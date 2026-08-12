Jaguar dévoile l’intérieur de la Type 01

Le modèle de série de la Type 01 sera officiellement dévoilé en octobre.

L’intérieur de ce grand tourisme électrique dispose d’une colonne centrale qui divise l’habitacle en quatre espaces.

Le tableau de bord est mince et horizontal, avec un écran placé uniquement devant le conducteur.

Alors que le concept Jaguar Type 00 nous est devenu assez familier depuis ses débuts à la fin de 2024, nous ne connaissons pas encore beaucoup de détails sur la Type 01 de série à venir.

En effet, la première Jaguar électrique issue de la toute nouvelle architecture de produit et orientation stylistique de la marque ne sera entièrement dévoilée que le 6 octobre, lorsqu’elle fera sa première apparition à New York.

Néanmoins, le constructeur britannique nous a donné un aperçu de l’intérieur du modèle de série en publiant plus tôt aujourd’hui les quatre premières images de l’habitacle de la voiture.

Sur celles-ci, on peut voir que le design intérieur du concept a été transféré à la Type 01 de manière presque intacte, notamment avec la colonne qui traverse le centre de l’intérieur de l’avant vers l’arrière.

Contrairement à une console centrale traditionnelle, cette colonne s’étend sur toute la longueur de l’intérieur à la même hauteur, séparant l’habitacle en quatre espaces individuels, un pour chaque occupant.

Le tableau de bord est également inhabituel pour une voiture de série : très mince et horizontal, avec seulement un petit écran vertical monté sur la colonne centrale, qui semble contrôler les systèmes de climatisation et de divertissement.

L’écran principal est placé devant le conducteur, mais contrairement à la plupart des autres voitures, il ne s’étend pas au-delà du centre de l’habitacle.

La seule photo montrant cet écran affiche le nom Jaguar écrit en toutes lettres ; nous ne savons donc pas encore à quoi ressembleront les jauges numériques.

Bien que ce ne soit pas immédiatement évident sur les photos, un écran de rétroviseur numérique est positionné à la base du pare-brise, à la même hauteur que les rétroviseurs latéraux.

Le volant est également similaire à celui du concept Type 00, mais il s’est vu ajouter des boutons sur les deux branches principales, vraisemblablement pour contrôler le système audio et le régulateur de vitesse.

Aucune poignée de porte évidente n’est présente, ce qui suggère que la Type 01 sera équipée de commandes d’ouverture de porte électroniques.

Toujours sur les panneaux de porte, des éléments de couleur laiton, qui s’étendent également sur toute la longueur de l’habitacle, rappellent le centre de la colonne centrale et arborent le logo du jaguar bondissant.

Comme le reste de l’intérieur et ce que nous avons vu de l’extérieur, les sièges adoptent un design rectangulaire simple, dépourvu de la plupart des fioritures.

La sellerie de couleur crème avec des renforts latéraux brun clair serait inspirée de la pierre de travertin et de textiles artisanaux.

Il sera plus facile de établir des parallèles entre le design intérieur et extérieur de la Type 01 une fois la voiture de série entièrement dévoilée cet automne, mais nous savons déjà que les lignes découpées dans le capot ont été reproduites sur le dessus du tableau de bord, ce qui, selon Jaguar, aide à « briser les frontières entre l’extérieur et l’intérieur ».

Revenez nous voir pour plus de détails sur la Jaguar Type 01, car nous couvrirons le lancement du modèle de série le 6 octobre 2026.