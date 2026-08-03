Ferrari confirme deux nouveaux modèles et progresse dans ses essais de biocarburants

Ferrari affirme que les biocarburants carboneutres ont donné de bons résultats lors des essais, alors que l’entreprise prépare le lancement de deux modèles supplémentaires avant la fin de 2026.

Ferrari dévoilera deux nouveaux modèles avant la fin de 2026.

Les essais de biocarburants ont démontré que les moteurs à combustion de Ferrari fonctionnaient sans modification.

Ferrari continue d’investir simultanément dans les technologies électriques, hybrides et à combustion.

Ferrari a confirmé son intention de lancer deux modèles supplémentaires avant la fin de 2026, tout en poursuivant le développement de biocarburants carboneutres dans le cadre de sa stratégie à long terme en matière de produits et d’émissions.

Le chef de la direction, Benedetto Vigna, a fait ces annonces lors de la plus récente conférence téléphonique de Ferrari sur ses résultats trimestriels. Le constructeur automobile y a fait état d’une rentabilité accrue malgré une légère baisse des livraisons de véhicules attribuable aux transitions entre les modèles. Ferrari a enregistré un bénéfice d’exploitation de 605 millions d’euros et un bénéfice net de 463 millions d’euros, ce qui représente une hausse de 9 % par rapport à l’année précédente. L’entreprise a également relevé ses prévisions de revenus pour l’ensemble de l’exercice à environ 7,6 milliards d’euros grâce à une demande soutenue de la clientèle.

Parallèlement à cette mise à jour financière, Vigna a confirmé que Ferrari élargira sa gamme avec le lancement de deux nouveaux modèles avant la fin de l’année. Les modèles n’ont pas été identifiés, et aucun échéancier de lancement plus précis que 2026 n’a été communiqué.

L’un de ces modèles pourrait être une version décapotable de l’hypervoiture hybride F80, qui pourrait porter la désignation Aperta. Une autre possibilité serait une variante plus performante de la grande routière 12Cilindri, bien que Ferrari n’ait confirmé aucun de ces deux produits.

Vigna a également présenté les travaux de Ferrari visant à évaluer des carburants carboneutres pour ses moteurs à combustion interne. Il a indiqué que l’entreprise avait déjà mis à l’essai plusieurs formulations de biocarburants et que les performances des moteurs étaient demeurées inchangées.

« Nous classons les biocarburants dans la catégorie des carburants carboneutres. Pour nous, ils font partie de ce groupe et ils fonctionnent bien dans nos moteurs », a déclaré Vigna lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers. « Nous avons déjà testé différents types de carburants carboneutres, et le moteur fonctionne très bien. Rien ne change. »

L’entreprise n’a pas précisé quels carburants avaient été évalués ni quels moteurs avaient été utilisés pendant les essais.

Ces commentaires mettent en évidence la stratégie de Ferrari, qui consiste à miser sur plusieurs technologies de propulsion plutôt que de dépendre exclusivement des véhicules électriques. L’entreprise poursuit le développement de sa gamme électrique; toutefois, elle explore activement des carburants à plus faible teneur en carbone qui pourraient prolonger la viabilité des modèles à moteur à combustion.

Le premier modèle électrique de Ferrari, la Luce, aurait suscité une forte demande auprès de la clientèle, les objectifs de production pour 2026 étant déjà entièrement attribués. En continuant d’investir dans les systèmes hybrides, les moteurs à combustion et les carburants de remplacement, Ferrari prépare une future gamme qui offrira de nombreuses options à sa clientèle plutôt qu’une solution de motorisation unique.

Source: Motor1