Audi Q9 2027 : cinq choses à savoir sur son habitacle

Audi lance cette année un nouveau VUS, le Q9, principalement destiné au marché nord-américain. Ce modèle est le premier de la marque à venir se camper dans la catégorie dite pleine grandeur. Pour le situer, il sera un rival direct des Mercedes-Benz GLS, BMW X7 et Lexus TX. Son dévoilement officiel aura lieu le 29 juillet prochain. Aujourd’hui, nous avons le droit de vous présenter son habitacle, que nous avons examiné de près la semaine dernière.

Le Q9 sera présenté en entier le 29 juillet prochain.

Audi vise surtout le marché nord-américain avec ce modèle.

Le Q9 aura pour principaux rivaux les Mercedes-Benz GLS et BMW X7.

1 — Des portières qui s’ouvrent toutes seules

La compagnie était bien fière de nous présenter sa grande nouveauté avec ce modèle, à savoir des portières pouvant être activées électriquement à distance. Oui, on parle d’une ouverture automatique pour vous éviter de tirer sur la poignée. Ça peut se faire à partir de la clef ou de l’application myAudi pour ce qui est de l’extérieur. À l’intérieur, on peut appuyer sur une touche à l’écran tactile, boucler sa ceinture ou encore toucher la pédale de frein pour activer la fermeture automatique de la porte du conducteur.

Les capteurs sont positionnés dans le bas des portières et ils sont capables de détecter une présence, ce qui fait que la portière ne risque pas de frapper qui que ce soit. Le véhicule détecte aussi les piétons et les cyclistes, si bien que, si l’on veut ouvrir le tout automatiquement de l’intérieur, il va juger s’il est possible de le faire.

Est-ce que ça peut être utile ? Bien sûr, si on a les bras chargés ou si l’on arrive avec bébé dans un bras et son siège dans l’autre. Notez qu’il s’agit d’une option. Il faudra voir son prix et son fonctionnement l’hiver, avec les saletés qui s’accumulent sur les portières et le froid.

Si ça s’avère populaire et efficace, il faudra s’attendre à ce que ça fasse des petits.

2 – La chaîne audio Bang & Olufsen : un son que l’on ressent, littéralement

Avec tout véhicule de luxe, on s’attend à retrouver une chaîne audio de qualité. C’est le cas avec ce Q9, qui nous promet une expérience sensorielle hors du commun.

Deux choses ont retenu notre attention. D’abord, le système propose un son en quatre dimensions (4D). Cette quatrième dimension provient d’actuateurs intégrés aux sièges avant. Ceux-ci transmettent physiquement les vibrations de la musique. On entend, mais on ressent aussi. C’est plutôt impressionnant, mais disons que selon le type de musique écoutée, l’expérience doit varier considérablement. Entre Mozart et Metallica, si vous voyez ce qu’on veut dire…

L’autre truc que nous avons grandement apprécié, c’est l’intégration des haut-parleurs à l’intérieur d’éléments de design des portières. Sur la photo (ci-haut), voyez l’accent décoratif qui porte une étiquette Bang & Olufsen. Eh bien, le voilà, le haut-parleur. C’est innovant et, esthétiquement, ça change complètement la perception.

Autrement, comme on l’a vu sur d’autres produits Audi, des haut-parleurs intégrés aux appuie-têtes nous livrent les instructions de navigation directement dans les oreilles, sans déranger les autres occupants. Idem pour une conversation téléphonique privée.

3 — Trois écrans de série

Les écrans dominent nos vies. Ça ne fera pas exception à bord du Q9 alors que trois écrans sont livrés de série. Il y a bien sûr les surfaces auxquelles nous sommes habitués, soit les informations de conduite devant le conducteur et le système multimédia au centre de la console. La troisième unité est destinée au passager, où une panoplie d’options s’offre à lui, que ce soit pour surveiller la navigation, consulter les informations de conduite ou encore écouter du contenu.

L’ensemble est complété par un éclairage d’ambiance qui encercle le tableau de bord et les portières, créant, au passage, un effet visuel très riche.

Et il faut le souligner, la qualité graphique est tout simplement exceptionnelle. Les cartes de navigation, en particulier, sont fascinantes.

4 — Trois vraies rangées

Le Q7 propose déjà une configuration à trois rangées chez Audi, mais on s’entend pour dire que la troisième est surtout adaptée aux plus petits. Avec ce Q9, la troisième peut accueillir un adulte de manière plus confortable. On n’est pas dans un Cadillac Escalade, mais pour une balade d’une heure ou deux, ça peut aller.

Le Q9 sera offert en configuration à six ou à sept places. Dans la version à six places, la deuxième rangée propose deux sièges individuels de type capitaine, avec ventilation et chauffage, bien entendu. La version à sept places ajoute une troisième place à la rangée médiane, et les trois acceptent des sièges d’enfant.

À la troisième rangée, les dossiers se replient individuellement grâce à des commandes électriques. Là, on trouve aussi des places chauffées et tout le nécessaire pour le branchement et la recharge des appareils. On jouit aussi de ses propres buses de ventilation, pour un confort optimal.

Il faudra voir sur la route, mais le niveau d’insonorisation semble aussi nickel.

5 — Un toit panoramique impressionnant

Dans l’univers du luxe, on voit de plus en plus apparaître des toits ouvrants offrant des fonctions d’éclairage, d’ajustements pour la luminosité, etc. Le Q9 ne fait pas exception. Il est doté d’un toit panoramique qui couvre 1,5 m² et qui peut s’ouvrir entièrement. Il est divisé en neuf segments individuels qui peuvent chacun être contrôlés pour être transparents ou opaques. Le verre qui les recouvre bloque plus de 99,5 % des rayons UV. Ce que cette technologie élimine, c’est la nécessité d’une toile rétractable. Et lorsqu’on gare le véhicule, le mode opaque s’active automatiquement.

Dans la version haut de gamme du modèle, le toit profite de 84 DEL qui viennent illuminer le tout, en utilisant la couleur de l’éclairage d’ambiance sélectionné pour l’habitacle. L’effet est spectaculaire, il va sans dire.

Le mot de la fin

Outre ces cinq éléments qui ont retenu notre attention, ajoutons cette impression de grande qualité qui se dégage de l’expérience à bord. Audi a toujours été reconnue pour la qualité de ses cocons et elle vient nous prouver une fois de plus qu’elle maîtrise son art.

La présentation mondiale du Q9 aura lieu le 29 juillet prochain. Nous vous reviendrons à ce moment-là avec tous les détails concernant ce nouveau modèle.