Essai routier du Chevrolet Equinox EV LT 2026 : Un succès pleinement mérité

Le Chevrolet Equinox EV LT 2026 est la version la plus abordable d’un des véhicules électriques les plus populaires au Canada.

Résumé du Chevrolet Equinox EV LT 2026

Le modèle LT est la version d’entrée de la gamme de ce VUS électrique.

Il est offert avec la traction avant ou intégrale, nous avons testé le modèle à traction avant.

L’Equinox EV LT à traction avant dispose d’une batterie de 85 kWh autorisant une autonomie de 513 km.

La recharge rapide peut atteindre 150 kW, ce qui permet de passer de 20 à 80% en environ 40 minutes.

Points forts

Prix alléchant avec les rabais

Confort et tenue de route

Bonne autonomie

Points faibles

Recharge de niveau 3 un peu lente

ABS et antipatinage mal calibrés

Siège arrière peu confortable

Depuis son arrivée sur le marché en 2024, le Chevrolet Equinox EV a connu un succès phénoménal au Québec, déclassant le Tesla Model Y en tant que leader des véhicules électriques dans la belle province l’année dernière.

En effet, il s’est vendu 14 421 exemplaires de l’Equinox EV au Québec en 2025, alors que Tesla n’a pu écouler que 9 687 unités du Model Y, le plaçant au troisième rang, derrière la Hyundai Ioniq 5 (10 286 ventes).

Si ce n’est pas le cas de tous les véhicules populaires, on peut dire que le Chevrolet Equinox EV mérite amplement sa place au sommet en raison de ses multiples qualités intrinsèques et de son bas prix, aidé par une stratégie agressive de la part de General Motors.

Agréable à l’œil

Une des raisons qui expliquent le succès du Chevrolet Equinox EV est sans doute son style, qui semble plaire à la majorité. Contrairement à la plupart des VUS dessinés au cours des dernières années, l’Equinox EV priorise une forme effilée et en longueur plutôt que carrée et en hauteur. Cela lui donne un air un peu plus dynamique que la moyenne et contribue certainement à son efficacité énergétique.

Comme pour pratiquement tous les modèles Chevrolet, l’Equinox EV est disponible en deux versions : LT et RS. Si l’équipement de ces deux modèles varie grandement selon les groupes d’options sélectionnés, leur principale différence réside dans leur design. Ainsi, la version LT adopte un style plus classique avec des jantes au fini usiné et des accents chromés, alors que la RS utilise des jantes et des accents noirs brillants, pour un look plus moderne et sportif.

Étant un LT sans aucune option, notre véhicule d’essai était dépourvu de certaines moulures chromées ainsi que de la barre de lumière avant. Si cela rend l’apparence moins élégante, il faut voir un modèle mieux équipé à côté du LT de base pour s’en rendre compte.

Ainsi, l’Equinox EV d’entrée de gamme offre le même style attrayant que les autres modèles, malgré son prix passablement plus bas.

Soulignons également la disponibilité d’un toit contrastant blanc ou noir sur les modèles équipés du groupe commodité qui ajoute une possibilité de personnalisation supplémentaire. Par contre, Chevrolet a réduit la palette extérieure à seulement cinq couleurs pour le LT et six pour le RS en 2026.

Spacieux et moderne

À l’intérieur, le Chevrolet Equinox EV LT 2026 continue d’impressionner par son espace et sa présentation, qui est résolument moderne grâce aux deux grands écrans bien intégrés.

Comme dans les autres véhicules récents de General Motors, l’affichage situé face au conducteur est configurable de multiples façons et peut afficher la navigation Google Maps intégrée.

Si vous avez magasiné les véhicules électriques dans les derniers mois, vous savez sans doute que les VÉ de General Motors ne disposent pas d’Android Auto et d’Apple CarPlay, contrairement à leurs véhicules à essence.

Si cela demande une certaine habitude et n’est pas tout à fait aussi convivial que la projection téléphonique conventionnelle, la vaste majorité des applications les plus fréquemment utilisées sont soit intégrées à l’usine, soit disponibles via le Google Play Store.

Malgré son prix compétitif, l’Equinox EV de base bénéficie du même écran tactile de 17,7 pouces que les modèles plus dispendieux, ainsi que du système de caméras à 360 degrés, du volant et des sièges avant chauffants, et des technologies d’assistance à la conduite de base, incluant le régulateur de vitesse adaptatif.

Par contre, les quelques éléments gris satinés sur les portes et le tableau de bord ainsi que les petites coutures bleu pâle sur le rebord des sièges ont peine à contrecarrer l’abondance de plastiques noirs qui entourent les occupants. Pour éviter cela, il faut ajouter l’ensemble commodité, qui ajoute notamment des garnitures bleues, ou passer au modèle RS, qui est paré de rouge.

Mentionnons également que certains contrôles ne devraient pas se retrouver dans l’écran, comme ceux ayant trait à l’éclairage intérieur et extérieur.

L’espace intérieur n’est pas en reste, tant du côté des passagers que du cargo. Les dégagements à l’arrière permettent à l’Equinox EV d’accueillir deux adultes ou trois enfants sans grand problème, mais la conception de la banquette crée une bosse à la base du dossier qui peut nuire au confort.

Terminons notre tour de l’habitacle en soulignant les nombreux espaces de rangement ouverts disposés dans les portes et la console centrale, quelque chose que General Motors semble bien maîtriser dans ses plus récents modèles.

Solide et confortable

Derrière le volant, le Chevrolet Equinox EV LT 2026 démontre un bel équilibre confort/tenue de route grâce à une suspension et une direction bien calibrées.

Ainsi, les impacts de la route, autant grands que petits, sont bien absorbés, rendant la conduite plus agréable même sur le bitume dégradé et dans les villes parsemées de nids de poule.

Malgré cela, la tenue de route de l’Equinox EV n’est aucunement molle, montrant une belle solidité dans les virages qui donne confiance même lorsqu’on les aborde à vive allure.

La direction ajoute à ce sentiment grâce à sa précision, sa rapidité et son assistance bien dosée. Comme dans plusieurs autres modèles GM, le volant de l’Equinox EV possède un boudin épais qui se prend bien en main.

Si certains véhicules électriques accusent leur poids élevé dans leur comportement routier, l’Equinox EV semble plutôt le mettre à profit pour offrir un sentiment de sécurité et de solidité, sans pour autant se montrer pataud.

La version de base à traction avant ne dispose pas d’autant de puissance que les modèles à traction intégrale, bien sûr, mais les 220 chevaux et 243 lb-pi de couple livrés par son moteur monté sur le train avant s’avèrent tout à fait suffisants pour la conduite quotidienne.

Parlant de couple, celui-ci se fait par contre sentir dans la direction lors des fortes accélérations, forçant le conducteur à tenir le volant un peu plus solidement qu’à l’habitude.

Les freins s’attirent également la critique parce qu’ils sont un peu trop sensibles, requérant une certaine habitude afin d’effectuer des arrêts en douceur.

Dans notre véhicule d’essai, des grincements en provenance de la suspension se faisaient entendre lors des arrêts et des départs, mais cette particularité pourrait très bien être limitée au véhicule mis à ma disposition.

Cela ne peut toutefois pas être affirmé au sujet des systèmes d’antipatinage et de freinage antiblocage, dont la calibration semble manquer de raffinement.

En effet, comme dans plusieurs véhicules récents de General Motors, ces deux systèmes s’activent inopinément lorsque l’Equinox EV passe sur une bosse ou dans un trou lors du freinage, faisant entendre des cliquetis sous le tableau de bord et allumant parfois des témoins au tableau de bord.

Ce qui est bien calibré, parcontre, c’est la fonction de conduite à une pédale, qui permet des arrêts progressifs et naturels, sans devoir utiliser la pédale des freins. On peut de plus ajuster la force du freinage lorsqu’on relâche l’accélérateur selon nos préférences.

L’autonomie annoncée de 513 km place l’Equinox EV LT à traction avant près du sommet de son segment grâce à sa grande batterie de 85 kWh, et l’ajout de la traction intégrale ne retranche que 19 kilomètres, pour un total de 494 km.

Malgré une conduite majoritairement sur l’autoroute et sur des routes de campagne, le compteur de mon véhicule d’essai affichait une autonomie de 530 km après une recharge complète, suggérant qu’il ne devrait pas être trop difficile de surpasser les chiffres annoncés.

Si l’autonomie de l’Equinox EV est compétitive, ses capacités de recharge rapide le sont moins, avec un taux plafonné à 150 kW, ce qui pâle en comparaison à des modèles tels que les Hyundai Ioniq 5 et Tesla Model Y, qui peuvent atteindre 250 à 260 kW sur des chargeurs compatibles.

Ainsi, charger la batterie du Chevrolet de 10 à 80% prend environ 40 minutes dans les conditions idéales, alors que le même exercice requiert moins de 20 minutes avec les modèles Hyundai et Kia muni d’une architecture électrique à 800 volts.

De plus, mes collègues ayant conduit un Equinox EV l’hiver dernier ont pu constater que la recharge s’allonge drastiquement lorsque les températures chutent, ce qui est à considérer si vous prévoyez de faire beaucoup de longs trajets durant la saison froide.

À surveiller

Si la naissance de la plateforme Ultium de General Motors n’a pas été sans faille, notamment avec les Cadillac Lyriq et Chevrolet Blazer EV, la plupart des problèmes et irritants semblent maintenant avoir été corrigés. En effet, peu de problèmes sont signalés sur les modèles 2026 de l’Equinox EV, sauf quelques bugs électroniques temporaires qui nécessitent parfois de redémarrer le système d’infodivertissement. À l’exception du logiciel, l’Equinox EV a eu plusieurs cas de modules télématiques défectueux, qui empêchent la plupart des fonctions connectées de fonctionner.

Pour le moment, Transport Canada recense 7 rappels pour le Chevrolet Equinox EV, dont 3 s’appliquent au modèle 2026. Ceux-ci portent sur pneus, l’avertissement pour les piétons et le manuel du propriétaire électronique, qui pourrait être manquant.

Au chapitre de l’entretien, l’Equinox EV montre bien l’un des avantages des véhicules électriques, puisque son calendrier d’entretien recommandé est bien moins garni que celui d’un Equinox à essence, par exemple. Ainsi, les conducteurs de l’Equinox EV devront permuter les pneus aux 12 000 kilomètres, changer le filtre de l’habitacle aux 2 ans ou 36 000 km, et changer le liquide de refroidissement de la batterie aux cinq ans ou 240 000 km. General Motors recommande aussi de changer l’huile des moteurs électriques aux 72 000 km lors d’un usage en conditions sévères. Le liquide des freins doit également être remplacé aux cinq ans.

Prix du Chevrolet Equinox EV LT 2026

Si le Chevrolet Equinox EV LT 2026 ne semble pas particulièrement être une aubaine lorsqu’on prend connaissance de son prix de départ suggéré, il devient beaucoup plus alléchant en considérant les rabais offerts par Chevrolet et les gouvernements provinciaux et fédéraux.

En effet, le prix de départ incluant les frais de transport et de livraison est de 49 625 $, plaçant l’Equinox EV LT à traction avant environ 1 000 $ de plus que la Nissan Leaf, 2 000$ de plus que le Hyundai Kona et 3 000 $ de plus que le Kia EV5.

Cela dit, Chevrolet utilise actuellement une stratégie de vente très agressive pour l’Equinox EV au Québec, avec des rabais combinés atteignant 6 000 $ au moment d’écrire ces lignes.

Lorsqu’on combine les incitatifs gouvernementaux fédéraux et provinciaux (Québec), l’Equinox EV LT se qualifiant aux montants maximaux, on obtient un prix final de seulement 37 538 $ pour le modèle mis à l’essai.

Ainsi, lorsqu’on prend en compte tous les rabais et incitatifs disponibles, il est possible de prendre le volant d’un Chevrolet Equinox EV LT 2026 pour environ 4 600 $ de moins qu’une Leaf, 1 300 $ de moins qu’un Kona, et 2 200 $ de moins qu’un EV5, sans même avoir négocié.

Compte tenu de l’équipement offert, du comportement routier soigné et de l’autonomie généreuse, l’Equinox EV LT 2026 offre une proposition difficile à battre au chapitre de la valeur.

Même en ajoutant la traction intégrale, on peut s’attendre à payer environ 41 000 $, et si on se fait plaisir avec la liste des options, une version LT à traction intégrale équipée de l’ensemble commodité (éclairage d’ambiance, rétroviseur à auto-atténuation, recharge de téléphone sans fil, hayon électrique, barre lumineuse à l’avant et barres de toit chromées) ainsi que d’une couleur de peinture optionnelle devrait coûter environ 45 000 $.

La version RS, quant à elle, débute à 54 625 $ en traction avant et 58 125 $ avec la traction intégrale, pour des factures totales respectives de 41 538 $ et 42 038 $ une fois les rabais comptabilisés. Cette faible différence entre les rouages s’explique par une plus forte remise de General Motors sur le modèle à traction intégrale.

Conclusion

Ce n’est pas le fruit du hasard si le Chevrolet Equinox EV est si populaire sur nos routes depuis son arrivée il y a deux ans. En effet, ce VUS électrique compact offre un format pratique, un habitacle aux dégagements généreux, un équipement plutôt complet dans le modèle d’entrée de gamme, une technologie moderne, une autonomie conséquente et une conduite confortable et rassurante, le tout à un prix que la concurrence peine à égaler.

Modèle Chevrolet Equinox EV LT traction avant Kia EV5 Light Nissan Leaf S Plus Prix de départ 49 625 $ 45 798 $ 47 966 $ Prix incluant rabais gouv. et constructeur 37 538 $ 39 710 $ 42 101 $ Batterie 85 kWh 60,4 kWh 75 kWh Autonomie 513 km 335 km (estimée) 488 km Puissance 220 ch 154 ch 214 ch Couple 243 lb-pi 218 lb-pi 261 lb-pi Capacité de remorquage 680 kg ( 1 500 lb) Non disponible Non recommandé Espace à la tête (AV/AR) 994 mm / 978 mm 1 075 mm / 1 024 mm 1 014 mm / 946 mm Espace aux épaules (AV/AR) 1 489 mm / 1 408 mm 1 465 mm / 1 425 mm 1 422 mm / 1 387 mm Espace aux jambes (AV/AR) 1 058 mm / 965 mm 1 117 mm / 1 041 mm 1 078 mm / 808 mm Espace cargo (sièges relevés/rabattus) 748 L / 1 620 L 566 L / 1 650 L 566 L / 1 572 L