Cadillac CT5-V Blackwing F1 : l’ultime pièce de collection

L’année 2026 marque le début de Cadillac en Formule 1. La division de luxe de General Motors a décidé de commémorer la chose en grand avec la commercialisation d’une version F1 de sa berline CT5-V Blackwing, qui s’apprête de son côté à tirer sa révérence. Pour cette voiture, qui demeure l’une des dernières grandes berlines sportives à moteur atmosphérique, il s’agit d’une façon spectaculaire de dire au revoir.

Seulement 26 exemplaires seront proposés au Canada et aux États-Unis.

La puissance du modèle gagne 17 chevaux pour en compter 685.

Seule la boîte manuelle à six rapports a été réservée pour cette édition spéciale.

L’édition spéciale, limitée à 26 exemplaires pour le Canada et les États-Unis, a été dévoilée dans le cadre des activités du Grand Prix de Miami qui aura lieu ce dimanche 3 mai. Le cirque de la Formule 1 se déplacera ensuite du côté de Montréal pour la tenue de la prochaine course, le 24 mai. La voiture fera ses débuts canadiens à ce moment-là.

Quant au nombre de versions proposées, il ne faut pas chercher très loin ; il correspond à l’année en scène de Cadillac en Formule 1.

La version proposée profite du même moteur V8 suralimenté de 6,2 litres, mais d’une version améliorée de celui-ci. En effet, grâce à la collaboration avec GM Motorsports, le compresseur a été amélioré et porte même le logo F1 sur le couvercle en aluminium. Les améliorations font passer la puissance de 668 à 685 chevaux, alors que le couple gagne 14 livres-pieds pour en compter désormais 673.

C’était déjà démentiel avec le moteur régulier et voilà qu’on en remet. Et bonne nouvelle pour les passionnés et les collectionneurs, seule la boîte manuelle à six rapports sera livrée avec cette variante unique.

Pour ce qui est de la présentation extérieure, cette édition F1 emprunte la signature monochrome mate de la monoplace que l’on peut voir en piste. C’est discret et c’est menaçant, l’essence même de ce que doit être ce genre de modèle.

Le véhicule profite aussi de l’ensemble Precision qui livre une suspension réglée pour la piste, des freins carbone-céramique et des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2R.

Aucun prix officiel n’a encore été annoncé, mais on sait que la CT5-V Blackwing 2026 s’affiche à un prix de départ d’environ 120 000 $ au Canada. Ça risque d’être beaucoup plus en raison des ajouts, mais surtout, de l’exclusivité.

On ne peut que souhaiter avoir la chance d’en voir une sur la route, car ce genre de modèle se retrouve souvent aux mains de collectionneurs et prend la direction d’un garage où il est davantage exposé qu’exploité à sa juste valeur.