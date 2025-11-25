Jeep Recon vs Scout : est-ce que la réaction du public au Salon de Los Angeles est annonciatrice de quelque chose ?

L’édition 2025 du Salon de l’auto de Los Angeles ne passera pas à l’histoire comme la plus animée ou divertissante, mais elle nous a fait voir le début de produits intéressants. Parmi eux, on retrouve le nouveau Jeep Recon, ainsi que les deux véhicules de la nouvelle division électrique opérant sous le giron de Volkswagen, Scout.

Le Jeep Recon va faire ses débuts au tournant de 2026

Les modèles de Scout sont attendus pour le millésime 2028

La marque Scout a proposé son premier modèle en 1961.

Ce qui est toujours intéressant à surveiller, c’est la réaction du public vis-à-vis des nouveaux modèles. L’intérêt initial est souvent annonciateur de celui qui se manifestera en concession, lors de l’arrivée des véhicules sur le marché.

Lors des deux journées que nous avons passées à arpenter les allées du salon, nous avons pu observer quels nouveaux modèles ont généré l’intérêt du public, ainsi que celui des médias. On peut, par exemple, vous confirmer qu’il y avait une certaine activité autour du Nissan Rogue PHEV, et encore plus là où reposait le Kia Telluride 2026, entièrement repensé pour la prochaine année. Ce qui a cependant été le plus frappant, c’est le contraste marquant avec les deux nouveaux véhicules dont il est question ici ; le Jeep Recon et les deux suggestions de Scout, la camionnette Terra et le VUS Traveler.

D’un côté, c’était la folie. Pendant une journée et demie, il a été difficile d’approcher les deux modèles de Scout. Il est vrai qu’ils étaient exposés à l’intérieur d’un chapiteau, mais tout de même, il y avait toujours foule.

En revanche, là où était le Jeep Recon, c’était tranquille ; TRÈS tranquille. Est-ce que c’est un signe avant-coureur de ce qui attend les concessionnaires avec ces modèles ? Il est bien difficile de le prédire après ce seul Salon de Los Angeles, mais disons que le contraste a été suffisamment frappant pour qu’on s’intéresse à la chose.

Avant de tenter de tirer une conclusion, rappelons ce que ces véhicules proposent.

Jeep Recon 2026

Le Jeep Recon nous a été annoncé il y a quelques années déjà, et il devait faire ses débuts en 2024. Ça fait un certain temps que les amateurs en entendent parler et ça peut expliquer pourquoi l’effet « nouveauté » est moins marquant.

Le modèle, tout électrique, reprend l’esprit du Jeep Wrangler, avec une approche pensée pour la conduite hors route. Le Recon n’offrira pas les mêmes capacités que le Wrangler, mais il en proposera assez pour permettre à ses propriétaires de s’aventurer loin des sentiers battus. Et avec une puissance de 650 chevaux et 620 livres-pieds de couple, il promet de satisfaire les amateurs de performances. Son autonomie est estimée à quelque 400 kilomètres.

Pour le style, c’est réussi, mais il faut le dire, ça n’apporte rien de nouveau.

Au départ, le modèle sera offert en une seule configuration, la version Moab, dont le prix canadien est attendu au nord de 80 000 $. Chez nos voisins, une facture de près de 67 000 $ US a été annoncée.

Scout Terra et Traveler 2028

Dans le cas des deux propositions de la « nouvelle » marque Scout, c’est en 2024 qu’elles nous ont été présentées. Au départ, il était question de produits électriques, avec la possibilité de voir des solutions à autonomie prolongée, grâce à la présence d’un moteur à essence, arriver plus tard. Maintenant, les deux approches seront de la partie. Pour le modèle électrique, on parle d’une autonomie de quelque 500 kilomètres, alors que ce sera poussé à 800 avec la mécanique électrique à autonomie prolongée.

Les Scout sont construits sur des châssis en échelle, ce qui diffère du Jeep Recon, qui profite d’un châssis monocoque.

Pour le style, c’est une réussite avec les deux Scout. La différence, c’est que contrairement à la réalité chez Jeep, ça apporte quelque chose de nouveau.

Pour le prix, tout est à venir, mais il a été question d’un PDSF autour de 60 000 $ pour une version de base d’un modèle Scout aux États-Unis. Ça va se ressembler côté prix entre les propositions de Jeep et de Scout.

Alors, quoi penser de la différence d’intérêt du public envers les deux modèles au salon ?

Conclusion

Ce qu’on avance est purement hypothétique, mais c’est probablement lié à l’effet de nouveauté. Un nouveau produit Jeep, bien que ça puisse être intéressant, ça ne fait pas nécessairement courir les foules. Le dernier qui a généré une attention digne de mention, c’est le Gladiator, dévoilé juste avant la pandémie.

Les ventes du Gladiator ont été bonnes par la suite.

Avec les deux véhicules de Scout, Volkswagen profite d’un effet de nouveauté certain, et avec le lien avec les premiers modèles de cette marque, qui ont été commercialisés dans les années 60, ça fait courir les curieux et tous ceux qui ont connu la marque Scout.

Il semble clair que Scout va profiter d’un élan à ses débuts, ainsi que d’un courant de sympathies. Les ventes risquent d’être bonnes au départ. La qualité des produits et leur fiabilité vont déterminer la suite des choses.

Chez Jeep, il ne faut pas s’attendre à des miracles à la sortie des blocs. Le Recon risque de faire une percée modeste, puis de s’implanter tranquillement. Il faudra que Jeep soit prudente avec sa fourchette de prix, cependant, spécialement au Canada. Il suffit de voir ce qui s’est produit avec le Volkswagen ID. Buzz et son prix autour de 80 000 $. Les Scout proposent des finitions plus haut de gamme, plus en lien avec la facture.

Ce qui est certain, c’est que la suite des choses sera intéressante à surveiller. Et si nous avions à parier sur le succès des modèles lors de leurs premières années sur le marché, nous aurions tendance à nous rallier à la réaction des visiteurs au Salon, fascinés et obnubilés par les produits Scout. Au kiosque de Jeep, on entendait parfois des mouches voler autour du Recon.

Le Jeep Recon a la chance d’arriver deux ans plus tôt.