Galerie Photo : L’International des Voitures Anciennes de Granby 2026

Anthony Lemonde
By Anthony Lemonde
Nouvelles sur les voitures Économiques et Écologiques

Depuis plus de 40 ans, la ville de Granby, en Estrie, accueille chaque été des milliers de voitures anciennes venues de partout au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario dans le cadre de l’International de Granby, la plus grande exposition de voitures anciennes au Canada.

Comme l’édition 2026 vient tout juste de prendre fin, voici une galerie photo présentant quelques-unes des voitures que nous avons pu y voir, parmi environ 3 000 véhicules inscrits.

En plus des voitures exposées, les visiteurs ont aussi pu y admirer une large sélection de voitures à vendre dans la section Car Corral et à l’encan, en plus de trouver les pièces manquantes à leur propre voiture ancienne ou à leur collection dans la section marché aux puces.

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