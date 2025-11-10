Premier essai de la Nissan Sentra 2026 : nouvelle génération? Pas si vite…

La neuvième génération de la Nissan Sentra se pointe avec une nouvelle carrosserie, une nouvelle cabine, mais il lui manque des éléments clefs pour rester compétitif dans le segment. Pas d’hybride, pas de haute performance, pas de hayon.

Pour

• Espace intérieur

• Fiabilité éprouvée de la mécanique

• Mise à jour de la cabine réussie

Contre

• Une seule motorisation, pas d’hybride

• Conduite peu enlevante

• Consommation haute

Ça brasse pas mal chez Nissan par les temps qui courent: problèmes financiers et structuraux majeurs, fermetures d’usines., séparation de l’Alliance avec Mitsubishi et Renault, sans oublier les tarifs de Trump qui viennent complexifier le tout. En gros, ça ne va pas super bien.

La position de la Nissan Sentra dans le marché

En 2024, avec 3 270 exemplaires vendus, la Sentra de génération B18 était 5e dans le palmarès des berlines compactes derrière la Civic, la Corolla, l’Elantra et la Jetta. Pour la première moitié de 2025, elle dégringole avant-dernière en 7e place. Le coup de fouet de 2026 devrait l’aider. Depuis ses débuts en 1982, c’est environ 200 000 unités uniquement au Québec qui ont trouvé preneurs. Pour l’ensemble de l’Amérique du Nord, c’est près de 7 millions.

Le modèle 2026, le B19, est largement dérivé de la B18. Il ne faut pas se compter d’histoire, bien que Nissan parle d’une nouvelle génération, je dirais plus que c’est un important rafraichissement esthétique extérieur et intérieur, car toute la technique demeure la même.

Le style s’harmonise avec les Murano, Ariya et LEAF

J’ai eu l’occasion de discuter avec le designer de la nouvelle Sentra 2026, Lihao Yu, et il m’a fait mention que dessiner une berline est toujours un défi. Selon ses dires, les proportions sont complexes que pour un VUS.

Dans le cas de la Sentra, il y avait certaines contraintes, comme les mesures qui demeurent exactement les mêmes au niveau de l’empattement. Toutefois, son but était clair, donner une allure plus dynamique, plus profilée à la nouvelle Sentra. En japonais, on appelle cette approche « Shun ». C’est particulièrement important pour le marché nord-américain où la version sportive SR est mise de l’avant.

En matière de style, l’ensemble de la carrosserie est revu, il ne resta pas un seul panneau de la version B18. On retrouve trois versions au Canada : S, SV et SR. Les deux dernières peuvent ajouter l’ensemble Premium qui ajoute en équipement. La devanture est plus profilée avec un nez plongeant. La SR se démarque par sa grande applique noire lustrée qui forme la calandre et une bonne partie du parechoc. On voit également l’influence de la nouvelle LEAF avec l’aménagement de la signature visuelle de Nissan, le fameux V-motion. Les versions SV ont une approche plus classique avec une calandre plus petite et définie. Le reste du parechoc est de couleur agencée à la carrosserie.

Au profil, Nissan reconduit l’option d’un toit noir sur la SR pour une touche de luxe supplémentaire. La taille des roues varie de 16 pouces avec enjoliveur pour le S à 16 pouces en aluminium pour la SV et finalement 18 pouces à deux tons pour la SR. À l’arrière, on arrive avec un seul feu aux DEL et sur la version SR, un becquet noir améliore l’aérodynamique et le look plus sportif de la voiture. La SR a également un parechoc avec une appliquée noir et un pot d’échappement à embout chromé.

L’intérieur moderne et à jour

On découvre une toute nouvelle planche de bord. Il s’agit de la nouvelle configuration que l’on voit depuis quelque temps chez Nissan. Terminé la nacelle d’instrumentation. Les SV et SR ont une grande applique noire qui regroupe deux écrans de 12,3 pouces. La version de base S, devra, quant à elle, se contenter de 7 pouces à l’instrumentation.

L’écran devant le conducteur permet de jouer à travers bon nombre de tableaux qui donnent sous plusieurs variantes une collection d’informations. C’est bien fait quoi que ce soit monotone en matière de couleur. Le système multimédia est le plus récent de Nissan. Il est assez intuitif et complet. Par contre, là encore, un peu plus de couleur dynamiserait le tout.

Le tableau de bord reconduit les 3 composants centraux avec accents gris satiné, cette fois-ci, ce sont 2 buses d’aération et un espace pour la gestion de la radio. Plus bas, des commandes haptiques et sonores de la climatisation, simples et ergonomiques, prennent place.

À la base de la console, les Premium viennent avec un chargeur par induction pour téléphone intelligent. Le reste est reconduit de la B18 avec des fonctions comme le levier de la transmission, les porte-gobelets et un peu de rangement.

Nissan propose différents décors en fonction que l’on opte pour un modèle S et SV ou SR. Les S et SV sont en tissu gris alors que la SR opte pour une sellerie de cuir avec des accents rouges du plus bel effet. En fonction du niveau d’équipement, on peut avoir jusqu’à 64 couleurs d’ambiance différentes. Toutes les versions ont 4 haut-parleurs alors que la SR Premium offre un Bose à 8 haut-parleurs. Ce dernier à une qualité correcte. La qualité de la finition est en hausse, le souci du détail est bien présent. Il y a encore des plastiques durs, mais les endroits les plus fréquemment touchés sont recouverts de matière souple.

Le volant est aussi de nouvelle génération avec deux branches. Sur la SR, il est recouvert de cuir avec des surpiqures rouge. La prise en main est très bonne puisque le boudin est de bon diamètre. Les sièges « zéro gravité » sans point de pression accordent un bon confort, l’appui au dos soutenu.

Les dégagements arrière demeurent l’une des forces de la Sentra. Cette berline offre réellement un aspect familial. Le volume du coffre demeure de 405 litres, mais le seuil est plus bas et plus large, donc plus facile d’accès pour les gros objets.

Mécanique, du pareil au même

Contrairement à la compétition où l’on retrouve plus fréquemment des motorisations hybrides ou même de haute performance, avec la Sentra, on demeure avec une seule offre. Il s’agit du même moteur MR de troisième génération à 4-cylindres de 2,0 litres que l’on proposait dans la B18.

Sans changement, il offrir 149 chevaux et 146 lb-pi de couple. Il ne reste plus que la boite automatique CVT, la boite manuelle disparait pour 2026. Cette mécanique fonctionne bien. La puissance est décente, bien que la gestion de la CVT soit très, sinon trop orientée vers l’économie de carburant. Conséquemment, à moins de se mettre en mode Sport qui débride un peu, il y a peu d’enthousiasme à l’accélération.

Nissan annonce avoir amélioré l’insonorisation, mais le moteur demeure bruyant avec une sonorité peu flatteuse. Étant avec une CVT, on sent immanquablement un effet d’élasticité entre les rapports. Pour améliorer les sensations, le mode Sport alourdit la direction et améliore la réactivité de l’accélérateur et la gestion de la transmission. Au terme de mon essai, j’ai obtenu une moyenne de 7,5 l./100 km. C’est haut. Aujourd’hui, une « nouvelle » compacte, hybride ou pas, doit être sous les 6,5, sinon 6 litres/100 km.

Les suspensions sont reconduites. Nissan dit avoir fait des améliorations, mais personne n’était en mesure de nous dire en quoi ils consistaient. Sur la route, on se sent bien appuyé. Le long empattement de la Sentra nous assied bien sur la route. Les suspensions offrent un bon rendement général, mais m’ont semblé sèches sur route dégradée. Nissan soutient que la rigidité structurelle est améliorée de 6 %, s’ils le disent!

En fonction de la version, le conducteur a droit à une suite complète d’aides et d’assistance à la conduite. La SR Premium vient aussi avec le système de conduite semi-autonome ProPilot Assist, l’un des meilleurs de l’industrie.

Conclusion

Nissan fait une bonne voiture et elle se montre fiable. Avec l’état actuel des choses, il n’y a pas de raison de s’inquiéter de problèmes techniques. Cependant, bien que l’intérieur soit moderne, lorsque l’on est derrière le volant, c’est exactement comme en 2019.

Dans le monde d’aujourd’hui, avec la compétition qui se définit de plus en plus en multipliant les offres mécaniques ou de carrosserie. Un seul moteur et seule la berline ne sont pas suffisants pour se distinguer. La Sentra demeure un bon produit, fiable, mais si l’on cherche de la diversité, ce n’est pas à la bonne adresse. La Sentra 2026 arrivera en concession d’ici la fin de l’année. Les prix seront annoncés plus près de sa date d’arrivée. On s’attend à une légère hausse bien que la voiture soit construite au Mexique, donc exempté des tarifs étasuniens. Pour le modèle 2025, les prix allaient de 26 515 $ à 32 665$.