Hyundai prépare une offensive de 26 milliards $ US dans les camionnettes, les VUS robustes et les véhicules hybrides

Hyundai prévoit s’implanter dans de nouveaux segments et ajouter des motorisations électrifiées grâce à 36 véhicules nouveaux ou remaniés au cours des 40 prochains mois,

Hyundai prévoit lancer 36 véhicules nouveaux ou considérablement modernisés d’ici 2030 dans le cadre de son programme d’investissement aux États-Unis.

Une camionnette à châssis séparé et un VUS robuste permettront à Hyundai d’entrer dans de nouveaux segments du marché américain.

Hyundai prévoit davantage de véhicules hybrides, une motorisation à prolongateur d’autonomie et une capacité de production nord-américaine de 1,2 million de véhicules.

Hyundai s’apprête à entrer dans des segments automobiles qu’elle a largement évités en Amérique du Nord dans le cadre d’un programme d’investissement de 26 milliards $ US qui pourrait transformer considérablement sa gamme sur le continent d’ici 2030.

Lors de l’assemblée générale des actionnaires de Hyundai, en mars, le chef de la direction, Jose Muñoz, a déclaré que le constructeur comptait lancer 36 véhicules nouveaux ou considérablement modernisés d’ici la fin de la décennie. Le programme comprend de nouvelles plaques signalétiques, la refonte de produits existants, de nouvelles motorisations et l’expansion de son empreinte manufacturière.

Parmi les ajouts les plus importants figure une camionnette à châssis séparé. Hyundai prévoit également développer un VUS robuste reposant sur la même architecture, ce qui pourrait donner à la marque un concurrent aux Ford Bronco, Jeep Wrangler et futur Nissan Xterra, entre autres.

Le concept Crater donne un premier aperçu de l’orientation que prendra ce VUS. Son design met l’accent sur une garde au sol importante, des pneus de grand diamètre et une ligne de ceinture élevée. Le modèle de série est prévu pour 2030 et devrait être fabriqué aux États-Unis.

Les projets de croissance de Hyundai vont également au-delà des véhicules de tourisme. Au moins un véhicule commercial est prévu dans le cadre de la collaboration du constructeur avec General Motors, ce qui ajoutera une autre catégorie à un portefeuille actuellement axé sur les véhicules légers.

Les gammes de produits existantes accueilleront des variantes supplémentaires. Hyundai prévoit accroître la présence de ses véhicules haute performance N et de ses modèles XRT, tout en proposant des versions plus haut de gamme dans certaines parties de sa gamme.

Les motorisations représentent un autre volet majeur de cet investissement. Hyundai prépare de nouveaux moteurs à combustion interne ainsi qu’un plus vaste choix de modèles hybrides. Les plans comprennent au moins une motorisation à prolongateur d’autonomie, qui comblera l’écart entre les véhicules hybrides conventionnels et les véhicules électriques.

La production américaine de véhicules électriques pourrait également augmenter en fonction des conditions du marché. L’entreprise travaille parallèlement à produire la majorité des modèles Hyundai en Amérique du Nord et à porter sa capacité de production régionale à 1,2 million de véhicules.

La mise en œuvre du programme obligera Hyundai et ses concessionnaires à gérer un assortiment de produits beaucoup plus vaste sur une période relativement courte. Le déploiement prévu de 36 modèles, comprenant des refontes et de nouvelles variantes, devrait s’échelonner sur environ 40 mois.

Source: Automotive News