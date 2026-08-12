Le rappel des phares de Tesla fait suite à une constatation de non-conformité au Canada et au rejet d’une demande d’exemption aux États-Unis

Le rappel de plus de 20 000 véhicules vise certains Model 3 et Model Y après que les organismes de réglementation eurent constaté que l’intensité des feux de croisement dépassait les limites permises.

Tesla rappelle plus de 20 000 Model 3 et Model Y en raison de la non-conformité de leurs phares.

Des essais de Transports Canada ont permis de déceler le problème de conformité des feux de croisement avant que Tesla sollicite une exemption réglementaire aux États-Unis.

La NHTSA a rejeté la demande d’exemption de Tesla, tandis que le constructeur poursuit la mise au point d’une réparation pour les véhicules touchés.

Tesla rappelle plus de 20 000 Model 3 et Model Y après que les autorités réglementaires américaines eurent rejeté la demande du constructeur visant à faire reconnaître qu’un problème de conformité des phares était sans conséquence pour la sécurité automobile.

Le problème concerne les feux de croisement fournis par Marelli Automotive Lighting. Tesla a reconnu que l’intensité lumineuse pouvait dépasser les limites réglementaires dans certaines portions du faisceau, plus précisément dans les zones extérieures supérieures gauche et droite.

La population touchée comprend 1 614 Model 3 construits entre le 24 juillet 2017 et le 2 décembre 2023. Elle comprend également 18 735 Model Y fabriqués entre le 11 février 2020 et le 24 décembre 2023.

Une intensité lumineuse excessive peut nuire à la visibilité des usagers de la route arrivant en sens inverse et potentiellement compromettre la capacité d’un conducteur à voir les conditions de circulation environnantes. La documentation de rappel de Tesla indique qu’un risque accru de collision constitue la conséquence potentielle pour la sécurité.

Les essais de conformité canadiens ont joué un rôle précoce dans la détection du problème. Dans le cadre de son programme annuel de conformité des véhicules, Transports Canada a soumis un Model 3 2019 à des essais et déterminé que ses feux de croisement ne respectaient pas les exigences canadiennes applicables en matière de sécurité. Tesla a pris connaissance du problème potentiel le 16 janvier 2024.

Le constructeur a par la suite annoncé, le 9 mars 2024, un rappel lié au problème des phares. Il a ensuite présenté une demande à la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis afin d’être exempté des exigences de rappel, soutenant que la non-conformité était sans conséquence pour la sécurité automobile.

La NHTSA a finalement rejeté la demande, ce qui a mené à la plus récente mesure de rappel aux États-Unis. Cette décision signifie que les phares touchés doivent être considérés comme une non-conformité réglementaire liée à la sécurité, plutôt que d’être autorisés à demeurer en service sans mesure corrective.

La plupart des véhicules visés par le plus récent rappel faisaient déjà partie de la mesure précédente de Tesla lancée en 2024. Toutefois, l’entreprise a ajouté 432 véhicules supplémentaires à la suite d’une enquête plus approfondie.

Tesla a déterminé que des ensembles de phares non conformes avaient continué d’être installés lors de travaux d’entretien sur les véhicules pendant une période plus longue que ce qu’indiquait son évaluation initiale.

La procédure de réparation définitive n’a pas encore été détaillée. Tesla travaille à la mise au point d’une solution pour les Model 3 et Model Y touchés.

Source: Carscoops