Tarifs : L’hybridation du Nissan Rogue se fait brasser

Les problèmes se multiplient dans l’industrie automobile en raison de la gestion de Trump en matière automobile. Le dernier en liste qui voit ses cartes brassées de nouveau est le Nissan Rogue et c’est certainement un problème dont Nissan n’avait pas besoin.

Nissan se fiait sur les rabais américains de 7 500 $ pour pousser les ventes du Rogue PHEV

Nissan va accélérer le passage de la version hybride

L’absence de motorisation hybridée nuit aux ventes du Rogue aux États-Unis

Nissan a beau avoir l’un des premiers constructeurs automobiles à offrir une voiture électrique dans sa gamme avec la LEAF en 2011, on ne peut pas dire que le constructeur a été proactif en matière d’hybridation. Il y a bien quelques modèles à gauche et à droite à l’occasion, mais qui ne s’est démarqué.

Il y a quelques années, la deuxième génération du Nissan Rogue était offerte aux États-Unis avec une motorisation hybride. Malheureusement, ce moteur de 4-cylindres de 2,0 litres de 176 chevaux n’a jamais traversé la frontière et surtout n’a pas survécu à l’année modèle 2020. Depuis, le Rogue, même s’il s’agit du modèle le plus populaire de la gamme n’offre plus d’hybridation. Pour l’économie de carburant, le constructeur à plutôt favorisé une réduction de la cylindrée avec un 3-cylindres à taux variable de turbocompression de 1,5 litre.

Pour répondre à cette situation où de plus en plus de constructeurs automobiles offrent dans leur VUS compact une sélection de moteurs à la fois hybride et hybride rechargeable, Nissan s’est décidé de se tourner vers son partenaire Mitsubishi. On devrait intégrer pour 2026, le 4-cylindres de 2,4 litres assistance de 3 moteurs électriques que l’on retrouve dans le Mitsubishi Outlander PHEV sous le capot du Rogue. Il était temps. Cette mécanique devrait offrir jusqu’à 61 kilomètres d’autonomie pleinement électrique avant de passer en mode hybride.

Bye Bye la subvention

Cependant, la stratégie de prix de Nissan USA reposait presque entièrement sur le rabais de 7 500$ qui était offert à l’achat d’un véhicule électrifié. Avec l’arrivée de l’administration Trump et la fin de ce programme, le Rogue PHEV perd sa compétitivité.

« Tout reposait sur ce crédit d’impôt de 7 500 $ », a confié une personne au fait du plan de lancement du véhicule à la publication Automotive News. « Les prochains mois s’annoncent difficiles. » Une seconde personne au fait du dossier a indiqué que Nissan prévoit désormais vendre moins de 10 000 exemplaires du Rogue PHEV en 2026 aux États-Unis.

C’est donc un sérieux problème auquel Nissan doit pallier et doit le faire vite. C’est d’autant plus vrai que les ventes du modèle au sud du Canada sont en constantes baisses malgré le fait que le Rogue représente toujours environ 25% des ventes de la gamme Nissan.

L’hybride à la rescousse

Prévu à l’origine pour le premier semestre de 2027, le lancement du Nissan Rogue hybride e-Power est désormais avancée à octobre prochain pour les Américains. Le constructeur commencera par importer le modèle du Japon, avant d’en amorcer la production locale à l’usine de Smyrna, au Tennessee, en 2028.

Il adoptera la troisième génération du système hybride de Nissan. Cette technologie fait appel à un moteur électrique pour propulser le véhicule, tandis qu’un moteur à essence sert uniquement à recharger la batterie. Pensez à une approche similaire à la Chevrolet Volt. Conçu pour les modèles plus compacts et légers, le système e-Power permet également d’obtenir des performances dignes d’une traction intégrale.

La capacité de production

En plus des prochaines générations des Rogue et Infiniti QX50, Nissan étudie la possibilité d’intégrer la technologie e-Power à son petit multisegment Kicks pour le marché américain, rien n’est actuellement annoncé pour le Canada.

Selon un document transmis à des fournisseurs américains et consulté par Automotive News, le constructeur pourrait produire jusqu’à 138 899 VUS compacts e-Power au cours de l’exercice financier allant d’avril 2028 à mars 2029. La production annuelle devrait ensuite grimper à 161 633 unités au cours des quatre années suivantes.

Le responsable des ventes de Nissan aux États-Unis, Michael Soutter, admet en entrevue avec Automotive News que l’absence de modèles hybrides dans la gamme est une priorité à rectifier. « Nous voulons rejoindre les consommateurs là où ils en sont. » « Plus tôt, nous pourrons offrir notre technologie e-Power, mieux ce sera. »

Dans cette même foulée et dans un objectif de rentabilité, Nissan espère être en mesure de vendre une partie de cette production à Ford et à Stellantis, qui ont, eux aussi, bien besoin d’hybridation.