Lamborghini abandonne son VÉ planifié et envisage un remplacement hybride rechargeable

Le constructeur italien de supercars a interrompu le développement de son premier modèle entièrement électrique à batterie et évalue plutôt une solution hybride rechargeable.

Lamborghini annule le modèle électrique à batterie Lanzador prévu avant la fenêtre de lancement de 2028.

Le PDG invoque une faible demande et des risques d’investissement pour un programme de VÉ pur.

Une variante hybride rechargeable demeure possible dans le contexte de l’évolution des règles européennes sur les émissions.

Lamborghini a officiellement annulé le développement de son premier véhicule électrique à batterie prévu, mettant fin à un programme qui devait initialement marquer l’arrivée du premier VÉ de la marque avant la fin de la décennie.

Le chef de la direction, Stephan Winkelmann, a déclaré que l’engagement de capitaux importants dans une Lamborghini entièrement électrique ne se justifiait pas dans les conditions actuelles du marché. Il a qualifié la demande pour un tel véhicule de minimale et a affirmé que poursuivre le projet serait financièrement irresponsable à ce stade.

L’annonce s’inscrit dans une tendance observée chez d’autres marques du groupe VW, qui ont elles aussi récemment freiné ou ralenti leurs plans en matière de véhicules électriques. Porsche a mis fin au projet de 718 électrique, a réintroduit une version à moteur à combustion interne du Macan, tout en demeurant engagée envers le Cayenne électrique. Ce dernier repose sur la plateforme PPE, qui sert également de base au premier VÉ de Bentley, décrit comme un VUS urbain. À Ingolstadt, Audi a confirmé la poursuite du développement de son programme de voiture sport électrique.

Le modèle Lamborghini mis sur la glace devait être la version de production du concept Lamborghini Lanzador dévoilé en août 2023 au Concours d’élégance de Pebble Beach. Le concept présentait un grand tourisme 2+2 à garde au sol surélevée, aux proportions inspirées des VUS, doté de deux moteurs électriques, un sur chaque essieu.

Lamborghini indiquait alors que la puissance totale du système dépasserait largement 1 000 kilowatts, soit l’équivalent de plus de 1 400 chevaux. La fenêtre de lancement visée se situait en 2028 ou 2029.

Cet échéancier est maintenant abandonné pour une variante entièrement électrique à batterie. Toutefois, l’entreprise n’exclut pas la possibilité de lancer le modèle avec une motorisation hybride rechargeable. Une telle configuration s’inscrirait dans la stratégie actuelle d’électrification de Lamborghini, qui a déjà converti le cœur de sa gamme à des systèmes hybrides.

Pendant ce temps, un peu plus loin sur la route à Maranello, Ferrari doit dévoiler plus tard cette année son premier véhicule électrique, connu sous le nom de Ferrari Luce.

Source: InsideEvs