Essai routier: Toyota Corolla XSE Hybride AWD 2025 : Toujours un bon choix

La Toyota Corolla 2025 continue d’être une valeur sûre dans son segment, particulièrement grâce à sa version hybride à traction intégrale qui combine efficacité et capacités hivernales.

Résumé de la Toyota Corolla XSE Hybride AWD 2025

La version XSE Hybride AWD est au sommet de la gamme Corolla en 2025, elle est offerte à partir de 39 184 $.

Ressources Naturelles Canada estime la consommation combinée à 5,3 L/100 km, ce que j’ai obtenu.

La traction intégrale n’augmente pas la puissance malgré son moteur additionnel sur l’essieu arrière.

La Corolla est la seule berline compacte hybride à traction intégrale.

Points positifs

Économie d’essence exemplaire

Bonne maniabilité

Sièges et roulement confortables

Points négatifs

Espace intérieur limité

Insonorisation légère

Infodivertissement manque de convivialité

La Toyota Corolla est une référence dans le segment des voitures sous compactes depuis des décennies grâce à sa réputation d’économie et de fiabilité, et elle parvient toujours à se maintenir dans le top deux de son segment, malgré une compétition qui a fait ses devoirs.

Lancée aux côtés de la génération actuelle de la Corolla en 2020, la version hybride contribue à ce succès continu et depuis 2023, elle peut même être commandée avec la traction intégrale.

C’est une version XSE équipée de ces deux éléments, la mécanique hybride et le rouage aux quatre roues, que j’ai pu mettre à l’essai.

Si la Corolla ne s’est jamais réellement démarquée par son style, la version XSE, la plus dispendieuse de la gamme et celle aux plus grandes prétentions sportives (exception faite de la GR Corolla, bien sûr), n’est certainement pas drabe. Au contraire, je trouve même qu’elle en fait un peu trop avec tous ses artifices tels que le pare-chocs avant aux coins équarris et le pare-chocs arrière avec son large diffuseur noir, en plus du petit aileron noir posé sur le coffre.

Néanmoins, on voit que Toyota n’a pas ménagé d’efforts pour distinguer cette version de ses sœurs plus roturières, ce qui est louable.

Bien qu’elle ne soit certainement pas laide, la Corolla 2025 ne peut non plus se targuer d’être aussi élégante que la plupart de ses rivales, notamment la Honda Civic et la Mazda 3, et une refonte pourrait faire du bien à ce modèle, qui n’a pas beaucoup changé depuis les cinq dernières années.

Un intérieur fonctionnel, mais un peu à l’étroit

Le constat est similaire à l’intérieur, car si l’habitacle de la Corolla est lui aussi un peu moins élégant que celui de certaines de ses rivales, les matériaux y sont de qualité et la sellerie rayée rouge de la XSE ajoute une bonne touche de vie.

La planche de bord a reçu un nouvel écran d’info divertissement de 10,5 pouces cette année, mais seulement sur la XSE, les autres devant se contenter d’une unité de 8 pouces.

Cet affichage dispose du système Toyota Multimedia, qui est moderne et plutôt complet, mais pas le plus convivial du marché.

En effet, le fonctionnement de celui-ci s’apparente plus à celui d’un téléphone que d’un système automobile, ce qui signifie qu’on doit souvent naviguer à travers quelques menus avant de trouver ce qu’on cherche. L’absence d’un menu principal contribue à cette confusion.

Tant qu’à critiquer, déplorons aussi que la Corolla XSE n’ait pas de molette pour ajuster le volume du système audio JBL à 9 haut-parleurs. Celle-ci est remplacée par une touche à bascule sur le volant et par de minuscules boutons poussoirs sous l’écran central, qui empêchent les ajustements rapides. C’est encore plus frustrant lorsqu’on sait que les Corolla moins dispendieuses équipées de l’écran de 8 po, elles, ont une molette.

L’affichage du bloc d’instruments est lui aussi moins intuitif qu’on aurait souhaité, mais on finit par s’habituer à ses contrôles et on apprécie l’étendue de ses informations.

Par ailleurs, toutes les commandes tombent sous la main et la Corolla dispose encore de contrôles physiques pour la plupart de ses fonctions.

Là où la Toyota Corolla 2025 peine à suivre la concurrence, c’est au chapitre de l’habitabilité.

En effet, la berline compacte de Toyota n’a suivi la tendance voulant que toutes les voitures grossissent lors de leur renouvellement avec autant d’ardeur que ses concurrentes.

Ainsi, la Corolla est la plus courte et la plus étroite de toutes les berlines compactes actuellement offertes au Canada, ce qui se traduit à l’intérieur avec les plus petits dégagements aux jambes et aux épaules à l’avant et à l’arrière.

Si l’espace à la tête est dans la bonne moyenne du segment, le pavillon noir de la version XSE n’aide en rien, et on se sent un peu à l’étroit dans la Corolla.

Le coffre est aussi le plus petit du segment avec une capacité de 371 litres, soit 3 de moins que la Mazda 3 et 48 litres de moins que la Honda Civic Hybride.

L’accès à bord n’est pas des plus faciles non plus, ce qui ne fait pas de la Corolla XSE Hybride 2025 la berline idéale pour les jeunes familles ou les personnes d’un certain âge.

Plus dynamique qu’on pourrait s’y attendre

La Toyota Corolla a longtemps eu la réputation d’être d’un ennui mortel à conduire, mais la génération actuelle aspire à changer cette perception. En prenant la route à bord de la Corolla XSE Hybride AWD 2025, force est de constater que cela fonctionne. En effet, sans être aussi solide et directe que la Civic, la Corolla XSE Hybride se débrouille très bien sur une route sinueuse, notamment en raison d’une direction rapide et d’une suspension bien calibrée, qui élimine pratiquement le roulis sans nuire au confort pour autant.

À ce sujet, la Corolla XSE Hybride AWD absorbe bien les imperfections de la chaussée malgré ses pneus très minces, et ses sièges sont assez bien rembourrés. Ainsi, la plus petite berline de Toyota représente un meilleur compromis confort/tenue de route que les Civic Hybride et Elantra Hybride, la première sacrifiant le confort en faveur du comportement routier, et la seconde favorisant un roulement plus doux.

En conduite urbaine, la direction rapide et les dimensions extérieures réduites de la Corolla travaillent de concert pour offrir une maniabilité hors pair, qui permet de se faufiler facilement dans la circulation et d’entrer dans presque n’importe quelle place de stationnement.

Sous le capot, la Corolla Hybride AWD dispose d’un quatre cylindre de 1,8 L ainsi que de deux moteurs électriques, un de 93 chevaux placé à l’avant et un autre de 40 chevaux qui alimente l’essieu arrière. Ces deux moteurs tirent leur énergie d’une batterie lithium-ion d’environ 1,3 kWh. Toyota ne publie pas de données officielles pour le couple total produit par cette mécanique, mais nous savons que sa puissance se chiffre à 138 chevaux. Cela semble très peu, mais le couple des moteurs électriques rend cette puissance suffisante pour la plupart des situations, sans faire de la Corolla un foudre de guerre. Par contre, le moteur à essence travaille très fort lors des accélérations, et ça s’entend, en raison d’une insonorisation un peu légère. Cela vaut aussi pour les bruits de route.

La Corolla Hybride n’est bien entendu pas une bête de piste, et elle ne procure pas le même dynamisme que les Honda Civic Hybride et Volkswagen Jetta, mais elle est plus engageante que les Hyundai Elantra Hybride et Kia K4, entre autres.

Un appétit d’oiseau

La principale raison de choisir un modèle hybride dans la catégorie des berlines compactes est l’économie d’essence, et Toyota le sait. En effet, la Corolla Hybride à traction avant est la voiture la plus économique de son segment, à égalité avec la Hyundai Elantra Hybride, toutes deux obtenant une moyenne de 4,7 L/100 km selon Ressources Naturelles Canada.

La version XSE AWD, plus lourde et dotée d’un moteur électrique supplémentaire, affiche tout de même une excellente cote de 5,3 L/100 km que j’ai pu égaler lors de mon essai. Il est plutôt facile de moduler l’accélérateur pour demeurer en mode électrique le plus longtemps possible, et l’ordinateur de bord nous incite à rouler plus écologiquement avec son système de score qui prend en compte les accélérations et la vitesse.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une hybride branchable, il est possible de compléter une bonne partie de chaque trajet sans essence. Par exemple, une distance de 24 kilomètres parcourue à des vitesses entre 50 et 60 km/h s’est soldée par une consommation de seulement 4,6 L/100 km grâce à une proportion de conduite électrique de 68%.

À Surveiller

Je ne vous surprendrai probablement pas en affirmant que la Toyota Corolla Hybride AWD 2025 réserve peu de mauvaises surprises à ses propriétaires, qui sont peu nombreux à rapporter des problèmes avec leur voiture. Parmi les quelques plaintes recensées, la plupart semblent reliées à des bogues du système d’infodivertissement. D’ailleurs, le modèle mis à ma disposition peinait à se connecter à mon téléphone au démarrage, tout comme un RAV4 PHEV muni de la même technologie.

Transport Canada a émis trois rappels pour la Toyota Corolla Hybride depuis son introduction en 2020, dont un qui porte sur les modèles 2025. Le premier concerne des ceintures de sécurité arrière mal installées sur certains modèles 2020, le second est en lien avec le logiciel des freins regénératifs sur les versions 2023, 2024 et 2025 (totalisant 25 248 véhicules affectés), alors que le dernier vise à corriger un défaut de fabrication de la colonne de direction de 806 unités des années 2023 et 2024.

Les coûts d’entretien devraient se situer dans la moyenne du segment, avec des changements d’huile prévus aux six mois ou 8 000 kilomètres.

En termes de valeur de revente, la Corolla Hybride 2025 bénéficie de la solide réputation de son constructeur, qui l’aide à maintenir sa valeur sur le marché de l’occasion.

Prix de la Toyota Corolla XSE Hybride AWD 2025

La voiture mise à l’essai était une version XSE Hybride AWD, c’est-à-dire la Corolla la plus dispendieuse offerte au Canada cette année, à l’exception de la sportive GR Corolla.

Cela signifie un PDSF de base de 36 355 $ et un prix de vente au Québec de 39 387 $, qui inclut 255 $ pour la peinture rouge rubis nacré.

En comparaison, la Civic Sport Touring, l’hybride à équipement comparable chez Honda, se vend 40 448 $ et la Hyundai Elantra Hybride est offerte à 33 720 $. Ni l’une ni l’autre n’offrent la traction intégrale qui est de série dans la Corolla à ce niveau de prix.

Toyota se démarque au niveau de l’accessibilité de sa technologie électrifiée, puisque la Corolla hybride est disponible en trois niveaux de finition, à débuter par la LE à traction avant d’entrée de gamme. Si ce modèle dispose d’un équipement limité, il permet d’offrir un prix de vente débutant à 29 867 $, soit près de 3 400 $ de moins que l’Elantra Hybride et un peu plus de 7 000 $ de moins que la Civic hybride la plus abordable.

Comme c’est le cas pour ses rivales, la Corolla XSE Hybride AWD n’offre aucune autre option que les couleurs extérieures, dont le rouge et le blanc sont facturés 255 $.

Les autres versions de la Corolla Hybride 2025 incluent la LE AWD, avec un prix de vente de 31 367 $ et la SE AWD, vendue 33 507 $.

Conclusion

La Toyota Corolla XSE Hybride AWD demeure un excellent choix sur le marché, offrant une économie d’essence de premier plan, un comportement routier plus intéressant que ce à quoi on s’attend, et la promesse d’une fiabilité et d’une valeur de revente quasi inébranlables.

Néanmoins, son habitacle et son coffre exigus, sa technologie peu intuitive ainsi que son prix un peu élevé peuvent inciter certains acheteurs à regarder ailleurs, d’autant plus que la concurrence ne manque pas d’arguments elle non plus.

Donc, la Toyota Corolla XSE Hybride AWD 2025 n’est pas l’option idéale pour les acheteurs ayant besoin d’espace, mais ceux qui peuvent composer avec ses quelques défauts seront récompensés par une berline compacte agréable à côtoyer au quotidien.

Modèle Toyota Corolla XSE Hybride AWD 2025 Honda Civic Sport Touring Hybride 2025 Hyundai Elantra Limited Hybride 2025 Prix de vente (QC) 39 132 $ 40 448 $ 33 720 $ Mécanique 4 Cyl 1.8 L + 2 mot. électriques (av/ar) 4 Cyl 2.0 L + 2 mot. électriques (av) 4 Cyl 1.6 L + Boite de vitesse eCVT, traction intégrale eCVT, traction avant DCT à 6 rapports, traction avant Puissance 138 chevaux 200 chevaux 139 chevaux Couple 105 lb-pi (essence seul.) 232 lb-pi (combinée) 195 lb-pi (combinée) Consommation combinée (RN Can) 5.3 L/100 km 4.9 L/100 km 4.7 L/100 km Espace aux jambes à l’avant 1 067 millimètres 1 074 millimètres 1 074 millimètres Espace aux épaules à l’avant 1 372 millimètres 1 447 millimètres 1 435 millimètres Volume du coffre 371 litres 419 litres 402 litres Taille de l’écran tactile 10.5 pouces 9 pouces 10.25 pouces