Volvo prépare l’EX50, son nouveau petit véhicule électrique destiné à l’Amérique du Nord

Le nouvel EX50 introduira la plateforme SPA3 de Volvo dans le segment des multisegments compact et remplacera l’EX40.

L’EX50 remplacera l’EX40 comme véhicule électrique d’entrée de gamme de Volvo aux États-Unis en 2027.

Le Canada conservera l’EX30, alors que celui-ci ne sera plus offert aux États-Unis.

La nouvelle plateforme SPA3 permettra une recharge plus rapide et offrira des capacités logicielles améliorées.

L’usine slovaque deviendra le centre de production du prochain multisegment électrique compact de Volvo.

Volvo se prépare à renouveler sa gamme de véhicules électriques avec l’arrivée de l’EX50, un multisegment compact qui devrait devenir le modèle entièrement électrique d’entrée de gamme de la marque aux États-Unis et rejoindre l’EX30 au Canada à la fin de 2027. Le véhicule devrait remplacer l’EX40.

L’EX50 devrait être commercialisé à un prix se situant dans la tranche supérieure des 40 000 $ US, ce qui le placerait sous l’EX60 récemment lancé, tout en offrant des dimensions supérieures à celles de l’EX40 sortant. L’EX40 actuel se vend à plus de 56 000 $ aux États-Unis et à 63 000 $ au Canada. L’EX30 affiche un prix de départ de 48 000 $ CA. Un prix approximatif de 48 000 $ US pour l’EX50 correspondrait à environ 67 000 $ CA.

L’EX50 devrait concurrencer directement des VUS électriques à grand volume comme le Tesla Model Y, le Hyundai Ioniq 5, le Ford Mustang Mach-E et le Toyota bZ, tout en ciblant également des rivaux haut de gamme comme le Cadillac Optiq, le BMW iX3 ainsi que les versions électriques des Mercedes-Benz GLC et GLA.

La production doit commencer au printemps 2027 dans la nouvelle usine de Volvo à Kosice, en Slovaquie, construite au coût de 1,2 milliard d’euros, soit environ 1,9 milliard de dollars canadiens. L’usine disposera d’une capacité annuelle pouvant atteindre 250 000 véhicules et produira également la future Polestar 7. Volvo viserait jusqu’à 10 000 livraisons aux États-Unis pendant la première année complète de commercialisation de l’EX50, bien que la répartition de la production puisse être ajustée en fonction de la demande européenne.

L’EX50 reposera sur la plateforme SPA3 de Volvo, qui remplacera l’architecture CMA vieillissante utilisée par l’EX40. Cette nouvelle architecture de véhicule défini par logiciel prend en charge un système électrique de 800 volts afin d’accélérer la recharge, d’améliorer l’efficacité énergétique et d’offrir une plus grande flexibilité dans les configurations de batteries et de moteurs. Volvo a également indiqué que les difficiles leçons tirées du lancement de l’EX90 ont contribué à orienter le développement de la plateforme SPA3, en mettant l’accent sur une meilleure intégration des logiciels et un fonctionnement amélioré du véhicule.

Au-delà des améliorations technologiques, l’EX50 devrait offrir un aménagement intérieur optimisé et des coûts de production réduits, tout en adoptant des proportions qui correspondent davantage aux attentes des consommateurs dans le segment des multisegments compacts.

Source: Automotive News