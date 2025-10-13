Lamborghini serait sur le point de retarder son premier véhicule électrique

Le virage électrique qui s’opère à travers l’industrie automobile depuis plusieurs années n’est pas que l’affaire des marques plus génériques et des constructeurs de véhicules de luxe. Il concerne aussi les fabricants de modèles plus exotiques, comme Ferrari et Lamborghini.

Lamborghini annoncerait bientôt qu’elle retarderait son premier véhicule électrique

Le VUS Lanzador profiterait plutôt d’une mécanique hybride rechargeable

Le moteur V12 de la Revuelto sera proposé au-delà de 2030.

À ces adresses, comme ailleurs dans l’univers du véhicule plus exclusif (Bentley, Rolls-Royce, etc.), on a déjà annoncé des créations tout électriques. Certaines sont déjà sur la route, comme la Spectre chez Rolls-Royce.

Chez Ferrari, c’est l’Elettrica qui est en préparation, alors que la mythique firme italienne commence à en dévoiler les premiers éléments.

Du côté de Lamborghini, un modèle a aussi été annoncé en 2023, soit le VUS Lanzador. Cependant, voyant ce qui se produit un peu partout à travers l’industrie avec les ventes (moins fortes que prévu) de véhicules électriques plus haut de gamme, la compagnie est un peu plus frileuse à l’idée de lancer son modèle. Elle souhaitait le faire d’ici la fin de la présente décennie.

Lors d’une entrevue accordée au site Autocar, Stephen Winklemann, le chef de la direction de Lamborghini, a annoncé que dans les bureaux de l’entreprise, on pourrait bien décider de proposer le Lanzador en configuration hybride rechargeable, plutôt que tout électrique.

La bonne nouvelle, c’est que nous n’aurons pas à attendre longtemps avant de le savoir. Le dirigeant a mentionné que la décision (à savoir si le modèle allait être hybride rechargeable ou tout électrique) serait prise dans les prochaines semaines.

Le grand patron de Lamborghini avait ceci d’intéressant à ajouter : « Lorsqu’il s’agit de nos véhicules, notre clientèle ne considère pas, aujourd’hui, les modèles tout électriques comme une solution de rechange. Nous pourrions proposer un véhicule électrique, mais je pense que ce ne serait pas le bon moment pour le faire, du moins pour les prochaines années. »

Conséquemment, il est facile de deviner de quel côté la compagnie va pencher. Récemment, Stephen Winklemann confirmait que la prochaine génération du VUS Urus, qui est prévue pour 2029, serait également pourvue d’une mécanique hybride rechargeable, plutôt que d’une solution tout électrique.

Les amateurs de mécaniques tonitruantes peuvent donc pousser un soupir de soulagement ; les moteurs à combustion sont encore là pour des années chez Lamborghini. D’ailleurs, Stephen Winklemann a déjà confirmé que la mécanique V12 de la Revuelto verra sa carrière se poursuivre au-delà de l’année 2030.

On le mentionne souvent : le virage électrique va se faire ; il va seulement prendre plus de temps que prévu.