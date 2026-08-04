Subaru Outback 2026 : écolo ou pas?

Le Subaru Outback 2026 redessiné propose une nouvelle carrosserie et de nouvelles carrosseries enrobant des motorisations éprouvées, cherchant à maintenir sa popularité au Canada.

Il ressemble encore à la familiale haute sur pattes que l’on connaît bien depuis son introduction il y a plus de 30 ans, mais le Subaru Outback 2026 est maintenant libre d’arborer un design plus robuste, puisque la berline Subaru Legacy a pris sa retraite, les deux partageant architecture, habitacle et certains panneaux de carrosserie. De plus, l’Outback est construit au Japon au lieu de Lafayette, en Indiana.

Multisegment intermédiaire à cinq passagers, l’Outback concurrence notamment le Chevrolet Blazer, le Ford Bronco, le Honda Passport, le Hyundai Santa Fe, le Jeep Cherokee, le Jeep Wrangler, le Kia Sorento, le Mazda CX-70, le Nissan Murano, le Toyota 4Runner, le Toyota Crown Signia et le Volkswagen Atlas Cross Sport.

L’apparence robuste de l’Outback comprend les garnitures de bas de basse et les longerons de toit, comme avant, mais aussi des arches de roue aplaties, un toit plus long et plat avec des vitres latérales plus hautes, un éclairage avant à deux sections et une immense inscription SUBARU embossée sur le pare-chocs arrière.

Les longerons de toit relevés ne disposent plus des astucieuses barres transversales intégrées et pivotantes, mais l’avantage, c’est que toutes les déclinaisons de l’Outback proposent désormais une charge maximale statique de 363 kilogrammes ou 800 livres. Sur la génération précédente, seule la version Wilderness offrait la possibilité de dormir dans une tente montée sur le toit, avec une limite de 317 kg ou 700 livres.

La planche de bord a été redessinée, bien que typiquement Subaru, elle est plus fonctionnelle que stylisée. Le volant est le même qu’avant, mais n’avait pas besoin d’être révisé. En fait, les changements les plus significatifs comprennent l’arrivée de l’instrumentation numérique de 12,3 pouces le conducteur et l’écran tactile de 12,1 pouces du système multimédia, en position paysage au lieu de portrait. Les commandes de climatisation physiques sont de retour. Enfin, on retrouve moins de garnitures noir reluisant, pouvant facilement être égratignées.

Sous le capot, deux motorisations sont disponibles, reconduites de l’ancienne génération du modèle. La version Tourisme de base obtient le quatre cylindres à plat de 2,5 litres, ou cylindres horizontalement opposés ou de type Boxer, produisant 180 chevaux et un couple de 178 livres-pied, géré par une boîte automatique à variation continue. Les autres déclinaisons, dont Wilderness, Limited XT et Premier XT, profitent du quatre cylindres à plat turbocompressé de 2,4 litres, générant 260 chevaux et 277 livres-pied. Comme d’habitude, le rouage intégral à prise constante de la marque figure de série. Notons que les versions Commodité, Onyx et Limited ont mordu la poussière, signifiant une gamme réduite et l’élimination de la déclinaison la plus abordable.

L’attitude passe-partout de l’Outback convient parfaitement aux activités du week-end des amateurs de plein air, mais aussi aux trajets quotidiens durant la semaine de travail. Sa suspension surélevée et son rouage intégral font du véhicule un choix idéal pour affronter les hivers canadiens et les chaussées abîmées du Québec. C’est un multisegment intermédiaire drôlement habile.

Les cotes de consommation du Subaru Outback 2026 sont les suivantes :

Modèle Ville / route / mixte (L/100 km) Tourisme 9,3 / 7,5 / 8,5 Limited XT, Premier XT 11,0 / 8,3 / 9,7 Wilderness 11,3 / 8,8 / 10,2

Ces cotes sont plus élevées que celles de l’Outback 2025, hausse attribuable à la nouvelle carrosserie plus carrée et le poids plus élevé du véhicule. Lors de notre essai de l’Outback Tourisme, nous avons observé une moyenne convenable de 8,8 L/100 km.

Avec une capacité de remorquage de 1 225 kilogrammes ou 2 700 livres pour l’Outback Tourisme et de 1 588 kg ou 3 500 livres avec les Wilderness, Limited XT et Premier XT, le modèle de Subaru n’est pas le meilleur multisegment si l’on a besoin de tirer une roulotte, alors que les Passport, CX-70 et Atlas Cross Sport peuvent traîner jusqu’à 2 268 kg ou 5 000 livres. De plus, si l’on remorque avec les variantes turbo, l’essence super à indice d’octane de 91 est fortement recommandée par Subaru.

Dans l’habitacle, la planche de bord est ergonomique, comme toujours, mais maintenant, c’est encore mieux. Les commandes de climatisation, autrefois placées sur l’écran tactile et distrayantes à utiliser en conduisant, ont été remplacées par les boutons physiques et des molettes rotatives. Il existe toujours une tablette de rangement devant le passager avant, afin d’y loger son téléphone, et l’on retrouve un crochet d’arrimage pour le câble intégré sur la planche centrale.

La ligne de toit plus élevée apporte un gain notable en espace pour la tête aux places arrière, passant de 992 à 1 029 millimètres. On note aussi un gain modeste en volume de chargement, grimpant de 923 à 980 litres avec les sièges arrière relevés, et de 2 141 à 2 280 litres les dossiers rabattus. On se retrouve donc dans le top 3 du segment aux côtés du Passport et du Santa Fe. Le reste des dimensions de l’habitacle est largement inchangé, alors que l’Outback repose sur le même empattement qu’auparavant.

L’équipement de série comprend les jantes en alliage de 18 pouces, les rétroviseurs extérieurs chauffants et à réglage électrique, les dégivreurs d’essuie-glaces avant et arrière, le toit ouvrant, le hayon à commande électrique, la clé intelligente, le climatiseur automatique à deux zones, le siège du conducteur à dix réglages électriques, le garnissage des sièges en similicuir, les sièges avant chauffants, le volant chauffant, l’instrumentation numérique de 12,3 pouces pour le conducteur, le système multimédia à écran tactile de 12,1 pouces, la compatibilité de radio satellite SiriusXM avec 360 L (abonnement requis), Apple CarPlay/Android Auto sans fil, la recharge de téléphones par induction et les services connectés MySubaru avec un abonnement de trois ans. La suite complète d’aides à la conduite sécuritaire Subaru EyeSight figure de série également.

La version Limited XT ajoute les jantes de 19 pouces, le système de navigation infonuagique avec abonnement d’un an, les rétroviseurs à atténuation automatique avec éclairage d’approche, le siège du passager avant à huit réglages électriques, les sièges arrière chauffants, le garnissage des sièges en cuir et la chaîne audio Harman/Kardon à 13 haut-parleurs. La version Premier XT obtient les poignées de porte chromées, les rétroviseurs à rabattage électrique, le système de caméras à vue périphérique, HomeLink, le siège du conducteur à douze réglages électriques avec réglage de la longueur de l’assise, le cuir nappa avec surpiqûres brunes, les sièges avant ventilés et le volant haut de gamme gainé de cuir.

Entre-temps, l’Outback Wilderness comprend la plupart des caractéristiques de la version Tourisme, tout en ajoutant les roues de 17 pouces enveloppés de pneus tout-terrain, la suspension relevée avec amortisseurs adaptatifs, les plaques de protection de sous-carrosserie, le système de navigation infonuagique avec abonnement d’un an, le système de caméras à vue périphérique, les garnitures cuivre et gris métal dans l’habitacle, les sièges en similicuir avec motifs géométriques et surpiqûres jaunes ainsi que les sièges arrière chauffants.

Le Subaru Outback 2026 se détaille entre 43 685 $ et 53 985 $, comprenant les frais de transport et de préparation de 2 250 $, la taxe du climatiseur de 100 $ et les frais de concessionnaire de 395 $.

La fiabilité générale du nouveau Outback doit être prouvée, mais ses motorisations ont démontré la leur au fil du temps. La réputation de durabilité de la marque résulte en une bonne valeur de revente, et elle obtient habituellement des pointages élevés dans les sondages annuels de J.D. Power sur la satisfaction de la clientèle, la qualité initiale et la fiabilité à moyen terme.

On ne comprend toutefois pas pourquoi Subaru n’offre désormais qu’une déclinaison équipée du moteur de base, suffisamment puissant pour la grande majorité des déplacements quotidiens. La cote mixte de 8,5 L/100 km de la version Tourisme est basse pour un moteur non hybride, mais il y a plusieurs rivaux sur le marché disponibles avec des moteurs électrifiés et une consommation plus basse. Comme le Santa Fe, le Cherokee, le Sorento et le Crown Signia, avec des cotes mixtes sous les 7,0 L/100 km. D’autre part, un écart d’environ 7 000 $ sépare la version Tourisme de base avec la Limited XT, une opportunité manquée de proposer une déclinaison avec le bloc de 2,5 L, la chaîne audio plus puissante et le siège du passager avant à réglage électrique comme entre-deux.

Bref, le Outback est relativement écolo dans sa version de base, mais celles munies du moteur turbo sont moins reluisantes à ce chapitre. Le gros défi potentiel, en fait, c’est de trouver des exemplaires en stock chez les concessionnaires, alors que l’approvisionnement pourrait être réduit, puisqu’il est désormais importé du Japon. On verra bien si Subaru pourra satisfaire à la demande.

Sinon, la mission et le caractère du véhicule n’ont pas changé. Il continue d’offrir un bon rapport qualité-prix, une bonne polyvalence et certaines habiletés hors route, avec l’atout d’être facile à conduire. On se plisse les yeux et il ressemble toujours un peu à une familiale. Mais bon, si le design extérieur représente notre plus grand d’interrogation, une opinion totalement subjective, cela démontre à quel point nous peinons à y trouver de réels défauts.

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