et la prochaine MX-5 devrait largement en recevoir sa propre version. La technologie hybride demeure également à l’étude, pourvu qu’elle ne compromette pas le caractère léger du véhicule. Selon les attentes, la puissance pourrait atteindre environ 220 ch, ce qui représenterait une hausse notable par rapport aux 181 ch de l’actuelle MX-5 commercialisée en Amérique du Nord.

La prochaine MX-5 ne devrait vraisemblablement pas arriver avant 2028, ce qui signifie que la génération ND, lancée à l’échelle mondiale en 2015, aura considérablement vieilli. De récents véhicules-concepts, dont l’Iconic SP de Mazda, ont également donné un aperçu de l’évolution de l’orientation stylistique des voitures sport de l’entreprise.

Au-delà de la MX-5, Mazda évalue la possibilité d’ajouter une voiture sport phare qui se positionnerait au-dessus de son emblématique roadster. Moro a déclaré qu’il aimerait que l’entreprise lance un modèle porte-étendard représentant pleinement la philosophie d’ingénierie et l’identité de marque de Mazda. Une remplaçante de la RX-7, et pas tout à fait de la RX-8.

Selon Moro, la MX-5 continuera de s’adresser aux acheteurs à la recherche d’une voiture de conduite accessible, tandis qu’un futur modèle phare occuperait une position plus exclusive dans la gamme, axée sur une fabrication artisanale.

Source: Carscoops