Stellantis rappelle plus de 1,5 million de camionnettes Ram 1500 en raison d’un défaut d’ancrage de ceinture arrière

Un problème de fabrication touchant les ancrages des boucles de ceinture de sécurité arrière entraîne le rappel mondial de camionnettes Ram 1500 des années-modèles 2019 à 2026, dont 156 000 véhicules au Canada.

Le rappel touche des camionnettes Ram 1500 des années-modèles 2019 à 2026 partout dans le monde.

Environ 156 000 des véhicules rappelés se trouvent au Canada.

Les concessionnaires inspecteront et répareront gratuitement les ancrages des ceintures de sécurité arrière.

Stellantis a annoncé un rappel de sécurité mondial visant plus de 1,5 million de camionnettes Ram 1500 après avoir relevé un défaut potentiel touchant les ancrages des boucles de ceinture de sécurité arrière. La campagne concerne des véhicules des années-modèles 2019 à 2026 construits pour plusieurs marchés.

Environ 1,27 million des camionnettes rappelées se trouvent aux États-Unis. Le rappel comprend également quelque 156 000 véhicules au Canada, environ 15 000 au Mexique et approximativement 75 000 dans d’autres marchés internationaux.

Selon Stellantis, certaines camionnettes touchées pourraient avoir été assemblées avec des ancrages de boucle de ceinture de sécurité de deuxième rangée, au centre ou du côté conducteur, qui n’ont pas été fixés correctement. Si l’un ou l’autre des ancrages n’est pas correctement fixé à la carrosserie du véhicule, le système de retenue arrière pourrait ne pas fonctionner comme prévu lors d’une collision, ce qui augmenterait le risque de blessures pour les occupants.

Le constructeur automobile a indiqué avoir connaissance d’un cas de blessure signalé qui pourrait être lié à ce problème. Aucun décès n’a été associé à celui-ci.

Les propriétaires des véhicules touchés recevront des avis de rappel leur demandant de prendre rendez-vous dans un établissement concessionnaire autorisé. Les techniciens inspecteront les deux points de fixation des ancrages de boucle arrière et, au besoin, fixeront correctement les ancrages à la structure de la carrosserie. Les réparations seront effectuées sans frais pour les clients.

Le rappel s’applique uniquement aux camionnettes Ram 1500 des années-modèles 2019 à 2026. Les modèles Ram 1500 2027 récemment annoncés ne sont pas visés par cette campagne.

Une fois les avis de rappel envoyés, les propriétaires pourront déterminer si leur véhicule est visé en vérifiant son numéro d’identification (NIV) ou en communiquant avec un concessionnaire Ram autorisé.

Source: Carscoops