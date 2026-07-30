MINI met à l’essai une édition spéciale robuste du Countryman dans les Rocheuses

L’édition spéciale du Countryman à vocation aventurière, dont le nom demeure inconnu, arrivera en octobre 2026.

MINI valide un Countryman robuste dans les conditions exigeantes des montagnes Rocheuses.

Le prototype camouflé demeure mystérieux avant sa première mondiale en octobre 2026.

Les essais portent sur les capacités hors route et la validation des performances en conditions réelles.

MINI entame la phase finale de développement d’une nouvelle édition spéciale du Countryman axée sur l’aventure après avoir mené une évaluation approfondie dans les montagnes Rocheuses, où les ingénieurs analysent le véhicule dans des conditions de conduite réelles exigeantes avant son lancement mondial plus tard cette année.

Le prototype camouflé est mis à l’essai sur des cols de montagne, des routes de gravier, des sentiers rocailleux et des parcours isolés en arrière-pays aux États-Unis. Le programme, ou cette partie de plaisir (ne faisons pas semblant) vise à vérifier la durabilité, les capacités et les performances globales du véhicule dans des environnements réels et difficiles.

Les montagnes Rocheuses offrent un vaste éventail de conditions d’utilisation, notamment des pentes abruptes, des surfaces meubles et une météo qui change rapidement. Ces facteurs permettent aux ingénieurs d’évaluer le comportement du Countryman sur différents terrains tout en validant les systèmes conçus pour la conduite tout-terrain.

MINI affirme que le plus récent Countryman vise à miser sur la polyvalence reconnue du modèle en combinant une facilité d’utilisation au quotidien à une confiance accrue sur des parcours plus exigeants. Aucun détail technique sur le gros MINI n’a été communiqué; nous pouvons toutefois clairement constater que la garde au sol a été relevée, que des pneus tout-terrain sont montés sur les roues et qu’un dispositif de remorquage est visible à l’arrière, près de ce qui semble être un tuyau d’échappement. Hormis la tente escamotable montée sur le toit, aucune autre caractéristique de type hors route n’est visible.

Jean-Philippe Parain, directeur de MINI, a déclaré que le projet avait été guidé par l’importance que la marque accorde depuis longtemps à faire de chaque trajet une aventure. Il a ajouté que le prochain ajout à la gamme Countryman combinera capacités et caractère distinctif, tout en créant de nouvelles possibilités pour les clients souhaitant explorer le plein air.

La première mondiale de la nouvelle édition spéciale du MINI Countryman est prévue pour octobre 2026. MINI compte alors dévoiler le véhicule complet et expliquer en quoi ce modèle robuste se distingue de la gamme Countryman actuelle.