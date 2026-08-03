Galerie Photo : L’International des Voitures Anciennes de Granby 2026

Depuis plus de 40 ans, la ville de Granby, en Estrie, accueille chaque été des milliers de voitures anciennes venues de partout au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario dans le cadre de l’International de Granby, la plus grande exposition de voitures anciennes au Canada.
Comme l’édition 2026 vient tout juste de prendre fin, voici une galerie photo présentant quelques-unes des voitures que nous avons pu y voir, parmi environ 3 000 véhicules inscrits.
En plus des voitures exposées, les visiteurs ont aussi pu y admirer une large sélection de voitures à vendre dans la section Car Corral et à l’encan, en plus de trouver les pièces manquantes à leur propre voiture ancienne ou à leur collection dans la section marché aux puces.
Marché aux puces à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Studebaker Lark à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Mini Countryman à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Camion Datsun à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Datsun 510 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Renault 16 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Renault 16 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Renault 8 Gordini à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Renault 12 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Maserati 228 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Toyota Corolla et Honda Del Sol à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Honda Civic à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Honda Civic CRX 1985 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Honda Civic CRX 1985 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Isuzu Stylus et Impulse à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Chrysler Simca 1204 GLS à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Chrysler Simca 1204 GLS à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Chrysler Simca 1204 GLS à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Chrysler Simca 1204 GLS à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Lotus Esprit à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Dodge Shadow décapotable à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Plymouth Duster 1972 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Dodge Ram 1995 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Chrysler New Yorker 1989 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Chrysler 300 1966 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Chevrolet 1958 et Dodge 1966 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Chrysler 300 1966 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Buick Reatta à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Ford Pinto à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
GMC Sierra 2500 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Ford Mustang et Plymouth Barracuda à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Mercury Colony Park à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Plymouth Belvedere familiale à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Oldsmobile Vista Cruiser à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
AMC Eagle 4WD à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Buick Pace Car 1977 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Camion Chevrolet à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Jeep Jeepster à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Camion Ford à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Rolls Royce Corniche et Mercedes SL à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
L'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Marché aux puces à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Chevrolet Corvair Van à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Chevrolet Corvair Van à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Ford Tempo et Pontiac Firefly à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Camion Toyota à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Plymouth Reliant à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Camion Ford 1952 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Toyota Celica Supra à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Toyota Celica à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Volkswagen Jetta MK2 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Ford Maverick 1970 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
GMC S15 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Cadillac V8 1932 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Cadillac V8 1932 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
PLymouth Horizon et Ford Mustang à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Dodge Challenger à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Honda Prelude 4WS à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
AMC Pacer à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Tracteurs Farmall à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Volkswagen Karmann Ghia TC à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Mazda MX-6 Mystère à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Oldsmobile 1958 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Buick Skyhawk à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Packard 1949 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Pontiac Firebird à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Pontiac Sunbird à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Dodge 1936 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Chevrolet Suburban 1953 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Chevrolet Suburban 1953 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Studebaker 1956 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Plymouth Prowler à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Mercury Comet à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Citroën 2CV à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Pontiac Fiero à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Saab 900 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Saab 900 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Ford Tempo à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Ford Tempo à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Mazda MX-3 et Ford Escort à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Volvo Amazon à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Camion Chevrolet 1939 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Familiale Citroën à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Nissan 300ZX à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Oldsmobile Toronado et Buick Riviera à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Pontiac 1952 à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde
Voitures à vendre à l'International de Granby 2026 | Photo: Anthony Lemonde