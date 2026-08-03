Lamborghini rend hommage à la Miura pour ses 60 ans

Il y a soixante ans, Lamborghini frappait un grand coup en dévoilant la Miura, une voiture que plusieurs considèrent comme la toute première super sportive de l’histoire. Pour souligner cet anniversaire, la marque de Sant’Agata Bolognese lance une série spéciale basée sur sa Revuelto actuelle, baptisée Revuelto Miura 60° Homage.

Seulement 99 exemplaires seront produits par le programme Ad Personam

Le modèle reprend des caractéristiques stylistiques propres à la Miura

La Revuelto est pourvue d’un moteur V12 atmosphérique et d’un système hybride

Aujourd’hui, la Miura est hautement vénérée et très recherchée par les collectionneurs.

Un clin d’œil au passé

Dévoilée en 1966, la Miura était pourvue d’un moteur V12 qui développait jusqu’à 385 chevaux. La voiture pouvait dépasser 290 km/h, un niveau de performance qui en avait fait une référence absolue à son époque.

Son style, magnifique et intemporel, ainsi que ses lignes avant-gardistes, en a fait l’un des modèles les plus marquants produits par Lamborghini.

Quant à la référence à l’angle de 60 degrés dans le nom de la voiture hommage, il faut savoir que c’était l’angle géométrique formé par les deux rangées de six cylindres qui se rejoignaient sur le vilebrequin des Miura. Or, ce chiffre n’est pas banal, car il correspond à l’angle parfait qui procure un équilibre naturel des forces d’inertie pour un moteur à 12 cylindres.

Outre ce petit clin d’œil à la mécanique dans le nom, la nouvelle édition spéciale reprend plusieurs codes visuels chers aux propriétaires de Miura d’origine, notamment des teintes de carrosserie inspirées des couleurs offertes dans les années 1960 : rouge orangé, jaune, vert, bleu nuit et blanc, entre autres.

Deux configurations de phares sont aussi proposées, l’une combinant une teinte or avec des roues dorées, l’autre mettant de l’avant un gris associé à des roues titane. Ces combinaisons rappellent directement celles qui ont contribué à faire de la Miura une voiture aussi mémorable.

À l’intérieur, les sièges reprennent le motif texturé caractéristique de la Miura, un clin d’œil discret, mais soigné. Chaque exemplaire portera également une plaque numérotée en fibre de carbone, attestant de son rang parmi les 99 exemplaires prévus.

Le cœur hybride comme lien avec le présent

Contrairement à la Miura des années 1960, propulsée uniquement par un moteur à essence, la Revuelto, qui sert de base à cette édition spéciale, carbure à l’électrification. Son architecture combine un V12 de 6,5 litres à trois moteurs électriques et une batterie lithium-ion, pour une puissance combinée de 1015 chevaux.

Le 0-100 km/h s’effectue en 2,5 secondes, avec une vitesse de pointe dépassant 350 km/h.

C’est justement cette rencontre entre le passé et le présent qui rend l’exercice intéressant. La marque italienne choisit de célébrer ses racines à travers son modèle le plus électrifié, comme un clin d’œil au passé dans un modèle tourné vers l’avenir.

Pour les propriétaires de Miura d’origine dont la couleur ne figure pas parmi les neuf teintes proposées, le programme Ad Personam offre la possibilité de recréer fidèlement leur combinaison de couleurs personnelle.

Quand l’argent n’est pas un problème…