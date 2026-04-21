Chrysler sabre les prix de la Pacifica 2027 jusqu’à 7 200$

Chrysler réduit fortement les prix de la Pacifica 2027 au Canada, tout en bonifiant son équipement. Le constructeur veut consolider son positionnement comme minifourgonnette la plus populaire du marché.

Baisse de prix pouvant atteindre 7 200 $ pour la gamme Pacifica 2027

La version Select AWD devient la minifourgonnette à rouage intégral la plus abordable au Canada

Production canadienne maintenue à Windsor

Le modèle Grand Caravan est toujours sous les 50 000 $

Une stratégie de prix agressive pour 2027

Chrysler revoit sa stratégie au Canada en rendant la Pacifica 2027 beaucoup plus accessible, avec des réductions de prix pouvant atteindre 7 200 $. Cette décision vise à renforcer l’attrait de la minifourgonnette dans un segment où la valeur demeure un facteur clé pour les familles.

Selon Trevor Longley, président et chef de la direction de Stellantis Canada, les minifourgonnettes Chrysler font partie du quotidien des Canadiens depuis plus de 40 ans. Avec cette baisse de prix, la marque cherche à prolonger cet héritage en facilitant l’accès à une nouvelle génération de modèles assemblés au pays.

Une référence du segment toujours bien équipée

La Pacifica demeure la minifourgonnette la plus vendue en Amérique du Nord. Elle se distingue notamment par son système exclusif Stow ’n Go, offert de série aux deuxième et troisième rangées, permettant de replier les sièges dans le plancher.

Le rouage intégral de série sur les versions Limited et Pinnacle et offert sur Select, assure une motricité adaptée aux conditions hivernales canadiennes. La Pacifica est aussi la seule de son segment à combiner AWD et sièges Stow ’n Go à la deuxième rangée.

Le vénérable V6 Pentastar de 3,6 litres est maintenant la seule option mécanique depuis le retrait de la version à motorisation hybride rechargeable. Pour les besoins plus utilitaires, le groupe de remorquage permet une capacité maximale de 1 632 kg (3 600 lb).

Une mise à jour esthétique et technologique

Dévoilée récemment au Salon de l’auto de New York, la Pacifica 2027 profite d’une mise à jour en profondeur. Le design extérieur évolue avec une nouvelle signature lumineuse, une calandre redessinée et un emblème éclairé.

À bord, l’ambiance se modernise avec de nouveaux matériaux, des finitions revisitées et une version Pinnacle proposant un habitacle distinctif avec accents cuivre et sellerie haut de gamme.

Sur le plan technologique, Chrysler ajoute plus de flexibilité avec des ensembles comme Uconnect Theatre et Family Tech, désormais offerts séparément. Le hayon électrique ajustable devient aussi de série sur toute la gamme.

Modèle Prix 2027 Ajustement Chrysler Grand Caravan $49,995 Chrysler Pacifica Select FWD $52,995 -$4,200 Chrysler Pacifica Select AWD $57,995 -$4,200 Chrysler Pacifica Limited AWD $63,995 -$7,200 Chrysler Pacifica Limited AWD $72,995 -$7,200

Une Grand Caravan toujours axée sur la valeur

Exclusif au marché canadien, le Chrysler Grand Caravan 2027 conserve son positionnement stratégique. Offert sous la barre des 50 000 $, il propose de série plusieurs équipements recherchés, dont les portes coulissantes électriques, les sièges chauffants, le volant chauffant et un écran tactile de 10,1 pouces.

Ce modèle s’oriente pour les familles à la recherche d’un véhicule pratique et abordable, sans compromis majeur sur l’équipement.

Une production canadienne au cœur de la stratégie

Comme depuis plus de quatre décennies, la production des minifourgonnettes Chrysler se fait à l’usine de Windsor, en Ontario. Depuis 1984, plus de 16,6 millions d’unités ont été assemblées, dont une grande majorité au Canada.

L’usine joue un rôle central dans les opérations de Stellantis, avec une main-d’œuvre d’environ 6 000 employés. L’ajout récent d’un troisième quart de travail et de plus de 1 700 nouveaux employés témoigne de la demande soutenue.

Des ventes en forte progression

Le début de l’année 2026 confirme la popularité de la Pacifica au Canada, avec une hausse des ventes de 256 % au premier trimestre et 4 008 unités écoulées. Cette performance permet à Stellantis Canada d’afficher une croissance globale de 15 %.

La marque Chrysler avait déjà connu une hausse de 61 % de ses ventes en 2025, consolidant sa position dans le marché canadien.