Nissan suspend l’approvisionnement canadien des Pathfinder, Murano et Frontier; les tarifs douaniers pointés du doigt

Nissan a interrompu la production de trois modèles fabriqués aux États-Unis destinés au marché canadien en raison des tensions commerciales persistantes entre Ottawa et Washington.

Nissan cesse les livraisons des Pathfinder, Murano et Frontier au Canada en raison des tarifs transfrontaliers de 25 %.

80 % de la gamme canadienne de Nissan, incluant les Rogue, Kicks et Sentra, n’est pas touchée par les tarifs américains.

Infiniti prévoit importer un volume limité de QX60 malgré la surtaxe, en attendant des éclaircissements sur les négociations commerciales.

Le constructeur a cessé en mai l’approvisionnement des VUS Pathfinder et Murano, assemblés au Tennessee, ainsi que du pick-up Frontier fabriqué au Mississippi, vers le Canada. Cette décision fait suite à l’imposition, le 9 avril, d’un tarif canadien de 25 % sur les véhicules construits aux États-Unis, en réponse à une taxe similaire imposée par les États-Unis sur les importations automobiles mondiales.

Christian Meunier, président de Nissan Amériques, a indiqué qu’il s’agissait d’un arrêt temporaire. « Ça ne veut pas dire qu’on a arrêté pour de bon; c’est plutôt une suspension », a-t-il déclaré à Automotive News Canada.

Le porte-parole de Nissan Canada, Didier Marsaud, a précisé que l’entreprise avait constitué des stocks des trois modèles avant de suspendre les importations. Au début juillet, Nissan Canada disposait en moyenne de 90 jours d’inventaire pour ses modèles américains, sans changement de prix depuis l’entrée en vigueur des tarifs.

L’an dernier, les Pathfinder, Murano et Frontier représentaient environ 13,5 % des ventes canadiennes de Nissan. Selon les données du Automotive News Research & Data Center, Nissan a vendu 7 120 Pathfinder, 3 271 Murano et 2 641 Frontier au Canada en 2024.

La majorité des modèles Nissan au Canada non affectés

Environ 80 % des véhicules Nissan vendus au Canada proviennent de l’extérieur des États-Unis et ne sont donc pas soumis aux tarifs canadiens. Le Rogue, modèle le plus vendu de la marque, est importé du Japon, tandis que les Kicks et Sentra viennent du Mexique.

Cette stratégie d’approvisionnement mondial a permis de limiter l’impact des tarifs sur les opérations canadiennes de Nissan. Infiniti, toutefois, fait face à un défi différent : son modèle le plus populaire au pays, le QX60 assemblé au Tennessee, est soumis à la surtaxe de 25 %. Infiniti prévoit néanmoins commencer à importer le QX60 en quantités limitées plus tard cet été.

Marsaud a ajouté que le prix du QX60 renouvelé, qui bénéficie d’une importante mise à jour pour l’année-modèle 2026, n’a pas encore été annoncé.

Meunier s’est dit optimiste quant à un apaisement possible du différend commercial dans les mois à venir. « Je suis très confiant que le tarif de 25 % qu’on voit aujourd’hui sera beaucoup moins élevé prochainement », a-t-il affirmé.

Après une rencontre en juin entre le président américain Donald Trump et le premier ministre canadien Mark Carney, les deux pays travaillent à conclure un nouvel accord commercial, avec une date cible fixée au 21 juillet.